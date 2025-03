El momento es gravísimo

España está a medio segundo de precipitarse por el acantilado de la historia. Son tantos los asuntos sucios que conocemos a diario que se acumulan unos encima de otros. Eso nos despista. Intentemos mirar el dibujo desde arriba y comprobaremos que las conclusiones no pueden ser más funestas. Sánchez pacta con un fugado de la justicia, racista, excluyente, golpista, con solo siete diputados, repartir los menas – oficialmente unos cuatro mil, aunque superan los cinco mil de largo – que han reventado todas las costuras en Canarias y Ceuta.

A pesar de los vuelos nocturnos con los que, hasta ahora, el gobierno los ha ido trayendo a la península, no basta. Se trata de “distribuirlos” por las autonomías, movimiento habitual sanchista que ya vimos durante la pandemia consistente en pasar la patata caliente a las CCAA. Puigdemont, que sabe cuánto necesita Sánchez sus votos, ha exigido que Cataluña reciba poquísimos. A mi tierra llegarán veinte o treinta de esos supuestos menores – la mayoría carece de papeles y es imposible saber su fecha de nacimiento – mientras que a Madrid le tocan setecientos. Sin consultar, sin consensos, sin pactar. Y obviando el problema inicial: si la política de inmigración fuese severa con los ilegales, no tendrían que repartirse a dichas personas por toda España. Se ha permitido que el islamismo de estos inmigrantes se apodere de nuestras calles sin la menor intención de integrarse y constituyendo un auténtico problema de orden público. Esto es lo grave, pensarán ustedes, pero sin restarle la más mínima importancia a esta invasión hay otras cosas. Repasemos.

Macarena Olona es agredida cuando intentaba entrar en un acto que se celebraba en una universidad. Un piquete se lo impedía de forma violenta y Olona decidió echarle valor y pasar por encima de ellos. Resultados: desgarros en el cuero cabelludo, golpes, traumatismos y la denuncia de Macarena ante la justicia por las agresiones sufridas. La policía no había entrado en el recinto universitario porque el rector lo había prohibido. Ante la comisión de un delito flagrante de agresión tumultuaria, entraron y despejaron la turba de enajenados. Macarena pudo participar del coloquio, aunque esté con los dolores propios del vareo al que fue sometida. Un beso, leona. En Barcelona otros violentos – del mismo signo – destrozaron la carpa que el PP había instalado para informar a los ciudadanos acerca de las ocupaciones ilegales. Gritaban “Fuera fascistas de nuestros barrios”. Los fascistas acusando de serlo a los demócratas. A la gente de VOX de Tarrasa les prohíben una manifestación contra la islamización de España.

Alicia Tomás, líder del partido de Abascal en dicha ciudad, ha reaccionado organizando en tiempo récord otra convocatoria delante del ayuntamiento. Veremos. A mi querida Cristina Seguí la agreden por la calle llamándole fascista, amenazándola. A Cake Minuesa lo acosan desde el programa de Risto Mejide. Mi entrañable Antonio Naranjo se las tiene que ver a diario con una tertuliana hiperventilada que lleva hasta el paroxismo la violencia verbal. Bolaños se queda mudo ante la intervención de Cayetana en el Congreso. Se publican las instrucciones de Illa en pandemia que dejan claro que la responsabilidad de las residencias la asumió el gobierno de Sánchez.

La UCO pide investigar 265 cuentas bancarias relacionadas con Ábalos y el PSOE, a la vez que descubre una mansión que el ex ministro poseía o posee en Colombia. Nadie sabe dónde se encuentra Begoña Gómez, imputada por cuatro supuestos delitos. Dicen que fuera de España, cosa que ignoro. Violencia. Conculcación de las leyes. Corrupción. Ruptura de la Constitución. Los delincuentes campando a sus anchas. He dicho que el momento es gravísimo. Habrá que ver si quien tiene que estar a la altura actúa en consecuencia o está a por uvas. Facta, non verba.