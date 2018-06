El mundo se creó en una semana

Y al séptimo día, descansó. Eso para crear el mundo, porque para dirigir España se necesita más tiempo, aunque una semana es suficiente para tomarle el pulso. Han sido siete días trepidantes desde el primer Consejo de Ministros, con toma de decisiones tan relevantes que compiten entre sí, aunque por impacto mediático hay que quedarse con el adiós del ministro de Cultura, a quien le duró el cargo muy poquitos telediarios.

Una de dos, o Màxim Huerta no fue leal con Pedro Sánchez cuando le preguntaron si tenía alguna sombra en su currículo que pudiera colocar en un aprieto al gobierno, y dijo que no, o le contó su experiencia con la Hacienda pública y el que pecó de todo fue el presidente. Me inclino más por la primera opción, porque no me cabe en la cabeza que por mucho interés que Sánchez tuviera en poner una guinda en su pastel fuera a poner en peligro el suflé de una forma tan evidente.

Sí debió evaluar el presidente el coste de aguantar el ‘chaparrón Huerta’, al estilo de Mariano Rajoy, como si nada hubiera pasado, pero mucho me temo que los apoyos que detectó en su propio equipo eran famélicos. ¿O alguien piensa que, por ejemplo, Borrell, el inventor del “Hacienda somos todos”, iba a apoyar que la casa en la playa desgrava? Otros ministros han sido respetuosos con el saliente, pero le han dicho adiós con la boca pequeña.

Mantener al jefe del espionaje a un año de su jubilación es un acierto; en cambio, devolver el CNI al ámbito militar es un paso atrás que nadie ha explicado todavía"

Nadie en el PSOE echa la culpa a Sánchez, ni mínimamente. En lugar de los cierres de filas tan propios de la política española, deberían aconsejarle algún filtro a la hora de hacer fichajes. No se trata tanto de encargar las primarias a unos head hunters, como Ciudadanos, pero sí de no emular en este terreno a Esperanza Aguirre, que presumía de someter a su gente a un tercer grado para detectar corruptos (debía ser para que estuvieran entrenados cuando apareciera la Guardia Civil). Aquí ha fallado la valoración de Màxim Huerta sobre su propia biografía.

Hay que reconocer que Sánchez ha estado más o menos ágil para que el tema no le embarrara mucho el terreno de juego. Y los que han sido rápidos, de gatillo fácil, han sido PP y Podemos, que pidiendo la dimisión inmediata del ministro de Cultura admiten ese listón de honradez, un alto listón que deja a Hacienda la llave de quién puede ser político y quién no, porque sin salir del hemiciclo seguro que hay unos cuantos ‘huertas’ por ahí danzando. Hay que esperar, porque la incompatibilidad del fisco con la política no ha hecho más que empezar.

El caso Huerta se ha mezclado con el cese del seleccionador de fútbol y con el anuncio de ingreso en prisión de Urdangarín, dos noticias de gran calibre, aunque por motivos distintos, que han tapado otras de no menor calado. Como la muy esperada de que el ministro de Asuntos Exteriores se dispone a actuar allá donde no lo hizo su predecesor, para acabar con la mala imagen de España que ha venido promoviendo el independentismo. O que la ministra de Defensa confirme a toda la cúpula militar, incluido el director del Centro Nacional de Inteligencia, ese organismo que, junto a RTVE, quería controlar Pablo Iglesias en aquella delirante carta a los Reyes Magos de enero de 2016. Destituir a un jefe del espionaje a un año de su jubilación puede ser un error, pero también lo es devolver el CNI al ámbito militar. Es un paso atrás que nadie ha explicado, salvo que el uso que haya hecho de él Soraya Sáenz de Santamaría desde La Moncloa sea poco confesable.