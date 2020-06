Aciertos y errores en 99 días de crisis

El baile de cifras. Dicen que pocas cosas hay más exactas que las matemáticas, pero en esta crisis los números no han cuadrado. Desde el inicio, las CCAA y el Gobierno no acertaban a ofrecer unas cifras sobre los contagiados y, sobre todo, de los fallecidos. Este no ha sido un problema únicamente de España, ha sucedido en otros países poniendo a prueba nuestra capacidad como sociedad de parametrizar; se nos llena la boca de big data y de e-goverment pero cuando es más necesario que nunca, porque los datos son fuente de posibles soluciones, el baile de cifras ha dado una imagen de poca solvencia y falta de fiabilidad. Dejarlo en manos de un organismo independiente, como el Instituto Nacional de Estadística podría haber evitado más de un quebradero de cabeza al gobierno.