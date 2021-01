La cara y la cruz de la monarquía española

La Constitución (artículo 56) proclama que el Rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Sin embargo, estimo que dicha declaración solemne, si bien tuvo conexión con la realidad hace años, no responde hoy a lo que vemos y oímos en la calle. Sin necesidad de ir más lejos, cualquier persona a la que no le cieguen sus pasiones percibe el apoyo incondicional a Felipe VI de los votantes o adheridos al Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y, asimismo, esa persona imparcial advierte la crítica acerba no solo al Rey actual (sino a la propia Corona) que sale del otro lado del espectro ideológico: Podemos, Izquierda Unida, los partidos independentistas y nacionalistas (especialmente en Cataluña) y sus compañeros de viaje. También hay un tercer sector. Me parece dudosa la fe constitucional de los socialistas, con el presidente del Gobierno a la cabeza: creo que este segmento político oscila, por una parte, entre la valoración pragmática de la monarquía como mal menor y su defensa tibia de Felipe VI, y, de otro lado, observa de reojo las preferencias republicanas de un número en absoluto desdeñable de los militantes y electores del PSOE.

¿Qué relevancia para la estabilidad política de nuestro país -muy zarandeada por la falta de prestigio de los individuos que nos representan y por las consecuencias sanitarias y económicas producidas por la covid-19- tiene la fractura social en torno a la monarquía? En el último barómetro del CIS (diciembre de 2020), solo el 0,3% de los encuestados identificó como una de sus preocupaciones fundamentales la situación de la Corona. Sin embargo, la pregunta del CIS tenía truco: a los consultados se les dio a elegir, dentro de una horquilla de 60 opciones distintas, las tres más relevantes para su existencia y la de su familia. Si a mí me dieran a escoger en el juego del tres por uno, ¿olvidaría la necesidad básica de alimentarme, gozar de buena salud –sobre todo ante el riesgo de contagio de la covid-19- o llevar a los niños a un buen colegio?

La respuesta al dilema cobra un interés extraordinario en un momento, como el actual, en el que el sistema político que alumbramos en 1978 se dibujan grietas que, si no se reparan, lo llevarán a la ruina

Para un átomo individual, la forma de Estado es una cuestión secundaria. Pero como todos participamos en la vida de un órgano colectivo –la comunidad política nacional-, no podemos ser indiferentes a la interrogación sobre quién desarrollaría mejor la jefatura de nuestra comunidad. Por eso, no considero impertinente mencionar la cara y la cruz de la monarquía española. La respuesta al dilema cobra un interés extraordinario en un momento, como el actual, en el que el sistema político que alumbramos en 1978 se dibujan grietas que, si no se reparan a tiempo, lo llevarán indefectiblemente a la ruina. Es cierto que la Corona solo ostenta un valor simbólico, pero ese icono arma la clave de bóveda de nuestro edificio constitucional.

Escribo con voluntad de concordia y sin espíritu de facción. Aunque sé que está fuera de mi alcance, sigo la máxima de Spinoza: “Toda afección que sea pasión deja de ser pasión en cuanto nos formamos de ella una idea clara y perceptible”. ¿Cómo se debe calibrar el valor político de la forma de Estado, sea una monarquía o una república? Desde luego, huyendo de todo apriorismo dogmático y esencialismo providencial. La monarquía por la gracia de Dios es un artefacto de un pasado que nunca regresará. También es irrelevante aducir en defensa de la Corona la tradición o sus improbables derechos históricos. De la misma forma, sería anacrónico asociar a la forma republicana los “indelebles” valores de igualdad, justicia y progreso democrático. La opción entre monarquía y república no se resuelve ni desde “la aurora de rosados dedos” ni apelando a mitos celestiales. Se trata de una elección prosaica que ha de efectuarse trazando sobre un papel el surco del tiralíneas. O anotando en un libro de contabilidad las partidas del debe y el haber.

En una sociedad democrática como la nuestra, la forma de Estado procede inevitablemente de la Constitución. Se puede optar por la monarquía o la república, pero siempre desde una visión “accidentalista” de la jefatura del Estado. Dicha institución no pierde relevancia contemplada desde esa atalaya y, además, a partir de ese ángulo la jefatura consigue ligar las distintas piezas de un sistema representativo. Lo importante es que el mecanismo democrático funcione lo mejor posible. ¿Cuáles son los elementos “sustanciales” en una democracia que la jefatura del Estado debe movilizar en beneficio del interés general, que no es el suyo sino la “vida buena” de los ciudadanos?

Función moderadora y arbitral

La respuesta no ofrece dificultad alguna: la garantía de las libertades cívicas, el imperio de la ley y la división efectiva de los poderes. Al jefe del Estado le corresponde cohesionar y aglutinar a los ciudadanos alrededor de los valores democráticos. La opción por la república o la monarquía debería ser “neutra”, completamente ajena a la dialéctica política (a veces más retórica que verdadera) que enfrenta a “la izquierda” y a “la derecha” o a la que opone a los “centralistas” y “nacionalistas”. Si el jefe del Estado se alineara con alguna de las partes en conflicto, perdería su razón de ser constitucional, que es su función moderadora y arbitral. Por eso, y ya sé que el monarca fue dura y directamente agraviado por las huestes “esteladas” de Puigdemont y otros indecentes de la política, Felipe VI estuvo muy por debajo de la institución que dirige en su desafortunada alocución del 3 de octubre de 2017.

La monarquía ha sido un asunto tabú en España desde la muerte de Franco. Debe perder esa naturaleza “polinesia” de ser intangible e indisponible para la ciudadanía. Pero también merece el respeto que le niegan algunos místicos de la izquierda (por utilizar un tono suave), que ven en el Rey el compendio de todos los males: la desigualdad, la corrupción y el abuso sistemático de poder.

