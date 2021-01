Iglesias se mete dos goles en propia puerta

Pienso que una de las disfunciones más claras de este Gobierno, por encima de cualquier error de gestión, es que su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no acaba de asumir lo que es y lo que representa. Y no lo digo solo por esa tendencia a escandalizar con “verdades aunque me caigan todas las hostias del mundo” (sic), allá él y sus votantes, sino porque no hay día en que no demuestre que se niega a asumir la función colegiada que en democracia implica ejercer desde las instituciones eso que llama pomposamente “el poder”.

Estamos en un tiempo desagradable de fatiga pandémica y recibos de la luz estratosféricos, qué le vamos a hacer, vicepresidente, a La Moncloa se llega llorado de casa. Viéndole este domingo en la ya famosa entrevista de La Sexta, recordaba por momentos a aquel director de periódico que se enteró a la mañana siguiente de tomar posesión de que políticos, empresarios y “poderosos” de toda laya llaman al despacho para presionar a fin de orientar a beneficio de inventario tal o cual información; los mismos que, se deduce de sus palabras, señor Iglesias, a usted no le llaman porque no esperan nada o porque temen sus decisiones... que eso sí que es “poder”, permítame decirle, y del bueno.

Poder vs influencia

Ni que decir tiene que pocos hicieron caso de la denuncia en diferido del director de periódico precisamente por eso, porque el susodicho la estaba formulando un año más tarde -nada de hacerlo en la mañana inaugural del mandato antes de coger la puerta e irse, que hubiera sido lo honesto-; porque, en el fondo, todos sabían que intentaba encubrir el caos creado en el periódico -tenía a casi toda la redacción en contra, incluidos aquellos quienes le habían recibido con los brazos abiertos un año antes-; y porque hablaba, ¡oh casualidad!, previo cobro de un millón de euros de indemnización por el sacrificio... Queuna cosa es ser ingenuo y otra gilipollas.

Me temo que a nuestro vicepresidente segundo le va a ocurrir lo mismo; no creo que su denuncia en horario dominical de máxima audiencia televisiva vaya a convencer más que a los ya muy convencidos. ¿Por qué? Vayamos a los hechos: Pablo Iglesias es el tercero en el escalafón del Consejo de Ministros, susceptible de presidirlo cuando Pedro Sánchez y Carmen Calvo no están presentes.

Es decir, gobierna a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) directamente en caso de ausencia del presidente y su número dos, o colegiadamente el resto de reuniones del gabinete, las vidas y haciendas de todos y cada uno de nosotros... De usted, lector, y yo, de los banqueros y empresarios Ana Botín, Ignacio Sánchez Galán y Florentino Pérez y también, por qué no reconocerlo, de los Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT). Todos no sé si con “poder”, pero sí con “influencia”, aunque ésta sea un simple voto cada cuatro años; que me temo que parte de las frustradas expectativas y los lamentos del vicepresidente vienen de equivocar ambos términos.

El Parlamento ha entregado a Sánchez e Iglesias el “poder” para que lo ejerzan; eso sí, desde el respeto a la seguridad jurídica que protege a unos y a otros, poderosos y menos poderosos, y así debe seguir siendo

El Parlamento ha entregado a Sánchez e Iglesias el “poder” soberano para que lo ejerzan coaligadamente; eso sí, desde el respeto a las reglas del Estado de Derecho, a la seguridad jurídica que nos protege a todos, poderosos y mediopensionistas, y así debe seguir siendo... Porque ninguna decisión ciudadana en unas elecciones legitima el ejercicio arbitrario del “poder” que da el voto por muy loable que sean sus objetivos. Un suponer: so pretexto de acabar con la pobreza energética, una idea de barra de bar muy popular en estos días sería bajar de golpe y por decreto el recibo de la luz; eso sí, al precio de meter en pérdidas a unas empresas eléctricas cuya primera reacción sería, sin duda, enviar a decenas de miles de sus trabajadores al paro.

No, el vicepresidente segundo no es un tertuliano más comentando lo bien o mal que lo hace este Gobierno, o metiéndose en más charcos de los necesarios. Para eso están los tertulianos y la oposición. Lo que sí debería figurar en el frontispicio de sus competencias es preservar intereses estratégicos del país, no digamos ya evitar que se deteriore su imagen internacional, si no es mucho pedir.

Pues bien, con su desafortunada comparación de Carles Puigdemont y los exiliados republicanos tras la Guerra Civil, lo que ha conseguido el líder de Podemos es marcarse dos goles en propia puerta: uno, como autoridad del mismo Estado que prometió defender -dando argumentos para la defensa de un huido del Tribunal Supremo cuando sostiene que el expresidente catalán está “exiliado” (sic)-, y un segundo gol, este político a su socio catalán, En Comú Podem, que ahora va a tener difícil explicar a los electores por qué votarles a ellos y no a Junts per Cat o a ERC en las próximas elecciones autonómicas.

¿Es Puigdemont un exiliado? Sí.¿Igual que un exiliado del franquismo? No.Una vez resumida la gilipollez invent del día, mírate la entrevista.Nunca un Vicepresidente del Gobierno había dicho la puñetera verdad así en la televisión.ESPECTACULAR.https://t.co/0VkXzYVXsB — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 18, 2021

Sospecho, a tenor del tono y contenido de ese tuit de Pablo Echenique, que la cúpula de Podemos ya se ha dado cuenta del desaguisado que ha creado Iglesias con la entrevista, que solo tiene una solución por más que él insista en el sostenella y no enmendalla: espaciar más sus intervenciones para no quemar (más) la sigla. Ni las andanzas del rey emérito, ni el debate monarquía república -más ficticio que real en una sociedad preocupada fundamentalmente por vacunas y pérdida de empleo- van a insuflar aire a una organización que empezó con 72 diputados, ha caído a 35 en cinco años y puede quedarse como la Izquierda Unida de los tiempos de Julio Anguila: 25 diputados.

Hablando con algunos dirigentes del PSOE, lo más suave que se les oye en estos momentos es lo siguiente: “La inoportuna comparación de Puigdemont con los exiliados no beneficia en nada a la coalición. Mete ruido en el peor momento de la pandemia que no entienden los nuestros, abona el relato victimista del independentismo catalán y complica sobremanera el proceso de entrega Puigdemont a España por las autoridades belgas y la concesión del suplicatorio por parte del Parlamento Europeo"... Pues eso, vicepresidente.