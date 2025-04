No todos dicen I love you

Apetece que las palabras se perciban generosas, complacientes, amables, y no afiladas como cuchillos o raudas como dardos. Un 'te quiero' transmite emoción cuando atraviesa la frontera de eres uno más, para pasar a ser eres el más importante. Y eso es turbador cuando se entiende como sincero.

Oír un te quiero despierta sentimientos intensos, inflama un cóctel químico que revoluciona las emociones, un universo de reacciones e impulsos, una subida de energía, de excitación y seguridad. Como si fuera droga, la química del amor estimula el irremediable deseo de ser algo con alguien, una respuesta que se asemeja a las que producen los trastornos obsesivos.

Ya nos gustaría saber si palabras tan seductoras, tan distintas en tantas lenguas proceden de un tronco común que se inventó, si es que esas cosas se inventan, a la vez que el homo sapiens, milenio arriba, milenio abajo. No debió ser cosa fácil, pero sí extraordinaria. Para que la comunicación humana se ponga en marcha necesitamos una coordinación automática del código lingüístico instalado en el cerebro vaya usted a saber cómo, y de órganos articulatorios como la glotis, las cuerdas vocales, el velo del paladar, la lengua, los dientes, los labios… Todos coordinados con la salida de aire para producir sonidos tan propios como comunes. Cada individuo tiene su manera de pronunciar, por eso son propios, y porque coinciden en un grupo de hablantes son comunes. Las ondas sonoras entran al oído a través del conducto auditivo externo que hace vibrar el tímpano, y lo transmite a tres huesecillos diminutos, martillo, yunque y estribo, que lo llevan al nervio auditivo y de ahí al cerebro, que inmediatamente lo descodifica sin más aprendizaje que lo allí instalado de manera automática. El lenguaje es tan complejo que nadie se lo puede imaginar apareciendo simplemente de la nada en su forma final.

En el idioma más antiguo de Europa, el griego, te quiero se dice s’agapó (Σ΄αγαπώ), y en latín se dijo te amo, que sigue usándose en español, si bien tiene más calado te quiero. Otras formas de expresar el deseo son: estoy loco por ti, te adoro...

Las lenguas románicas

Un repaso por las lenguas románicas permite comprobar la afinidad entre ellas. En valenciano t’estim, como en catalán, que también puede usar te vullc, y en asturiano y gallego querote, que en portugués se acerca al castellano en te amo o bien con el pronombre pospuesto, amo-te, que en versión brasileña es eu amo você. La principal forma de decir te quiero en francés es je t'aime, reservado para la pareja o la familia cercana. En un contexto apasionado y romántico el italiano elige ti amo. Para expresar el amor en un sentido más amplio, a los amigos o a la familia, se diría ti voglio bene, que describe el afecto exento de romanticismo. En rumano, que es lengua latina, la forma se aleja, te iubesc, porque se inspira en la antigua palabra eslava ljubiti, que es la más frecuente para expresar amor. En cambio, el término te ador, de raíces latinas, se considera más romántico.

La más universal de las expresiones para mostrar el amor pertenece a una lengua germánica, el inglés I love you. Tiende su lengua hermana, el alemán, a ser menos comunicativa a la hora de destapar los sentimientos tiernos. No obstante, Ich liebe dich es te quiero, en cambio, ich hab dich gern, forma más relajada, puede utilizarse en contextos ajenos a los románticos. El holandés dispone de al menos un par de formas. Una, ik hou van jou, enfatiza a la persona receptora. La otra pondera la emoción ik hou van je. La forma sustantiva de amor es liefde. Las lenguas de los países nórdicos son comprensibles entre sí. El sueco tiene una traducción muy directa para te quiero, que es jag älskar dig, aunque la forma sustantiva de amor, kärlek, está separada de la forma verbal, älska. Los términos que usa el noruego son similares: kjærlighet significa amor, y la frase jeg elsker deg significa te quiero. El danés jeg elsker dig es similar al sueco. El sustantivo danés para amor, en el sentido más general, es kærlighed, que coincide con el noruego. En términos más generales el danés forelskelse se refiere al amor romántico o apasionado, y en la mayoría de los casos se utiliza con personas especiales, más que con familiares o amigos.

El sustantivo común para el amor en las lenguas eslavas es lyubov (любовь). La forma rusa de decir te quiero es ya tebya lyublyu (я тебя люблю) que casi coincide con el ucraniano (я тебе люблю), mientras en bielorruso es ja ciabie kachaju (я цябе кахаю). Las tres lenguas son de la misma rama eslava. Si se expresara el amor en polaco, la forma sustantiva habitual sería miłość. La frase común que se traduce como te quiero es kocham Cię. Como término de afecto usan las parejas de enamorados kochanie, que significa cariño o mi amor. En búlgaro, la palabra para el amor es lyubov (Любов). Decir te quiero tiene un significado más profundo y se expresa obicham te (Обичам те). Moya lyubov (Mоя любов) equivale a mi amor. En serbio volim te (Волим те), como en croata y bosnio, que son la misma lengua, pero con el alfabeto latino.

Como oir un ruido

Para las lenguas celtas vivas, o lo que queda de ellas, que no es mucho, en galés, rwy'n dy garu di si como declaración informal, mientras que si se expresa por escrito lo frecuente sería dw i'n dy garu di. El irlandés, dispone de grá, para referirse al amor, pero existen varias formas de formular: tá mé i ngrá leat que es literalmente estoy enamorado de ti. En bretón se diría da garout a ran, y también me 'gar ac'hanout.

Para los hablantes de húngaro, una expresión corta y dulce para decir te quiero: szeretlek. El sustantivo amor es szerelem que puede utilizarse para decir amor mío, cariño o términos similares. En finés, que es de la misma familia, se escribiría minä rakastan sinua, aunque se suele acortar en la lengua oral a mä rakastan sua. El término para referirse al amor es rakkaus. En la cultura finlandesa, que tiene fama de evitar conversaciones innecesarias, es habitual ser algo menos comunicativo a la hora de expresar las emociones.

Y no cerramos sin tener presente a nuestra querida y huérfana lengua vasca, que se forma mediante el verbo maite izan, que es querer, y el auxiliar zaitut, maite zaitut es te quiero. Para el amor romántico tal vez necesita un apoyo que incida en un afecto especial, así asko maite zaitut se traduce por te quiero mucho.

Lo que sorprende es que si no utilizamos las palabras de la lengua que corresponde, que son las que llegan al corazón, es igual que si oyéramos un ruido.