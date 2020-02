Por qué las mujeres son peores en matemáticas (y no es por el 'patriarcado')

Esta semana se ha hecho viral un vídeo en el que dos chicas le explican a unos alumnos que las mujeres no estudian carreras de ciencias por culpa del "heteropatriarcado". Las veinteañeras aseguran en su charla que a las féminas se nos ha hecho creer que no valemos para las matemáticas, y que por eso nos crea ansiedad enfrentarnos a estas materias, lo que nos lleva a decantarnos por otro tipo de carreras u oficios, peor pagados (por ser menos técnicos y haber más demanda).

A pesar de que el mensaje de estas jóvenes no es nada novedoso, ha causado mucho ruido. Desde hace unos años, con el nacimiento de la cuarta ola del feminismo, se está poniendo de relevancia que hay pocas mujeres en sectores técnicos o científicos. Muchos expertos, feministas radicales y sociólogos atribuyen esta brecha a estereotipos consolidados. Consideran que a nosotras se nos ha educado para no ser buenas en estas disciplinas.

El tema de la igualdad entre hombres y mujeres se nos ha ido de las manos. No somos similares, no pensamos igual; no tenemos, biológicamente, las mismas aspiraciones o intereses

Yo no estoy de acuerdo. El tema de la igualdad entre hombres y mujeres se nos ha ido de las manos. No somos similares, no pensamos igual; no tenemos, biológicamente, las mismas aspiraciones o intereses, por regla general. Nosotras nacemos con otras cualidades, ni mejores ni peores que las de los hombres, lo que nos impulsa a elegir libremente otro tipo de profesiones más sociales o creativas.

En España, de hecho, la mayoría de chicas eligen carreras de Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, según el Ministerio de Educación, que detalla que tres de cada cuatro matriculados en ingenierías son hombres. El Instituto de la Mujer aseguró además que solo el 15% de estudiantes femeninas estaba pensando estudiar ingeniería electrónica o informática.

Por qué a las mujeres se nos dan mal las matemáticas

Numerosos estudios han demostrado que las mujeres somos peores en matemáticas, en parte porque, simplemente, no nos gustan, no nos sentimos cómodas. Y no es porque seamos inferiores intelectualmente.

Yo lo pasaba fatal en el colegio y en el instituto con esta asignatura, y con Física y Química o Tecnología. No se me daban bien, no las entendía y me creaba mucha ansiedad. Incluso tuve un profesor particular. No atendía en esas clases, era una negada, y me costaba mucho estudiarlas. En cambio, en las otras asignaturas era muy buena. Y la historia era la misma con la mayoría de mis compañeras.

¿Era peor en ciencias por culpa del patriarcado? ¿Porque me habían hecho creer que no valía para los números? No, simplemente no les encontraba ningún sentido, no me gustaban, mi cerebro no lo analizaba bien porque no ponía empeño en ello.

Las mujeres y los hombres no somos iguales

Las mujeres y los hombres no somos iguales. Camille Paglia, polémica feminista y autora de Sexual personae,dice muchas tonterías (algunas bastante machistas) pero acierta en poner de relevancia esta diferencia: "Si la civilización hubiera quedado en manos de las mujeres seguiríamos viviendo en cuevas. Las grandes estructuras fueron producto de los hombres. Y luego hubo mujeres que crearon a partir de esas estructuras y las mejoraron. ¿Por qué? Porque los hombres son capaces de matarse a sí mismos y a otros para llevar a cabo sus proyectos o experimentos. Siempre tratan de ir más allá del conformismo, de la cueva en la que estaban las mujeres. En parte, quizá, para escapar de las cuevas porque en ellas mandaban las mujeres".

Los chicos suelen tener una visión más teórica, relacionada con el aprendizaje, por eso les llaman más la atención las carreras de ciencias. Ellas buscan la utilidad práctica, quieren que su trabajo reporte un beneficio a la sociedad

Los hombres tienen otra visión del mundo y otros intereses vitales, y negar esto sería similar a asegurar que no existe el instinto maternal. "Los chicos suelen tener una visión más teórica, relacionada con el aprendizaje, por eso les llaman más la atención las carreras de ciencias. Ellas buscan la utilidad práctica, quieren que su trabajo reporte un beneficio a la sociedad”, asegura Milagros Sáinz, investigadora de la UOC y coordinadora de un informe sobre la escasez de mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, publicado por la Fundación Telefónica.

La igualdad entre hombres y mujeres es necesaria, sobre todo en países subdesarrollados, pero de ahí a negar que somos diferentes hay un trecho. No se puede disfrazar la brecha salarial de machismo cuando muchas mujeres prefieren asumir menos responsabilidades en el trabajo para dedicarse a su familia, y no se puede culpar a la sociedad y al 'heteropatriarcado' inventado de que nosotras estemos excluidas de los sectores científicos, porque no es verdad.

Dejemos de manipular a los jóvenes con el feminismo. Que cada uno se dedique a lo que dé la real gana.