Estábamos avisados. Veinte, cincuenta, cien veces. Esto iba a pasar y lo sabíamos. Lo decía Jorge Manrique en sus coplas: “No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio”. Es exactamente así. De todas las advertencias, que llevan sonando –inútilmente– como campanadas desde hace años, yo prefiero la del exministro y antiguo eurodiputado José Manuel García-Margallo, porque es un hombre que mantiene su honestidad intelectual y su librepensamiento seis codos por encima de su adscripción política. Algo que se ve ya muy raramente.

En una entrevista que alguien le hizo no hace todavía un año, con motivo de la presentación de su libro España, terra incognita (ed. Almuzara), Margallo decía esto, a propósito de Cataluña: “Los golpes de Estado ya no se hacen bombardeando el palacio de La Moneda. Se hacen entrando en las instituciones, erosionándolas desde dentro, vaciándolas de contenido y convirtiéndolas en otra cosa. Es lo que en el libro llamamos 'taxidermia', lo mismo que disecar un animal. Este parece el mismo pero ya no lo es, su contenido es totalmente distinto. Y no tiene por qué que haber violencia, ¿eh? (…) Dice Ernesto Laclau que, en situaciones como esta, "la erosión de la democracia es casi imperceptible… la población no cae inmediatamente en la cuenta de lo que está sucediendo". Pues eso es lo que estamos viviendo aquí”.

Se acababa de aprobar la ley de amnistía. Margallo continuaba así, ahora viene lo esencial: “El 'poder central' no tendrá prácticamente ningún control sobre esos territorios; quizá queden algunas competencias sobre Defensa y Exteriores, aunque Cataluña tiene ahora mismo 21 delegaciones que actúan como auténticas embajadas. Pero lograrán una Justicia propia en la que no intervendrán ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional. Nombrarán a los jueces que les podrían juzgar a ellos. Y una Hacienda propia, sin intervención del Estado. Se reconocerá la nación catalana. Su legitimidad vendrá de los derechos históricos, no de la Constitución como ahora… Me lo dijo alguien del PNV que estuvo hablando con los 'indepes' catalanes: "Ya no se trata de sacar a Cataluña y a Euskadi de España; se trata de sacar a España de Cataluña y Euskadi". El Estado pasaría a ser residual allí”.

El plan de taxidermia de lo que siempre hemos llamado España se va cumpliendo. Y, gracias a la venta descarada de principios democráticos y de valores progresistas a cambio de votos en el Congreso, se va cumpliendo más rápidamente de lo que cabía siquiera imaginar

Pues bien, ni siquiera el brillante Margallo se atrevió a imaginar que el gobierno de España cediese a una comunidad autónoma el control de las fronteras. Díganme ustedes un solo país, uno solo en el mundo, que ponga en manos de una región, “land”, estado federal o confederado, o como quieran llamarlo, el control de sus fronteras exteriores. A ver si lo encuentran. Yo no lo he conseguido. Como bien decía Carles Puigdemont, que por una vez ha dicho la verdad y encima sacando pecho, los secesionistas han conseguido competencias que “normalmente” corresponden a las naciones, a los países, a los estados. Y eso hará mucho más fácil la creación de una Cataluña independiente. Y tanto. ¿Cuándo? Pues cada vez queda menos. El plan de taxidermia de lo que siempre hemos llamado España se va cumpliendo. Y, gracias a la venta descarada de principios democráticos y de valores progresistas a cambio de votos en el Congreso, se va cumpliendo más rápidamente de lo que cabía siquiera imaginar.

La ministra Elma Saiz salía en televisión, aparentemente tranquila, y decía con mucho aplomo y mucha sonrisa que esa propuesta de ley, pactada con Junts, se ha hecho “con la Constitución en la mano”. Pues tendría la mano en la espalda para no ver la Carta Magna, porque el artículo 149 deja claro como la luz del sol que “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo” son competencias exclusivas del Estado. Exclusivas. No se pueden delegar, y menos vender o mercadear con ellas para lograr unos votos en el Congreso, o unos meses más. Y habría que preguntarle a la ministra cuál es, en su opinión, la diferencia entre “delegación” del control de las fronteras, que es lo que el gobierno quiere que creamos, y “cesión”, que es lo que Puigdemont ha interpretado, con toda la razón del mundo.

