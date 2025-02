La okupación ya no es un bulo de la derecha

La okupación no existía en España. Era un bulo de la extrema derecha. Así nos lo han repetido hasta el hartazgo, desde Podemos, tanto la señora Belarra como Irene Montero.

El mismo énfasis que ponían en negar la okupación como un problema para los propietarios de viviendas de nuestro país, ponían también en combatir a las empresas de desokupación, especialmente la de Daniel Estévez, Desokupa. La misma Belarra pronunciaba, en el Congreso, estas palabras: “Organizaciones parapoliciales fascistas violentas… su existencia legal es un problema democrático gravísimo".

Y aunque los medios de comunicación más tradicionales y subvencionados por el Gobierno se empeñen en titular “alarma injustificada por la okupación”, lo cierto es que Junts quiere que los policías puedan expulsar a los okupas en 48 horas, desalojos exprés.

Ahora que la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la propuesta de Podemos de ilegalizar las empresas de "desokupación" y tipificar su actividad como delito de odio, me gustaría preguntarle tanto a Ione Belarra como a Irene Montero lo siguiente: si la okupación no existe, si los okupas no son un problema, ¿por qué tanto rechazo a que existan empresas que desalojan a los duendes verdes malvados que se apoderan de las casas de sus legítimos propietarios?

Los okupas no existen, pero quieren ilegalizar a las empresas que se dedican a desalojar okupas. Empresas que han decidido crearse ante una demanda inexistente y sin clientes que les llamen, porque la okupación es un bulo. Tengo peores noticias aún para Podemos que el rechazo del Congreso a su propuesta de ilegalizar empresas que no les gustan: resulta que Junts dice que la okupación sí existe. Y aunque los medios de comunicación más tradicionales y subvencionados por el Gobierno se empeñen en titular “alarma injustificada por la okupación”, lo cierto es que Junts quiere que los policías puedan expulsar a los okupas en 48 horas, desalojos exprés.

Así que, como ya llueve sobre mojado, no hace falta ser muy listo para saber que si Junts dice que la okupación existe, para el Gobierno también existe a partir de ahora. Tal vez tenga algo que ver que el 42% de las okupaciones que tienen lugar en España, se localizan en Cataluña. Lo de que prácticamente uno de cada tres casos de okupación se den en Barcelona, igual también ha tenido que ver algo en esta petición de Junts.

El Ministerio de Hacienda ha sacado una nueva norma que ya estará vigente en la próxima declaración de la renta y, por la cual, el que tenga más de una vivienda tiene que declarar si está o no vacía y pagar

Cuando esta propuesta de Junts salga adelante, que saldrá, ya que Sánchez necesita el apoyo de los amiguitos de Puigdemont, me va a encantar ver la cara de los policías en el resto de España explicando a los propietarios por qué tienen que ir a denunciar a un juzgado que les han okupado la casa y que ellos no pueden hacer nada, porque la casa no está en Cataluña. Ya resulta vergonzoso que se nieguen, por miedo, por presiones o por lo que sea, a cumplir con su obligación, desalojar y detener a la gente que está cometiendo un delito, en el mismo instante en el que son conocedores de que se está cometiendo ese delito, pero que a partir de ahora se nieguen porque tu casa está en Murcia, va a tener como resultado todo el cariño y respeto de los ciudadanos honrados hacia los agentes de la autoridad. No tengo ninguna duda.

Pero el problema de la vivienda no es realmente la okupación y la indefensión que siente el propietario ante la ley. El problema es precisamente el ataque continuo que se hace desde el Gobierno hacia los propietarios de viviendas. Puede que no se hayan enterado, pero el Ministerio de Hacienda ha sacado una nueva norma que ya estará vigente en la próxima declaración de la renta y, por la cual, el que tenga más de una vivienda tiene que declarar si está o no vacía y pagar. Si la tienes en alquiler ya te regula cuánto puedes cobrar y cuánto debes pagar por alquilarla. El problema es si la tienes vacía.

Aunque muchos veinteañeros se lleven las manos a la cabeza porque está muy mal visto ahora eso de tener más de una casa, algunos venimos de una sociedad en la que nuestros padres trabajaban como mulas y en 10 años tenían pagada su hipoteca, por lo que seguían trabajando como mulas para en los 10 siguientes comprar una segunda casa vacacional, ya fuera en la playa o en la montaña.

Atención que llegan más multas

La cuestión es que ahora ese chalecito en Torrevieja o en la Sierra, del que hace uso la familia en Semana Santa, vacaciones de verano y los puentes festivos que lo permiten, va a salir más caro. Ya no solo tienes que pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el seguro, los contratos de suministros y la cuota de comunidad si procede, ahora debes además declarar como ingreso la parte proporcional del valor catastral de esa vivienda. Si no lo haces, ya se ha estipulado la cuantía de las multas, así que atente a pagar una multa en torno a un 1% del valor catastral, por no declararlo como ingreso. Quiere decir que si el valor catastral de una vivienda que tiene tu madre en la playa es de 200.000 euros, la multa será de 2000, por no declarar ese ingreso. Porque, como todos sabemos, tener una casa vacía la mayor parte del año, para disfrutarla en periodos de vacaciones y no tener que dejarte la pasta en un hotel, es un ingreso descomunal.

Muchos propietarios acabarán vendiendo sus segundas residencias, ya que optar por alquilarlas es un despropósito hoy en día. Pero yo me quedo muy tranquila, porque, por lo menos, no gobierna la derecha.