El tenebroso envés de la mano invisible

Nuestros actos nos definen como personas. Los de todos, lo hacen como sociedad, resultado de millones de decisiones diarias al comparar entre diversas alternativas con sus respectivas utilidades, costes absolutos y de oportunidad, todo sometido a un entorno más o menos intenso de riesgo e incertidumbre. Desde si tomamos el café en casa o en una cafetería o si le ponemos azúcar blanco o moreno. Si contratamos o no un seguro, si decidimos sortear el pago de un impuesto o si giramos ahora a la izquierda o preferimos bajar por la calle dos manzanas más. Imaginen que pudiéramos dibujar y visualizar un mapa en tiempo real donde se representaran como destellos de luz y colores cada una de estas decisiones en función de cómo fueran: resultaría un continuo movimiento constante y casi infinito de colores y chispas. Aparentemente un espectáculo desordenado y caótico. Y precioso.

Pero sobre esta capa de millones de decisiones diarias surgen patrones de comportamiento ordenados. Es imposible predecir con exactitud cualquier acción de una persona a lo largo del día, pero de millones es más fácil. Los grandes números es lo que tienen. Predeciría con un elevado margen de error si desayunarás en casa, o no, a menos que seas animal de costumbres arraigadas. Pero me será más fácil prever con escaso margen de error cuántos cafés se pondrán cualquier mañana en las calles de Madrid o Sevilla. Al igual que un ñu corre caóticamente dentro de una manada sin que seamos capaces de predecir en qué parte de esta estará en pocas horas, sí podemos anticipar que todos juntos seguirán un camino más o menos predecible. Del supuesto caos individual surge un orden, algo que durante mucho tiempo llevó a pensar a no pocos que esto necesariamente debía cumplir un designio superior, cuando realmente responde simplemente a la confluencia de millones de decisiones en búsqueda de un interés individual. Hoy muchos aún no lo entienden y han suplantado a lo metafísico por la conspiración.

Nuestro egoísmo no siempre nos lleva a lo mejor. En ocasiones provoca lo peor. Los óptimos individuales pueden crear subóptimos sociales

En lo que respecta a nuestras decisiones económicas, Adam Smith fue capaz de explicarlo convincentemente hace más de 200 años. El egoísmo individual, decía, era lo que aglomeraba millones de decisiones de tal modo que, puestas en conjunto, nos llevaban de forma coherente hacia el progreso y la mejora. Su mano invisible venía a suplantar a ángeles y demonios usados antaño para explicar lo que meramente era el concurso de nuestras simples y pequeñas voluntades. Todo por el bien y el progreso.

Sin embargo, la mano invisible tiene un dorso tenebroso, un envés que consigue todo lo contrario. Cuando concursamos con nuestras decisiones podemos generar costes. Nuestro egoísmo no siempre nos lleva a lo mejor. En ocasiones provoca lo peor. Los óptimos individuales pueden crear subóptimos sociales. Ya lo dijo Nash hace décadas y nunca había sido tan evidente.

Hablemos de externalidades. Estas, que se consideran un fallo del mercado, implican que, en ocasiones, y les puedo asegurar que en muchas más de las esperadas, actuamos en pos de ese beneficio propio a pesar de poder generar un coste a terceros. El incentivo, en este caso es, como siempre, a actuar a pesar de todo. Si yo resulto beneficiado pero un tercero no, muy posiblemente haré lo que me plazca, sobre todo cuando no soy consciente del coste, o simplemente no lo internalice.

Una tentación insuperable

Siglos de convivencia y de educación cívica han atenuado estos comportamientos, a veces asociales y otras, simplemente, meramente egoístas. Normas y reglas, algunas escritas, otras impuestas, otras consuetudinarias tejen un mimbre de límites que evitan que nuestras vidas sean una constante asunción de los costes de las acciones del resto. Hemos pasado por muchos siglos donde este enrevesado tejido se ha ido conformando. Sin embargo, aún hoy, muchas de estas acciones individualistas y egoístas que generan externalidades siguen presentes como una tentación insuperable.

