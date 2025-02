La oscuridad que habita en ti

No sé por qué sorprende la macabra maniobra de entregar cadáveres en medio de un circo mediático que involucra a familias enteras. Ataúdes desfilando al son de música alegre en medio de una orgía desenfrenada de abucheos, insultos y gritos por parte de hombres, mujeres y niños. Ahí estaban todos, en ese festival macabro, porque humillar a los hijos de tus enemigos demuestra que eres digno de ese dios que te exige el compromiso con la destrucción de Israel y con todos los infieles para allanar el camino del islam. No sorprende la brutalidad con la que han sido asesinados dos bebés y su madre. Mutilados después para encubrir el crimen. Es duro, pero hay que decirlo. Lo corrobora la autopsia practicada sobre sus cuerpos. Porque los muertos hablan, y nos cuentan en voz baja y en el silencio de una sala con olor a formol aquello que la propaganda esconde. En el otro lado, un país roto por el duelo y sin consuelo espera con paciencia recibir los ataúdes para cubrirlos con la bandera azul y blanca y rezar por su alma.

Como en un ritual, al otro lado de la frontera, la fortaleza de la sociedad israelí, a pesar de la constante opresión por parte de enemigos implacables, es un grito de esperanza de un pueblo que nunca será doblegado. Unos honran la muerte, los otros a la Vida

Ahí estaban todos: Hamas, la Yihad Islámica Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina y hasta Al Fatah, el partido de la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas. Ese al que la comunidad internacional quiere entregar el control de Gaza y recompensar con un Estado. No faltó ninguno porque tenían que demostrar que no hay fisuras, que el frente común de la resistencia no es sólo cosa de facciones armadas, sino de la gente común, que se adhiere a una de las bandas de colores como quien se apunta a un club de fútbol. Los de la banda verde, la banda amarilla, la banda roja y la banda negra. Brigadas Ezzedin Al-Qasan (Hamas), Brigadas Omar Al-Qasam (FDLP), Brigadas Al-Ansar (Movimiento para la Liberación de Palestina), Brigadas Al-Quds (YIP), Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa (Fatah), Brigadas Al-Nasser Salah al-Din (Comités de Resistencia Popular), Brigadas de los Muyahidines de Palestina, estos últimos autores del secuestro de la familia Bibas y del asesinato de Shiri y sus hijos Ariel (4 años) y Kfir (9 meses)… Facciones dignas de una parodia de los Monty Python si no fuera por la realidad de la oscuridad que habita en ellos. Como un ritual, el veneno del odio se transmite de generación en generación. Como en un ritual, al otro lado de la frontera, la fortaleza de la sociedad israelí, a pesar de la constante opresión por parte de enemigos implacables, es un grito de esperanza de un pueblo que nunca será doblegado. Unos honran la muerte, los otros a la Vida. Unos son una sociedad sin ley que ha degenerado en una civilización bárbara. Los otros rezan con un Libro que les enseña que la civilización se sostiene en normas jurídicas que expresan los propósitos morales de la misma, en una convivencia armónica con la humanidad.

Hamas, y los representantes de todas las facciones palestinas presentes en el show, lo único que han hecho es revelar la naturaleza de lo que es la cultura palestina, lo que son en realidad los palestinos. Hamas es sólo una marca más de un problema estructural que no se quiere abordar. La extrema crueldad, la falta total de respeto por la vida, las ceremonias cínicas en cada entrega de rehenes están destinadas a proclamar la victoria, no de un grupo extremista residual en un lugar sobreexpuesto por las opiniones públicas de todo el planeta, sino de una ideología que tiene millones de adeptos en el mundo, patrocinada por países como Qatar, Turquía, Pakistán o Irán. Ideología jaleada por Rusia, China y amplificada por los revolucionarios de salón y pancarta fácil, inconscientes de que ellos también son objetivo último de un extremismo que no empieza ni termina en los judíos. Una ideología presente en los campus universitarios de todo el mundo, en los parlamentos de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, en los despachos de las Organizaciones Internacionales, en las calles de Europa y en el occidente que decidió por voluntad propia dar un salto al vacío sin preocuparse de poner la red.

