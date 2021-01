Me enamoré de una retroexcavadora

Estimado lector: voy a contarle un secreto muy conocido, el debate público es hoy una milonga. Un divertimento camuflado de trabajo para personas con un elevado, e injustificado, concepto de sí mismas. Les escuchamos cuando nos regañan y nos dicen que nuestras elecciones vitales están equivocadas y que ellos -y ellas- nos van a enseñar a vivir bien. A elegir bien. A tener principios. Una moral que merezca la pena y no esa cosa despreciable que guía nuestras vidas. Nos enseñarán cómo ser más felices y construir vidas llenas de significado. Lo llaman debate público porque llamarlo “telepredicadores gustándose” ya estaba cogido. Es una forma de ganarse la vida y labrarse una carrera. Sería peor robar, dicen. Ya no estoy tan segura. Al menos las maldades tradicionales están perfectamente identificadas y sus efectos más acotados.

Unos te proponen recoger colillas del suelo porque es una ocasión de enseñar a los niños una actitud cívica y cooperativa. Otros te piden que ayudes a limpiar de nieve los accesos a los colegios para que los niños puedan acudir de forma segura y entre todos “hagamos cole”. En ambos casos, semejantes peticiones han sido calificadas de “demostración de la incompetencia”, “buena idea habitual en otros países” (siempre mejores que el nuestro), de “vergüenza neoliberal privatizadora” y de “patochada progre”. Todo en la misma ciudad. La única constante es que la ideología del que lo pide coincide con quien elogia y es opuesta al que critica.

Si usted simpatiza con una ideología “conservadora” habrá reconocido en los párrafos anteriores a la izquierda dándole la matraca día sí día también con lo problemático que resulta todo aquello que para usted tiene algún valor. Si usted participa de las ideas “progresistas” habrá visto el fiel retrato del reaccionario capaz de alentar golpes de estado con tal de imponer su visión del mundo.

No hay una sola idea enriquecedora en ese enorme negocio que consume nuestro tiempo y acapara millones llamado “debate público”.

Una sociedad polarizada es mala ante las emergencias. Convierte a los grupos en la imagen de lo que dicen combatir. La destrucción del adversario, como en la guerra, absorbe todos los recursos

Señalar las mentiras de los otros ha dejado de ser útil. Lo hacemos tanto y con tanta pasión que nos hemos convertido en embusteros solo para poder demostrar que los otros mienten. Hemos dejado de actuar a fuerza de reaccionar, polarizados a niveles insoportables. No es ya solo que la convivencia se resienta, es que el proceso polarizador tiene consecuencias duraderas y, digámoslo así, expansivas. Una sociedad polarizada coloca a los peores en los puestos de responsabilidad, premia al radical y sobrerepresenta su opinión. Dificulta la toma de decisiones, fragmenta y distorsiona la información. Una sociedad polarizada es mala respondiendo ante las emergencias. Convierte a los grupos en la imagen de lo que dicen combatir. La destrucción del adversario, como en la guerra, absorbe todos los recursos: nada se hace si con ello el enemigo puede sacar rédito y cualquier iniciativa útil que ponga en marcha el enemigo ha de ser destruida. La solución siempre termina siendo una respuesta más enérgica, más restrictiva. Una deshumanización cada vez más descarnada del adversario que se lleva por delante a los indiferentes e incluso a los amigos: una sociedad polarizada se entretiene en destruirse.

Le propongo algo realmente revolucionario: señale las mentiras propias. No le voy a engañar, es una actitud que podría ser suicida.

Señalar las propias mentiras es arriesgarse a que un correligionario te diga “no deberías publicar eso” y darle una victoria temporal a un adversario sin escrúpulos

Señalar las mentiras de los propios no es ser antipatriota ni traidor, no es ser un botifler ni hacerle el juego a los “fascistas” o a los “socialcomunistas”. Solo es, en palabras de Doris Lessing, lo más difícil del mundo. Señalar las propias mentiras es demostrar respeto por uno mismo y los propios valores. Es negarse a contribuir a la prostitución de lo que, decimos, nos representa. Señalar las propias mentiras es arriesgarse a que un correligionario te diga “no deberías publicar eso” y darle una victoria temporal a un adversario sin escrúpulos iniciando el juego del prisionero apostando “paloma”. Es, en definitiva, distanciarse de los que buscan que todo estalle para poder reinar sobre las ruinas porque una vez metidos en ese proceso, no le quepa duda, todo cuanto se malogre será considerado una pérdida necesaria.

Letras Libres acaba de publicar en español un artículo del economista Luigi Zingales lleno de matices. Empieza así: “Todas las involuciones autoritarias necesitan un pretexto” y no importa si ese pretexto es verdadero o fabricado, la conclusión invariablemente es que “la reacción emocional a un mal se utiliza para justificar algo que, al menos a largo plazo, resulta ser mucho peor”.

Ese diez por ciento

Doris Lessing, esa mujer de vida singular, escribió ya en 1985: ”a menudo las emociones de las masas nos parecen las más nobles y hermosas. Y uno, cinco, diez años después (…) nos preguntaremos : ¿cómo pudieron creer eso?” Y también: “A la gente le gustan las certezas y las verdades grandiosas. Les gusta formar parte de grupos equipados con esas verdades y certezas. Si son rebeldes y heréticas, entonces resulta todavía más satisfactorio. Esa inclinación forma parte de todos nosotros”. “Hay mentes originales” prosigue Lessing, “personas que no son víctimas de la necesidad de decir o hacer lo que hacen los demás. Pero son pocas. De ellas depende la salud y la vitalidad de todas nuestras instituciones (…) eliminad ese 10% y vuestros prisioneros se convertirán en mansos y conformistas”. Un grupo de ciudadanos que ame lo suficiente sus principios como para denunciar las mentiras de sus correligionarios. Tendremos que ser ese 10% que se “[planta] contra el propio grupo, contra el grupo de los compañeros” de lo contrario “entre nuestros recuerdos más humillantes estarán todas aquellas veces que dijimos que lo blanco era negro solo porque otros lo decían”. Ya saben, la tarea más difícil del mundo.

No sé si la excavadora era de izquierdas o derechas. Limpió mi calle y bajé a observar agradecida el milagro de semejante máquina a pleno rendimiento y a los operarios y vecinos que colaboraban en la limpieza. Pensé en el hombre que manipulaba la excavadora. Se veía un bote de limpiacristales en la cabina. Parecía alguien que se preocupaba de hacer las cosas con el cariño debido.