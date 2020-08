La gran depresión del 8-M

Una de las definiciones económicas que se ha usado poco desde el cierre de Wuhan es la de 'depresión económica', un término clave para entender el problema que enfrentamos. Salvo los casos provocados por hiperinflación, que son más bien una forma de desquiciamiento e implosión sistémica, yo prefiero definir la depresión económica como un período de caída del PIB nominal, esto es, un tiempo en que suelen coincidir la recesión (dos trimestres de crecimiento negativo), o recesiones, y la deflación, fenómeno este último que hemos tratado aquí como nadie y que, como recordarán, no es lo contrario a la inflación, pues conlleva IPCs negativos de forma intermitente. En cuanto a las depresiones más conocidas, pueden ver mi artículo de 2009, 'La depresión de los brotes verdes', ocurrida entre 2008 y 2014, donde hice su previsión cíclica, que también es útil para la depresión actual. Adicionalmente, si una depresión excede los dos años, hablaríamos de "gran depresión", por el drama que supone el desempleo de larga duración, la emigración y la masificación de la pobreza. Hoy estaríamos a las puertas de la "Gran Depresión del 8M".

España, además, tiene un otra peculiaridad muy suya y es que por un lado padece la deflación sistémica (deflactor del PIB), que lleva a la insolvencia de 'lo público', y por otro, debido al parasitismo de sus políticos, sufre inflación en los productos de consumo de las rentas medias y bajas, tema que vimos en "¿Deflación con inflación?" y "La casta y su corcel negro". Ahora, sobre esa expoliación ciudadana, la misma camarilla que inmoló a España en el altar del progresismo el 8-M, promete traer más sadismo fiscal con la colaboración siempre presente de su cártel mediático, ya blanqueado. Es en ese ambiente político perverso en el que debemos situarnos para ver cómo salimos de este desastre, exploración que empezaremos por el entorno global.

Causa y efectos

Con las primeras estimaciones del PIB del segundo trimestre (siguiente gráfica) ya podemos ver que lo que ha ocurrido es muchísimo más grave que la anterior depresión global, la de 2009-2010, cuyas causas, obviamente, fueran otras. Es de libro que las pandemias como mejor se resuelven es atajándolas al principio y eso fue lo que hizo China, tan pronto supo lo que se les había escapado del laboratorio de Wuhan, cerrando dicha ciudad 22 de enero pasado. Luego está Corea, cuyo mesianismo izquierdista lo han dejado al norte y que, con su existencia en peligro constante, actuaron con una racionalidad envidiable, como debe ser, consiguiendo que el PIB solo caiga un trimestre, el segundo, un -3%. De momento ambos evitan la depresión económica.

En un segundo grupo está Estados Unidos, con un solo trimestre negativo en -9,5%; su plan de estímulo aumenta cada vez que se reúnen a debatirlo y ya va por 3,8 billones de dólares, que es casi el 17% del PIB, con lo que da unas previsiones de rebote espectaculares. De última, la UE, con dos trimestres negativos, -3.1% y -15%, y cuyo plan de estímulo es un "veremos" muy condicionado que facilita el endeudamiento de sus miembros, pero, por la ineficiencia de sus oligarquías de partidos estatales y su ya altísimo endeudamiento, difícilmente estimularán bien la actividad económica.

Crimen en España

España, que tenía todos los datos para actuar a tiempo (confinamiento chino, clausura del Mobile World Congress de Barcelona el 12 de febrero, datos italianos, etc.) prefirió utilizar su cártel mediático para camelarnos y así poder hacer el 8-M, aunque fuera conocido que los contagios se duplicaban cada cinco días. Calculen Ustedes los muertos que nos podríamos haber evitado. Hay causas judiciales abiertas pero, al no haber división de poderes, cualquiera sabe si se hará Justicia.

Como a mayor mesianismo político (nacionalismo, progresismo, socialismo, neo-comunismo, etc.) peores resultados, no extraña pues que diéramos el peor dato de los países desarrollados, quedando incluso peor que Italia, foco de la peste roja en Europa, siendo nuestra contracción de -4,1 y -22,1 en el primero y segundo trimestre respectivamente. Por supuesto, son tasas anuales calculadas sobre el mismo trimestre del año anterior corregidos efectos estacionales, que son las que se deben usar; lo pueden ver en la siguiente gráfica, que, obviamente, no se parece en nada a la de TV-¡¿Eh?!

Como decíamos al principio, ha de verse el PIB nominal (con el que se casi todo) y, al observarlo, encontramos que cae a niveles por debajo del mínimo anterior de 2012 (siguiente gráfica), unos tiempos en que el Emérito casi colapsa en un acto protocolario en la India, donde fue a promover exportaciones españolas tras conseguir contratos árabes por casi 7 mil millones de euros. Aquellos contratos, al incluir unas fragatas para Arabia Saudí, molestaron mucho al marqués de Galapagar. ¿Sería porque defiende los intereses de Irán? No sabemos.

El caso es que en este segundo trimestre, en comparación con el mismo del año anterior, se dejó de producir por valor de 65.492 millones de euros, dando una nueva dimensión al término "perder dinero". ¿Alguna respuesta del Gobierno a semejante guarismo? Si no saben el PIB de un año, no, obviamente, y la Chiqui menos.

