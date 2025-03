Nadie pase sin hablar con el portero

Así titulaba Larra uno de sus más feroces artículos contra el carlismo en el que satirizaba la aduana que habían organizado en Vitoria, puesto que para ellos no había más España que la suya; he ahí el punzante nombre que les otorgó a los insumisos carlistas, porteros. Los carlistas actuales, encarnados por ese separatismo de barretina encajonada a base de décadas de propaganda e inoculación del odio a todo lo que sea español, ya tienen también su propia aduana.

Sánchez les ha concedido graciosamente la competencia en inmigración. Gran algazara para esta tierra que, por fin, podrá tener Mozos de Escuadra en las fronteras vigilando quién entra – y quién sale – pudiendo, en la misma jugada, acabar de desterrar a Policía Nacional y Guardia Civil y teniendo la excusa perfecta para convocar tres mil plazas de Mozos que, según los separatas, les hacen falta y que en sus sueños más húmedos y lúbricos imaginan que constituirá el núcleo de las fuerzas armadas de una Cataluña independiente. Eso sí, pagando España, que para eso los de la estelada nacieron del muslo de Júpiter.

Esta penúltima traición a la Carta Magna – la última está al caer – permite confirmar la flexibilidad ideológica de Sánchez y sus muñecos. Donde ayer, hablamos de Enero, decían que el tema era exclusivamente competencia del Estado y no podía cederse ni delegarse, ahora exhiben sonrisas Profidén diciendo que faltaría más, que es constitucional y que lo que haga falta. El asunto, sin embargo, presenta matices que, dejando a un lado su rotunda anticonstitucionalidad, sería bueno dejar claros al sano pueblo español y a la oposición, esa que está más ocupada en matarse entre ellos que en ir a por Sánchez. Pero ése es otro tema.

El control de la inmigración implica que puedes negarte a dejar entrar a quien no cumpla ciertos requisitos. ¿Sabemos cuáles serán en el caso de esa generalidad paniaguada presidida por un señor que cuando habla parece que te esté dando el pésame? ¿Se pedirá el nivel C2 de catalán o con saber decir pa amb tomàquet ? ¿Valdrá como documento el carné de socio del Barça? ¿Se exigirán avales y, si es así, el de Lluís Llach valdrá el doble? Pero eso es sólo el primer escollo porque, una vez dentro, se deberá controlar qué hace esa inmigración, no sea que los españoles pretendan infiltrar en Cataluña agentes dobles que promuevan que la gente se afilie al Real Madrid o al Betis, le dé por el bocata de calamares o, ¡tremenda catástrofe!, diga que Ayuso lo está haciendo muy bien. Ante ese quintacolumnismo, bien hará la generalidad en pedir tres mil plazas más para un servicio de indagación y chivateos varios. Ya tienen uno para multar a comerciantes que no rotulan en catalán o reñir a los críos que hablan español en el patio del cole.

Y luego está el asunto de los menas y la inmigración ilegal – mayoritariamente de Marruecos –, sólidamente instalados porque Pujol los prefería antes que los sudamericanos por el asunto idiomático. Si se les expulsa ¿se les mandará a Madrid, a Bollullos del Condado, a los Monegros?¿Y si los que tienen que recibirlos dicen que no?¿Declarará la guerra la generalidad al gobierno de Madrid? Todo esto es muy confuso y habrá que ir siguiendo a la ministra Alegría – jamás un apellido estuvo peor puesto – para ver qué cambios de opinión se suceden. Que los separatas no quieren entrar en el sorteo de los menas que Sánchez ha decretado está clarinete. Que quieren sacarse de encima los muchos que tenemos, también. Que aquí los políticos se pasan el día hablando de gilipolleces mientras los valencianos ven como todavía no se ha hecho nada para reparar los tremendos daños que produjo la irresponsabilidad de los políticos con la DANA, también. Por si acaso, yo voy a pedir el pasaporte madrileño. Y, de paso, asilo político. Porque lo de Cataluña no hay quien lo aguante. Es lo que tiene vivir en un sitio donde no puedes pasar sin hablar con el portero.