“Tenemos que enviarles el mensaje de que sus hijos no están seguros en ningún lugar del mundo”, repetía incansable uno de los terroristas que participó en el atentado de la pizzería Sbarro de Jerusalén en 2001

Matar niños no es nuevo, la hemeroteca está llena de asesinatos específicamente dirigidos contra ellos. Utilizando una brutalidad extrema, incluida la decapitación de bebés. “Está permitido que matemos a sus mujeres y niños, incluso si eso nos hiciera perder el tiempo para tomarlos como riqueza (esclavos), debido a que rompe los corazones del enemigo”, escribía en una fatwa que sigue al pie de la letra Hamas y todo el universo de terror a su alrededor el erudito saudí Muhamad Ibn Saleh Al-Uzaimin. “Tenemos que enviarles el mensaje de que sus hijos no están seguros en ningún lugar del mundo”, repetía incansable uno de los terroristas que participó en el atentado de la pizzería Sbarro de Jerusalén en 2001. Terrorista que ha sido liberado por Israel en uno de estos intercambios macabros que se le exige al Estado judío para recuperar a sus ciudadanos cautivos de la más abyecta oscuridad.

Sólo la oscuridad que habita en ti te impulsa a dar las gracias a uno de tus soldados por haber iniciado el festín del 7 de octubre el día de tu cumpleaños. Sólo la oscuridad que habita en ti te impulsa a sonreír por cada muerte de judíos y a entregar al martirio la vida de tus propios hijos. Sólo la oscuridad que habita en ti te impulsa a gritar como poseída “¡victoria, victoria, entraron vivos en Gaza pero hoy salen en ataúdes. Nuestros combatientes son los que memorizaron el Corán y preservaron el libro de Alá. Están llenos de moral y respeto! ”. Sólo la oscuridad que habita en ti te impulsa a llevar a dos rehenes que no están incluidos en la lista de ser entregados –Eviatar David (24) y Guy Gilboa Dalal (23)– a pocos metros del escenario donde están siendo expuestos Eliyahu Cohen, Omer Shem Tov y Omer Wenkurt y obligarlos a suplicar por su liberación. Sólo la oscuridad que hay en ti te impulsa a mantener encadenados, en absoluta oscuridad, sin acceso a medicamentos, torturados psicológica y físicamente y malnutridos a unos seres humanos a los que no has prestado la atención debida a pesar del juramento que hiciste ante la Cruz Roja de tu insignia vacía cuando las víctimas son judías. Y sólo la oscuridad que hay en ti, cuando la vergüenza es demasiado incluso para las Naciones Unidas, te lleva a indignarte porque ese acto obsceno parece que viola el Derecho Internacional.

Terribles equivalencias

El 7 de octubre fue un salto cualitativo de una ideología extrema a la acción. Por segunda vez en la historia, el preludio al asesinato estaba a la vista. Y por segunda vez en la historia, la línea borrosa entre los espectadores y los perpetradores nos sumerge en la discusión de las elecciones. Un mundo extraviado con una causa palestina impostada que hace terribles equivalencias entre los que utilizan la extorsión y el asesinato estratégicamente planificado y los que se defienden de aquellos que se desdibujan entre una población civil nada inocente. Sólo la oscuridad que habita en ti, cuando te preguntas cómo fue humanamente posible que millones de personas participaran en lo que para muchos es la esencia del Mal –el Holocausto-, te impide mirarte al espejo y no verte entre los pocos hombres y mujeres que no aceptaron la iniquidad del asesinato en masa y eligieron actuar de otra manera. Porque hoy, entre tanta oscuridad, eliges estar del lado de los que celebran el mal.