¿Acaso no supone un coste para el conjunto de los ciudadanos que haya quien conduzca sin atender a normas o asumiendo riesgos extremos? ¿Acaso no supone un coste para el conjunto de los ciudadanos menospreciar el derecho al descanso del ajeno? ¿Acaso no supone un coste para el conjunto de los ciudadanos que haya quien no cuida de lo común o no mira por el medioambiente? Todo este tipo de comportamientos generan externalidades, del mismo modo que lo hace una empresa que contamina o una persona que fuma donde no está permitido. La acción individual empujado por el egoísmo no siempre genera beneficio.

Es habitual que los “derechos de propiedad” no estén bien definidos y que, además, el coste de llegar a un acuerdo sea prohibitivo

Hubo quien dijo que, en un cruce de intereses, donde no hay dudas de quién tiene los derechos para hacer o reclamar algo y donde llegar a un acuerdo no supone un coste excesivo, el concurso de los propios incentivos individuales y privados podrían, de nuevo, llevarnos a un óptimo social, resolviendo el problema de externalidades. Loable supuesto salvo por dos pequeños problemas: es habitual que los “derechos de propiedad” no estén bien definidos y que, además, el coste de llegar a un acuerdo sea prohibitivo. Esto suele ser de tal modo cuando quienes participan son miles o millones de personas y cuando todos y cada uno de ellos tienen muy claro que en sus acciones les asiste el derecho a ser y hacer lo que quieran.

Ante esto, la solución propuesta fue la de justificar la intervención del estado. Debe ser este, con su capacidad de regular e, incluso, usar el martillo -como pueden ser impuestos, multas o privación de libertad-, quien arregle este subóptimo social y consiga reconducir el flujo de acciones individuales hacían el mejor resultado de bienestar posible para el conjunto de los ciudadanos. Sin embargo, el estado no es todopoderoso (y cuidémonos de que así sea), en especial si como ocurre en las sociedades democráticas y liberales su acción está adecuada y convenientemente limitada.

El egoísmo, el error en el cálculo de riesgos y la falsa sensación de seguridad nos ha llevado a tomar decisiones privadas que nos satisfacen pero que han generado unas externalidades negativas intensísimas

Pero henos aquí, días después de las navidades, observando cómo hemos fracasado como sociedad. Los incentivos han sido claros, la percepción del riesgo muy pequeña para cada uno de nosotros y la decisión basada en el coste-beneficio muy clara para muchos. Sin embargo, un riesgo (no tan) pequeño resulta muy elevado cuando lo multiplicamos por 46 millones. Tanto como centenares de muertos al día y una economía a punto del colapso. En nuestro día a día no reparamos en estas cuestiones. Muchos sin mascarillas, cafeterías atestadas de gente en el desayuno de las 9 o bares de copas haciendo ostentación de ruido y fiesta. Jóvenes, y no tan jóvenes, sin distanciamiento y residencias de estudiantes con música para grupos numerosos. No todos hemos caído en tentaciones, pero los suficientes como para acelerar la rueda de contagios. El egoísmo, el error en el cálculo de riesgos y la falsa sensación de seguridad nos ha llevado a tomar decisiones privadas que nos satisfacen pero que, claramente, ha generado unas externalidades negativas intensísimas, de tal modo que el óptimo social ha sido claramente destrozado.

El martillo no es suficiente. La política del empujón (nudge) no está lo suficientemente internalizada ni desarrollada. Al final, en la necesidad de justificar acciones, los gobiernos se han postulado en páginas de boletines con normas, muchas de ellas simplemente imposibles de ser controladas y fiscalizadas. Con cierta sorna hemos criticado estas normas y reglas. Y muchos no las han cumplido: el riesgo de ser multado o increpados es mínimo. Conocemos de reuniones de más de seis o diez. Con allegados y sin ellos. Fiestas familiares y cenas y comidas. Sin embargo, dichas normas, cuando menos, tenían una función más allá de ser objeto de crítica: recordarnos que es importante valorar el riesgo por pequeño que sea y el coste de oportunidad infligido al tercero. Porque al final, ya sea de un modo u otro, seremos responsables de dicho coste. Hoy sabemos que el envés de la mano invisible de Smith nos ha abofeteado con toda su fuerza en nuestro rostro parcialmente cubierto por una mascarilla.