El principio hereditario inherente a la institución monárquica ha jugado en contra de Felipe VI. Cuando, en junio de 2014, Juan Carlos I abandonó la Corona, silenció en su carta de despedida su legitimidad (si no de origen, sí de ejercicio) democrática, manifestando, por el contrario, que recibió su legado monárquico del Conde de Barcelona, que nunca ejerció algún poder (ni siquiera ilegítimo) en España. Para el padre de Felipe VI la jefatura del Estado era una cuestión familiar y la Corona un derecho patrimonial de la Casa de Borbón. Contó, eso sí, con la complicidad de nuestros representantes parlamentarios, que aprobaron la correspondiente ley orgánica con nocturnidad, alevosía y en una sesión de lectura única. Como España era su finca privada y su coto de caza, a nadie le pueden sorprender los escándalos protagonizados por el benemérito (Rajoy dixit) que intentan descifrar los fiscales del Tribunal Supremo.

Aunque la Constitución (artículos 166-169) blinda su “núcleo duro” (al que pertenece la Corona) no me parece intempestivo someter la monarquía a debate. Se trata de una institución mal e insuficientemente regulada que está pidiendo a gritos un cambio de paradigma que puede ofrecer, en mi opinión, una ley orgánica sobre la Corona. Dicho lo cual, la monarquía y la república tienen sus pros y sus contras.

Argumentos a favor de la monarquía

En contra de lo que muchos afirman intuitivamente (y dejando ahora de lado la persona de Juan Carlos I), un suceso biológico –la transmisión hereditaria de la jefatura del Estado- puede rendir mejores resultados al sistema democrático que la elección de un presidente republicano. La bondad política de la monarquía está sujeta inevitablemente al azar. Pero veamos su contrapunto en el contexto actual de España. Si el presidente de una hipotética república española no tendría mando en plaza sino exclusivamente un poder simbólico y moderador, carecería de sentido su designación directa apelando al pueblo. El presidente republicano, como sucede en nuestro entorno (Portugal, Italia o Alemania) sería designado por el Parlamento. El pueblo lo elegiría indirectamente a través de sus representantes.

Sin embargo, el concepto de representación está en crisis en todas partes. Por si fuera poco, en España el funcionamiento de las Cortes no es precisamente un modelo de democracia. El Congreso de los Diputados es una jaula de grillos y una palestra en la que no se debate racionalmente, sino un tatami en el que los enfrentamientos de los partidos han alcanzado una virulencia verbal inaudita regida por el prejuicio, la mala educación y la bajeza moral. ¿Reúne el hemiciclo las condiciones necesarias para designar de manera neutral, ecuánime y para el bien del interés general al presidente de la República? ¿Permitiría don Pantuflo a los gamberros Zipi y Zape designar al presidente de la comunidad de vecinos?

Argumentos a favor de la república

La presidencia es una magistratura temporal. La persona que ejerce la presidencia abandona el cargo cuando finaliza el periodo que establece la Constitución. Asimismo decae por realizar alguna conducta –no necesariamente ilícita- prohibida por la ley de leyes. En febrero de 2012, el presidente alemán Christian Wulff dimitió del cargo por las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción difundidas por la prensa de su país. Esa salida tan inesperada como sabia a la irregularidad cometida por el presidente de la República Federal sería imposible en nuestro país por la institución jurídica, completamente antidemocrática, de la inviolabilidad del Rey.

La Ley Fundamental de 1949 (capítulo V) regula con detalle las competencias del presidente de Alemania, y su figura ha sido objeto de un amplio desarrollo normativo. Todo lo contrario sucede en relación con la Monarquía española, que no rinde cuentas al Parlamento y adolece de una falta absoluta de transparencia. Los ciudadanos españoles, creo, demandan una ley orgánica que regule con precisión las funciones y competencias del Rey, su responsabilidad y la asignación económica desglosada por capítulos que garantiza su mantenimiento. La misma ley debe establecer la planta y organización de la Corona.

Probablemente, las repúblicas son más baratas. La asignación presupuestaria a la Casa Real en 2021 importa la cifra de 8,5 millones de euros, un 6,5% más que la dotación del ejercicio precedente. Sin embargo, el coste total se desconoce porque determinadas (y elevadas) partidas -como los viajes reales, o la seguridad y protección de los miembros de la Familia Real- se abonan con cargo a los presupuestos de diversos Ministerios, como los de Defensa o Interior.

Vemos que los méritos de una república aventajan a los de la monarquía de nuestro país. Sin embargo, desde una perspectiva “accidentalista” de la jefatura del Estado se podrían trasladar (con mayor o menor esfuerzo) las virtudes de una república parlamentaria a una monarquía parlamentaria. El artículo 92 de la Constitución habilita la celebración de un referéndum consultivo “sobre las decisiones políticas de especial trascendencia”. En la actualidad no creo que sea oportuno consultar a los ciudadanos sobre la forma de Estado por su potencial divisivo. Bastante tenemos con lo que tenemos. Pero si algún día se remansa la marea de la irracionalidad y crispación políticas, entiendo que entonces no existiría ningún inconveniente en que el Rey, el Gobierno y el Parlamento consulten la guía de los ciudadanos. Los que votamos somos mayores de edad. No necesitamos más paternalismo. Tampoco mayores dosis de despotismo ilustrado. En teoría, porque en la práctica existe demasiado “hooliganismo” en el banco azul del Gobierno y en los escaños de la oposición. ¿Ilustración? Casi un imposible, un lastre para los profesionales de la política española.