Se suele atribuir erróneamente a dos toreros, Rafael Gómez Ortega, Rafael el Gallo, y Rafael Guerra,Guerrita, el célebre pleonasmo “lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible”. Pues no. Eso lo dijo el por tantos motivos inexplicable e indispensable Charles-Maurice de Talleyrand. Pedro Sánchez haría bien en leer a Talleyrand. No lo hace. Peor para él, porque el célebre diplomático francés poseía, en política, las propiedades físicas del corcho. No se hundía jamás y sobrenadaba en todo lo que le echasen.

Sánchez ha logrado el prodigio inmenso de sobrevivirse a sí mismo una vez y regresar de entre los muertos, como hizo Lázaro. Talleyrand consiguió eso cinco veces. Fue indispensable con Luis XVI, que le tenía verdadero afecto. Cuando el Rey perdió la cabeza a manos de los CDR… (perdón, me he distraído) a manos de los revolucionarios, Talleyrand siguió flotando como revolucionario. Luego fue, sucesivamente, girondino, ministro de Napoleón y, por último, estoqueador del Emperador y a renglón seguido primer ministro con el restaurado Luis XVIII. No se ha visto en la vida cosa igual. Ni siquiera Francisco Fernández Ordóñez o Eduardo Serra llegaron a tanto. El inconcebible diplomático logró el imposible metafísico de ser, al mismo tiempo, un notable masón y alto dignatario de la Iglesia francesa, sin abandonar jamás su pasión por las señoras de buen ver, que eran lo único ante lo que aquel hombre se rendía.

Este es un gobierno que se comportaba como si los Reyes Magos leyesen de verdad las cartas que les escriben los niños

Sin embargo Sánchez, que no lee a Talleyrand, se comporta como Lázaro en el evangelio de San Juan: ya me ha resucitado el Señor, vale, bien. Y ahora qué hago, qué se supone que tengo que hacer para no volver a morirme. No sabemos a ciencia cierta qué hizo Lázaro, el primer zombi de la literatura universal. Sánchez, sin embargo, está dedicando inauditos esfuerzos al objetivo utópico de no volver a morirse, y alimenta su recuperado torrente sanguíneo con zumo de encuestas. Eso jamás lo habría hecho Talleyrand. Sánchez no termina de entender que concitó sobre su cabeza todos los vientos porque algo había que hacer para echar a Rajoy, pero que su apoyo tiene la misma solidez (y la misma duración) que la del crío que suele coronar los castells en Cataluña: trepa hasta allá arriba como puede y, con la ayuda de todos los demás, saluda un segundo y luego regresa a la realidad. Todos saben que el chiquillo no se va a quedar allí para siempre y que quienes le sujetan están deseando librarse, una vez lograda la heroicidad, del insoportable peso de sí mismos.

Pero Sánchez, que no lee a Talleyrand, se empeñó en construir un gobierno duradero, que viene a ser lo mismo que si Lázaro resucitado se hubiese empeñado en hacer unas oposiciones o que si el chiquilín del castell, en vez de llegar arriba y saludar, va y se sienta, y dice: “Bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahora”.

También se parece mucho, el Gobierno, al célebre submarino del que hablaba Miguel Gila: de color, bien, pero no flota

Sánchez lo ha intentado. Ha hecho uno de los gobiernos más deslumbrantes de la democracia española, un gobierno que se comportaba –al menos hasta las pasadas elecciones andaluzas– como si los Reyes Magos leyesen de verdad las cartas que les escriben los niños, como si se pudiese viajar hasta la segunda estrella a la derecha y encontrar el país de Nunca Jamás, que no se rige por las leyes de la naturaleza y donde no existen el tiempo ni la realidad ni la ley de la gravitación parlamentaria. Eso no puede ser y además es imposible, como bien sabía Talleyrand. Después del hundimiento de Susana Díaz en la batalla de Trafalgar, el gobierno de Sánchez es como aquel célebre submarino del que hablaba Miguel Gila: de color, bien, pero no flota.

El susanazo ha sido como el amargo despertar de un sueño dulce y quizá vagamente erótico. Ha sido como si Lázaro, unos cuantos meses después de resucitar, fuese al médico por una tos y le dijesen que tiene cáncer de pulmón y que vaya poniendo sus asuntos en orden. No se puede gobernar confiando en que el CIS dice la verdad porque luego llega la realidad y te mete una leche que te descuajeringa vivo.

A Sánchez y a su gobierno de elfos alados les han sacudido, desde el PP y desde sus periódicos, más que a los tambores de Calanda: no hay villanía que no se haya intentado, no hay examen de bachillerato que no se haya investigado, no hay factura del taxi o del plomero que no se haya examinado al trasluz, no hay calumnia que no se haya echado a rodar contra los llamados okupas. Pero también decía Talleyrand que “existe un arma más terrible que la calumnia, y es la verdad”.

Y es que Sánchez es como el crío que corona los castells: trepa hasta allá arriba como puede con la ayuda de los demás, saluda un segundo y luego regresa a la realidad

No se puede y, además, es imposible. No es posible gobernar con la espada de Torra pendiendo de un hilo sobre tu cabeza y, además, agarrándote a la hoja con las dos manos para no caerte: te cortas. No se puede pedir el apoyo de un tipo que ordena a sus policías que dejen que los Comités de Defensa de la Revolución Pendiente campen a sus anchas, como los hunos de Atila. No se puede emprender nada, soñar con nada, intentar nada, cuando aquellos a quienes ruegas que te sigan apoyando escupen a tu ministro de Exteriores en el Congreso de los Diputados. El polvo dorado de las hadas de Peter Pan no te permite volar cuando, en vez de a la bonachona perra Nana, tienes ahí al Rufián abriendo los brazos en el hemiciclo como la cruz del Valle de los Caídos. No se puede porque es imposible.

Sánchez, hombre tan bienintencionado como ambicioso –un redentor de sí mismo, como decía Alfonso Guerra de Adolfo Suárez­–, ya está en la galería de retratos de los presidentes democráticos. Lo ha logrado. Pero son muy pocos los que, como Talleyrand y Churchill, volvieron después de que les echasen. Sánchez no es Churchill ni mucho menos. Tiene ahora mismo dos posibilidades. Si quiere pasar a la historia como un político más, que siga haciendo equilibrios sobre un pie en lo alto del castell hasta que lo derriben las leyes de la física política, algo que no puede tardar. Si quiere ser recordado como un hombre de Estado, no tiene más remedio que despertar y convocar elecciones. Los resultados dirán si estos meses de ensueño han logrado que la hierba vuelva a crecer bajo sus pies. Y si al final no fuese así, tendrá tiempo de sobra para leer las maravillosas Memorias de Charles-Maurice de Talleyrand.