Muere Prenafeta, mano derecha de Pujol

Cualquier periodista catalán veterano sabe quién fue Lluís Prenafeta i Garrusta, eminencia gris de Pujol especialmente para medios de comunicación. Se cuenta que cuando Pujol entró en la Generalitat, acompañado de Prenafeta, le dijo “Lluís, la generalidad somos tú y yo”. No le faltaba razón. El pujolismo sería imposible de entender sin Prenafeta que, desde su puesto de secretario general de presidencia, se ocupó de que Cataluña y Pujol fuesen lo mismo, extirpando cualquier conato de resistencia.

Prenafeta fue quien creó de la nada Cataluña Radio y TV3, no como medios de comunicación, sino como instrumentos de propaganda al servicio de la ingeniería social que fue el pujolismo, que pensaba en un Cataluña a veinte años vista. Sin esa radio y esa televisión el separatismo no habría arraigado como lo hizo. Con guante de seda y mano de hierro fueron inculcando en la masa conceptos que machacaban la idea de que Cataluña era diferente de España y que los catalanes no teníamos nada que ver con quien no se adhiriese al “fet diferencial”. Desde el parte meteorológico, que contempla el área que ellos denominan “países catalanes” a la denominación de Valencia como País Valencià, pasando por omitir de manera sistemática la palabra España sustituyéndola por “Estado Español”, a la terrible censura que pasa por no admitir a nadie que no supere el filtro nacionalista, esa TV3 creada por Prenafeta a imagen y semejanza de Pujol es uno de los cánceres que han crecido en eso que llaman estado de las autonomías.

Pecaríamos de injustos solo hablásemos de la figura de Prenafeta como la de censor de los medios, porque su papel en dar la imagen de un Pujol capaz de mantener relaciones con las primeras figuras de la política tanto nacional como internacional fue enorme. A diferencia de Sánchez pordioseado una palabrita de Joe Biden en la escena del pasillo, Prenafeta consiguió en su tiempo, gracias a los servicios de un lobby judío que se llevó un pastizal, que Pujol fuese recibido nada menos que por el presidente e los EEUU George Bush, padre. Fueron quince minutos, pero supo sacarles un rédito político enorme.

Sin esa radio y esa televisión el separatismo no habría arraigado como lo hizo. Con guante de seda y mano de hierro fueron inculcando en la masa conceptos que machacaban la idea de que Cataluña era diferente de España

También influyó la imagen de un Pujol capaz de vencer a la izquierda, y así el prestigioso rotativo ABC lo nombró “Español del año”, lo que demuestra lo bobos que son en Madrid en estas cuestiones y la ignorancia que se padece en el conjunto de España respecto al nacionalismo catalán. Prenafeta fue, además, un empresario propietario de la conocida firma Tipel dónde un jovencísimo Artur Mas llegó a trabajar. Siempre estuvo del lado de Pujol, incluso en los momentos duros. Cuando éste confesó el turbio asunto de la herencia de su abuelo, Prenafeta dijo “Pondría las dos manos por él”. En cambio, al hablar de Pujol Junior dejó caer que por el primogénito “Sólo pondría un dedo”. Se mantuvo como el paladín de Pujol y de su esposa Marta Ferrusola, ya fallecida, prácticamente hasta el día de su muerte. Fue un separatista partidario del peix al cove, de la negociación a corto plazo, del mercadeo a cambio de votos en el Congreso e ir extorsionando lentamente al gobierno de turno poco a poco.

Dicen que ha fallecido arruinado. Esto me ha recordado lo que Marta Ferrusola bramó en la comisión del parlamento catalán cuando fue citada por la herencia del abuelo: “¡Pero si no tenemos un duro!”. Lo de la madre superiora y los misales se hizo público más tarde, aunque aquí todo el mundo lo sabía sin que ningún medio osara decirlo y quienes lo decíamos estábamos condenados a la muerte civil. Quizá lo mismo suceda con Prenafeta. Son muchos quienes le deben el sillón en el que se sientan y callan como puertas. ¡Es tan bonito ser agradecido! En mi tierra, eso y mantener la boca cerrada pueden garantizarte una espléndida, lucrativa y comodísima carrera profesional, máxime si eres periodista. Sea como sea, descansi en pau, senyor Prenafeta.