El hombre moño

En menos de ocho días Pablo Iglesias anunció un acuerdo de presupuestos con Bildu y de paso interpuso una enmienda; contraprogramó la agenda exterior en el viaje del rey Felipe VI a Bolivia, al reunirse secretamente con el presidente argentino y el ministro de exteriores de Venezuela, y solicita ahora un referéndum de autodeterminaciónen el Sahara, justo en la semana en que Marlaskaviaja a Rabat para solucionar la crisis migratoria en Canarias. Al vicepresidente sólo le faltó inaugurar un pantano.

Desde que recogió su larga cabellera en un moño a punto de desmadejarse, el vicepresidente segundo acomete un Sun Tzu en versión de bolsillo y no deja frente libre. Su misión comenzó como interlocutor con independentistas y EH Bildu, aunque ya va camino de algo más. Mientras la portavoz Adriana Lastra amplifica los rotos en el sayo socialista que Iglesias se empeña en destrozar y Gabriel Rufián presume de torcer brazos aunque lo que en realidad se le da bien sea torcer botas, los cuadros históricos del PSOE y los barones piden, ¡por Dios!, orden en la casa.

Se ocupa poco Iglesias de sus asuntos y demasiado de los ajenos. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, intentó quitarle hierro esta semana y habló del asunto como afán de protagonismo; Escrivá no ve con buenos ojos el intrusismo del líder morado; los barones socialistas van de las náuseas al pánico y hasta socios resabiados de gobierno como el PNV se preguntan cómo es que ahora el Gobierno de coalición beneficia a los de Otegui y no a los suyos. La cosa ya no va de puñetazos en la mesa del Consejo de Ministros (Ortuza dixit), sino de puñeteros .

De cardenal Richelieu al vicepresidente Pablo Iglesias se le ha quedado ahora cara de Simón Bolívar en la Gran Colombia: ordenando y mandando en territorio ajeno. De aquella puesta en escena en la que sólo le faltaba la mitra o el gato de Angora en el regazo para sobarlo a conciencia mientras enlentecía sus palabras, como lo haría un mafioso antes de la ejecución de su víctima, ha pasado ahora a la ofensiva guerrera de su moño Samurái.

No pasarán, no volverán, el miedo cambiará de bando, hay que normalizar el insulto, crear una comisión de desinformación… Se amontonan sus amenazas, advertencias e injerencias, que serían sólo ramalazos populistas y autoritarios de no ser porque, ahora sí, terminará por empañarle a Pedro Sánchez su sonrisa de hormigón. No para de crearle problemas dentro y fuera del gabinete, cuando el plan era justamente ahorrárselos.

Aprendió muy bien Iglesias de los mandatarios que asesoró. De primero de populismo ha pasado a aventajado Camilo Cienfuegos en Galapagar y con sueldo del Estado. Al mirar el recogido de su pelo graso en un montoncito que parece siempre a punto de desatarse, surgen preguntas: ¿lo ha hecho para evitar algún tijeretazo a su melena sansónica? ¿Para evitar que alguien le dé un tirón y lo siente de golpe? De momento, a más de uno lo asalta la idea y el secreto deseo de que el vicepresidente se corte la coleta.