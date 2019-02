La obra (in)completa de Pedro Sánchez

El Senado no consigue todavía esclarecer si Pedro Sánchez plagió o no su tesis doctoral cuando ya el presidente de gobierno presenta libro. Y no uno cualquiera, sino unas memorias: palabras mayores del amor propio. Se trata de Manual de resistencia, un compendio entre la catequesis y el 'querido diario'en el que el socialista glosa sus dotes de resiliente y abnegado líder. El dietario de quien resiste agarrado a las moquetas de Moncloa mientras sopla el ventarrón de la cosa pública.

Sí, lector, Pedro Sánchez publica libro. Lo hace con Irene Lozano como negro, perdón, quise decir co-autora. Y aunque a las siglas de UPyD y PSOE las separan unas consonantes en el teclado, la señora de la Marca España hace patria y prosa a partes iguales. Ha sido ella quien ha dado forma literaria a las iluminaciones de Sánchez, nuestro hombre en Benicàssim. Un libro recalentado, apalabrado antes de la moción de censura, y que resucitó en el catálogo de Planeta con el golpe de microondas de la actualidad. Así estará aquel libro: gomoso.

Estamos ante un presidente de ficción, alguien a quien sólo una cosa lo hace más feliz que mirarse al espejo: viajar en el Falcon

El asunto tiene muchos mimbres, con turnitin y todo de por medio. De no ser por el comunicado de la editorial, cualquiera diría que se trataba de un chiste hecho por Casado y Rivera, que andan por ahí salpimentando maldades. Pero era cierto. Aquí la verdad es el agravante: el libro se publicará, el 19 de febrero. Dará el pistoletazo de salida de unas elecciones que Sánchez está muy lejos de convocar, aunque la campaña parezca perpetua.

Sánchez es un presidente de ficción. Entre los presupuestos prorrogados y los que están por venirse abajo, o el juicio del procés como tenaza nacional y los relatores para ‘mediar’ en Cataluña, va servido de entremeses el presidente del Gobierno para animar a una corrala entera. Y aunque según Daniel Pennac el humor resucita, el desfibrilador de la risa no funciona con el socialista, alguien a quien sólo una cosa lo hace más feliz que mirarse al espejo: viajar en el Falcon.

Sánchez es el primero en todo. En hacer prosperar una moción de censura, en publicar un libro estando en el Gobierno, y en cruzar la línea que separa la estupidez de la maldad

Ya tiene padrinos el libro de Sánchez. Esta semana no más, mientras Alfonso Guerra presentaba el suyo, hizo saber a su auditorio que puede que el legajo no fuese bueno, pero al menos lo había escrito el propio autor. Aludía sin duda a las memorias resilientes del presidente de España que todo lo inaugura: el primero en hacer prosperar una moción de censura en años, el primero en publicar un libro estando en el Gobierno, el primero en llegar tan lejos cruzando la línea que separa la estupidez de la maldad… Así serán, pues, las obras completas de un hombre que sólo colecciona primeras veces porque no tiene recursos para nada más, ni siquiera para escribir sus propios libros.