No hace falta que seas feminista, sé un hombre

Si algo ha ocupado al feminismo institucional esta última década es el lenguaje. Incapaces de asumir la efectiva igualdad de derechos entre hombres y mujeres, al feminismo con oficina sólo le quedaban las batallas simbólicas si querían mantener una economía de guerra que les permitiera tener la persiana levantada. El lenguaje, nos decían, importa.

Por eso exigieron que dejásemos de decir “los adolescentes”, “los alumnos”, “los padres” o “los ciudadanos”. Igual que Dios castigó a la humanidad con la multiplicación de las lenguas, el sagrado feminismo nos trajo el desdoblamiento. Los adolescentes y las adolescentes; las alumnas y los alumnos -o el económico y horrible “alumnado-; madres y padres -o el precioso pero menos preciso “familias”-; los ciudadanos y las ciudadanas. No fuera a ser que un día, en una reunión de padres, las madres no aparecieran. O que un día, al oír “todos a clase”, las chicas se quedase en el patio.

Todo este diseño lingüístico pretendía poner en práctica un diseño antropológico. Una especie de edición de la naturaleza por la vía de lo social. Pero las cosas no funcionan así. Después de años y años de campañas, mensajes, anuncios, tutorías y desdoblamientos, los alumnos y las alumnas siguen presentando diferencias evidentes en sus gustos, en sus preferencias, en su rendimiento y en sus actitudes ante el aprendizaje. Y de hecho, la única diferencia notable es que los chicos llevan también décadas desarrollando un rechazo evidente -y lógico- ante estas campañas.

El lehendakari Pradales, primer hombre de la muy feminista sociedad vasca, lanzaba hace poco la alerta por la “corriente neomachista” que está calando entre los jóvenes debido al avance de “la ultraderecha” y sus “discursos negacionistas”. Lo primero que hace un joven sano es preguntarse por ese “negacionismo” del que habla su lehendakari. Ese negacionismo es la respuesta que se da cuando alguien, por ejemplo, señala que hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres. O cuando alguien señala que la inmensa mayoría de los hombres no sólo no comete, sino que rechaza las agresiones sexuales. O cuando alguien señala que no hay ningún problema en que la mayoría de las mujeres prefiera estudiar un tipo de carreras universitarias. Todo esto es negacionismo, todo esto es fruto de la ultraderecha y a ti te encontré en una charla de Tutoría, Pradales, piensa el joven.

El lehendakari decidía sumarse a la eterna e inútil campaña de los sexos hace unos días en un acto de Emakunde, la organización que representa el feminismo institucional en el País Vasco. “Estrategias para el trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad en Euskadi”, se llamaba el acto. Lo curioso es que todas esas estrategias y discursos que han ido desplegando estos últimos años parecen diseñadas precisamente para conseguir una reacción en los jóvenes muy parecida a la que denuncia el presidente de los vascos -y las vascas, que decía Ibarretxe-. Joven varón, examínate. Deja de perpetuar comportamientos machistas. Deja de construir el patriarcado asesino. Deja de fomentar la cultura de la violación. Machista, asesino, violador. Eso es lo que eres. Esto es lo que el joven escucha de su presidente, de las autoridades de todo tipo y, por si fuera poco, de la recurrente activista que llega de vez en cuando al instituto para atribuir a todos los chavales las culpas concretas de abusos concretos sufridos por mujeres concretas a manos de hombres concretos.

Necesitan que el 80% de los vascos crean que “la violencia machista contra las mujeres es un problema social muy grave”; ahora sólo lo cree el 72%. Y necesitan que los jóvenes de entre 15 y 19 años dejen de defender los estereotipos de lo que llaman la “masculinidad tradicional”

La asociación del feminismo oficial -pleonasmo, porque ya no hay otro- no se conforma con que la sociedad acepte una igualdad que existe desde hace mucho tiempo. Necesita más. Ni siquiera basta con que los hombres sean; tienen que creer, como Winston Smith en 1984. Tienen que dar el último paso. Tienen que amar el feminismo. Y para eso han actualizado su lista de objetivos para los próximos años. Necesitan que “al menos 25.000 hombres se hayan formado en los distintos cursos” que ofrecen. Necesitan que el 80% de los vascos crean que “la violencia machista contra las mujeres es un problema social muy grave”; ahora sólo lo cree el 72%. Y necesitan que los jóvenes de entre 15 y 19 años dejen de defender los estereotipos de lo que llaman la “masculinidad tradicional”.

La masculinidad tradicional es su ballena blanca. No se dan cuenta -o se dan cuenta demasiado bien- de que la masculinidad tradicional no es el problema, sino la vía más rápida, segura y eficaz para hacer que los jóvenes se comporten correctamente. A los ingenieros sociales les gustaría que los referentes de los chavales fueran Irene Montero, Dolores Ibárruri, Barbijaputa, Irantzu Varela o Pamela Palenciano. Por suerte, ni lo son ni lo van a ser. Y como no lo aceptan, ensucian la idea clásica de la masculinidad. Deconstrúyete, desprecia tu naturaleza, abandona a tus héroes. Todo hombre es sospechoso. Todo hombre es un violador en potencia, un maleducado en potencia, un maltratador en potencia. Y si ya lo es, ¿por qué no va a serlo? Así es como se cuela el neomachismo, lehendakari. Y la crueldad, la estupidez y el envilecimiento en general. Si todos los referentes masculinos son iguales, ahí tienes a tu cantante moralmente mediohecho, a tu terrorista orgulloso, a tu influencer con discurso en esteroides.

La respuesta a todo esto es muy fácil. Basta de negar a los jóvenes la mejor salida. Que busquen el modelo en su familia, en sus historias, en los clásicos, en el cine moderno, en el cine antiguo, en el deporte. Tu padre, tu hermano, tu abuelo. El amigo que nunca te ha traicionado. Atticus Finch, que enseña lo que debe ser un padre. Héctor, que enseña lo que debe ser un marido. Máximo Décimo Meridio. Aubrey y Maturin. Terry Malloy. William Schofield. El Clint Eastwood de Gran Torino, de Million Dollar Baby y de Los puentes de Madison. Boka de la calle Pál, ausente cuando no hace falta intervenir, el primero de la línea cuando se hace necesario. Ralph en El señor de las moscas; o tal vez Simon; o tal vez Piggy. El compañero de clase que defiende al raro. El que corta las bromas sin sermonear cuando van demasiado lejos. El que no da otro paso si le dicen que no.

Los jóvenes siempre han tenido disponibles los ideales inalcanzables y los ejemplos cotidianos de masculinidad que les permitían aspirar al bien y combatir el mal. Pero un día se estableció que la masculinidad era la fuente de todo lo malo y se decidió que fueran sermoneados por el Comando Varela. Qué podría salir mal.