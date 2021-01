Un resbalón lo tiene cualquiera

Madrid ha mutado como el virus. La nevada Filomena ha dejado a la ciudad hecha una emboscada. Cualquier cruce de calles o parada de autobús se pone solo al alcance de un comando de élite. Me van a permitir la confidencia: confieso que uno de estos días he volado. Una placa de hielo, camuflada entre un par de baldosas con mucha mugre, hizo el milagro de levantar por los aires sin motor un cuerpo de metro ochenta y tantos, con sus correspondientes kilos. Una escena más del Madrid arrasado por Filomena. La costalada y el silencio de los segundos siguientes, sin nadie alrededor, no apta para miradas sensibles. ¡Qué penita, madre! A ras de suelo, Madrid todavía tiene peor pinta.

Lo siento, alcalde Almeida, pero me acordé de usted. Ahora entiendo por qué la fractura más común es la de muñeca. El vuelo libre ataca y va al punto débil, frágil como un cristal. El instinto saca a pasear las manos mientras los pies quedan al albur del impulso imprevisto. Ni que mi calle estuviera preparada para los saltos de esquí de Año Nuevo, se acuerdan, en aquel paraje austríaco con nombre largo de muchas consonantes. Para colmo, la leve inflamación en la mano se pasa con unos trozos de hielo, por si no hubo bastante en el aterrizaje forzoso. Toma del frasco. Lo peor no es el dolor, sino la sensación de ridículo. Sí, la cara de tuercebotas que se te queda. Menos mal que la mascarilla oculta la identidad.

Madrid parece una escombrera de hielo. Los montones de trozos apilados, atrincherados como guardianes de las esquinas, muestran un paisaje de derrota. Sí, hay que decirlo, una tormenta ha dejado a este pueblo de La Mancha como un desecho de tienta. El bombardeo de Filomena no ha perdonado ni a un árbol. El Ayuntamiento ha sido superado y los ciudadanos hemos quedado a merced de nuestra prudencia y sobre todo de la suerte. El leve incidente personal permite a quien escribe solidarizarse con todas las vivencias, sucedidos y desgracias ocurridas desde el viernes 8 de enero. Y, mire usted, me atrevo a hablar de lo mío sin pudor ni vergüenza que me doy, gracias a la inspiración de Gabriel Sanz que, en una de estas mañanas de radio y calefactor, dejó escrita en el aire una frase que busca ser esculpida en el mármol: “Como en todos los naufragios, los periodistas y los niños primero”.

Filomena ha colmado el vaso de la resignación ciudadana. No se trata de que papá Estado haga todo por nosotros. Con un poco nos conformamos que de lo demás ya nos ocupamos entre todos

Por eso, contada la insignificante peripecia, hay que mirar, a continuación, hacia quienes mandan y gestionan, en esta España con tantos gobiernos de muchos tamaños, para preguntarles si todo esto es casualidad, les sale así o no dan para más. Filomena ha colmado el vaso de la resignación ciudadana. No se trata de que papá Estado haga todo por nosotros. Con un poco nos conformamos, que de lo demás ya nos ocupamos entre todos.

En una España habitual, sin pandemia global, dedicada únicamente a sus quehaceres autodestructivos en la política, la nevada no hubiera sido más que una buena herramienta para sacudirse. En el concurso de los reproches siempre hay en la final algún político español. Ocurre que la borrasca ha venido a repartir palas a una ciudadanía abrumada tras las mascarillas, hastiada de escuchar una verdad a medias por la mañana y una mentira con sus matices para redondear la tarde. Llevamos demasiados meses sin saber dónde vamos. El virus ni se acabó ni tampoco va a terminarse el mes que viene. La impotencia en unos casos y la negligencia en otros para paliar las consecuencias, muchas de ellas previsibles, de una catástrofe natural solo han conseguido que los ciudadanos se busquen la vida para poder continuar con lo cotidiano olvidándose de quienes deben echarles una mano, solo de vez en cuando.

No se trata de que el Estado nos resuelva cada minuto de nuestra existencia. Bastaría con que quitaran más deprisa algún obstáculo, en este caso las montoneras de trozos de hielo tintado con ese inquietante color oscuro mezcla de marrón sucio y gris asfalto. Y lo feo que está todo. La gestión de cualquier situación inesperada quema, abrasa e incluso congela las neuronas. Debería pasar algo. Acaba de dimitir el Gobierno holandés en pleno, tras descubrirse el daño causado por un engaño. La democracia se regenera y hasta la siguiente ocasión. No es el caso en este país nuestro que se aguanta y sigue como puede y le dejan, con el hielo sin quitar y la vacuna sin poner salvo en el caso del consejero de Salud de Murcia que en compañía de otros se coló en la fila. A empujones le han tenido que sacar del puesto y además el tipo va y no entiende por qué. Un resbalón lo tiene cualquiera.