El ministro Marlaska, que ha dicho siempre que esto no ocurriría nunca, que sugerir eso era difundir “bulos”, ¿qué cara pondrá ahora? ¿Habrá escuchado el fenomenal, impresionante cabreo de los sindicatos policiales y de las fuerzas de seguridad, tan poco dadas al aspaviento, que ahora hablan a las claras de “bochorno”? ¿Seguirá Marlaska en su despacho o le podrá la vergüenza y dimitirá?

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ¿qué cara pondrá ahora, él también? El Gobierno de la nación, al que él es afín, ha pactado con sus enemigos políticos algo que él debería poner en marcha. Sin tenerle en cuenta. Sin llamarle a los contactos o negociaciones. Como si fuese un mandao, un empleado, un subalterno a quien no hace falta ni consultar; se comprende, desde luego, porque no hay riesgo de que los socialistas catalanes voten contra el Gobierno en el Congreso. Eso, al parecer, es lo único que importa. Atentos: no he dicho “lo más importante” sino “lo único” que importa.

No pregunto la cara que pondrá Emiliano García Page porque ya la ha puesto. Está hecho un basilisco. ¿Tendrá valor Pedro Sánchez, tendrán valor sus lamerrabeles para repetir ahora que Page se queja porque en realidad es de derechas y que es un desleal al partido? ¿En serio? ¿No han oído lo que dice? “No se puede gobernar a cualquier precio”, y la emprende con todas sus fuerzas contra la otra cara de esta moneda podrida: la cesión a la Generalitat catalana del control sobre la inmigración.

Ahora resulta que hay que hablar catalán para vivir allí; si no, te echarán. ¿Qué ha pasado con aquella frase de Pujol: “Catalán es quien vive y trabaja en Cataluña”?

Las condiciones son terribles. Los secesionistas han planteado un escenario en el que ellos, ellos y nadie más, decidirá quién es catalán y quién no, quién podrá ser admitido en Cataluña y quién no, quién será expulsado (¿hacia dónde?) y quién no. Y por qué motivos. Ahora resulta que hay que hablar catalán para vivir allí; si no, te echarán. ¿Qué ha pasado con aquella frase de Pujol: “Catalán es quien vive y trabaja en Cataluña”? Los sorianos, manchegos, asturianos o cántabros que llevan toda su vida viviendo y trabajando en Cataluña, ¿dejarán de ser catalanes? ¿Les deportarán al otro lado del muro? ¿Cómo puede ser que un gobierno socialista, o que se sigue llamando socialista, haya asumido unas condiciones impuestas por los secesionistas que habrían matado de envidia a Donald Trump?

¿Se imaginan ustedes que todas las comunidades autónomas hiciesen lo mismo? ¿Decidir omnímodamente cuántos inmigrantes se quedan, y en qué condiciones, y por qué motivos y con qué requisitos? Ah, pero no pueden. Porque ellos: los murcianos, los andaluces, los gallegos o los extremeños o los de Guadalajara, no tienen los poquitos votos que necesita Sánchez para permanecer en la Moncloa. Eso solo le pasa a Puigdemont… y a Junqueras.

¿Se han fijado en la cara de vinagre, de vergüenza, de asco, que arrastra Gabriel Rufián en estos días? ¿Han escuchado las cosas que dicen los progresistas valencianos? ¿Y la izquierda a la izquierda del PSOE? ¿Cómo hacerles tragar, por grandes que tengan las tragaderas, que el acuerdo firmado entre Puigdemont y el gobierno de España, acuerdo que tiene un tufo racista y xenófobo y “trumpetero” que no puede con su alma, es algo progresista, es constitucional y respetuoso con los derechos humanos? ¿En serio?

No se engañe nadie, no. El plan hacia la “taxidermización” de España, hacia su conversión en un nombre vacío de contenido (Margallo dixit) no solo continúa sino que acelera el paso. Si España sobrevive, si la ley sobrevive, si los valores y principios democráticos y humanitarios sobreviven, dentro de algunos años recordaremos estos días como una pesadilla.