Demanda agregada

El PIB también se calcula como Demanda Agregada de la economía, teniendo dos componentes, la Demanda Agregada Interna (línea roja, siguiente gráfica) y la Externa (línea azul) y, al observar la contribución de cada una de ellas al crecimiento, comprobamos que la parte exterior "solo" representa 2,9 puntos (línea azul) de los 22,1 de caída (línea negra), a pesar de que sabemos que el INE estima el turismo en cerca de 12% del PIB, la mitad de los cuales es exterior, un negocio (palabra muy molesta para los parásitos de "lo público") que, como sabemos, se ha perdido casi por completo. Bien por el resto de exportadores, a quienes siempre hemos defendido en este blog, algo que reiteramos hoy.

En el turismo exterior, que cayó un 98% en julio y agosto, habría que destacar el daño reputacional que ha hecho la mala gestión de la pandemia y, especialmente, el que el Gobierno mintiera sobre un inexistente comité de expertos; ahora nos ven como 'un país divertido gobernado por ineptos'. ¿Algún plan al respecto? No creo, conocido lo dicho del sector por Garzón, que menudo ignorante; a lo peor nos quitan lo de "país divertido".

Tragedia sectorial

Vistos los agregados mayores de la demanda, toca ver los de la oferta (siguiente gráfica) y, por sectores, el más dañado ha sido la Industria (línea azul), -23.8%, si bien es cierto que, a diferencia de la producción de muchos servicios, ésta puede, lo hará, hacer un esfuerzo y recuperar parte de la demanda de bienes no satisfecha durante el confinamiento (p.e. coches, menaje, etc.) ¿Algún plan del Gobierno sobre esto? No, que sus vacaciones son sagradas.

A la industria siguió la caída de "impuestos netos a la producción" (IVA menos subsidios y etc.) - primera ronda del ordeño del rebaño -, descalabro que agrava otro problema pendiente, el presupuestario. Tras ellos está el desplome del sector servicios, que cae como el PIB, -22,1%, y salvan la cara los productores de materias primas alimenticias (línea marrón), que suben 7,4%, y menos mal, pues si no anunciaría hambruna en plan chavista, un sacrificio necesario pues lo importante es la ideología y que cuatro plutócratas comunistas-progresistas se hagan más ricos, ¿no?

Servicios infernales

El agregado de los servicios engaña, pues incluye los servicios públicos, como su burocracia, pero también a los esforzados sanitarios y fuerzas del orden, que se jugaron el cuello para paliar el desastre amplificado por unos fanáticos del progresismo (para pillar). Este subsector, cuyo "PIB" se mantiene en el año, también incluye al ejército de enchufados, que tanto dañan la función pública, y que, muy probablemente, contenga a los parásitos que se pasan el día difamando en las redes a quien quiere corregir la mala Forma de Gobierno que padecemos. ¿Sería por decir estas cosas que me pincharon la línea telefónica? No se me ocurre otra razón, pero sigamos.

"Ventas al por menor, transporte y hoteles" (línea roja), ese grupo tan detestado por la Colau y similares, lidera la caída con un -47% respecto al año anterior, siendo el desastre casi completo. Además de la masacre de pymes, esos grandes empleadores, aquí destacó la ideota del Gobierno de reducir el transporte público, haciendo que los trabajadores esenciales fueran víctimas de mayores contagios. ¿Algún plan de transporte? No. Tras los anteriores subsectores van "actividades recreativas" (no incluye saltimbanquis de la política), que caen un 40%. Suben, claro, las finanzas (y seguros), por el inexorable mayor endeudamiento (antes de cerrar) de empresas, particulares y AAPP.

Ajuste y distracciones

Dos cosas destruyen nuestra demografía: el pensamiento dominante y la Forma de Gobierno (Oligarquía de Partidos Estatales), con su sadismo fiscal y su experimento demográfico. Por ello, España tiene un ajuste de "lo público" pendiente desde 2010, más o menos, y tendrá que hacerlo tarde o temprano, pero no se hará correctamente hasta que no cambie nuestra Forma de Gobierno, pasando de una partitocracia a una democracia formal. Mientras eso no cambie siempre nos tocará emigrar a los mismos, a los contribuyentes netos, algunos varias veces, con los dramas que ello conlleva, y tras eso, encima, estos señoritos sin oficio ni beneficio pretenden, además, que les hagamos le trabajo gratis.

Desde que empecé a analizar la economía española, allá por los años de las devaluaciones de Solchaga, siempre he concluido dos cosas: su excelente capacidad de respuesta y lo mal que está gobernada. Hoy, siendo cierto que enfrentamos una labor ciclópea, que va desde hacer Justicia a los miles de muertos por el retraso del confinamiento, evitar y atender los rebrotes, a residencias no preparadas, depresión económica, crisis fiscal, los chanchullos de quienes mandan ahora, los dependientes abandonados, acabar con el ejército de zánganos vividores de 'lo público' y un largo etc., creo que aún tenemos capacidad para evitar la Gran Depresión del 8-M, pero con estos políticos, que poco o nada tienen que ver con los españoles, y su forma de Gobierno, lo veo imposible. Cuídense mucho y que no les distraigan, que todo crimen conlleva la distracción de la víctima.