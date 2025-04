Mi testimonio ante la Audiencia Nacional

El pasado martes 15 de abril comparecí como parte perjudicada en la Audiencia Nacional citado por el juez instructor que se ocupa del atentado terrorista encargado por el régimen teocrático de Irán a un entramado criminal internacional que sufrí en Madrid el 9 de noviembre de 2023 en el que un sicario de nacionalidad francesa y origen tunecino, Mehrez Ayari, me disparó a la cabeza causándome heridas que requirieron cirugía maxilofacial, dieciséis días de hospitalización, de ellos tres sedado e intubado en la UCI, seguidos de tres semanas de hospitalización domiciliaria. El tiempo total de recuperación física y psicológica ha sido de siete meses y las secuelas permanentes insensibilidad en la parte inferior de la boca, pérdida de casi la mitad de capacidad auditiva y shock postraumático por el que todavía requiero tratamiento específico.

Tanto el juez instructor como mi abogado y uno de los letrados de los acusados -el resto de defensores de los hasta ahora arrestados presentes en la sala no intervinieron- se interesaron por las razones que me habían hecho señalar desde el primer momento a la República Islámica de Irán como la inspiradora y financiadora de este intento de asesinato. Este es un punto de extraordinaria relevancia por sus implicaciones políticas y porque los terminales y profesionales mediáticos a sueldo de los ayatolás iranís en Europa están entregados a negar esta relación mediante hipótesis fantasiosas, tinta de calamar e interpretaciones insostenibles aprovechando el alto grado de desconocimiento por parte del público en general que existe en nuestro continente y, en particular, en España, sobre el complejo puzzle reinante en Oriente Medio y Próximo y sobre la historia contemporánea de esta región tan convulsa y tan estratégicamente relevante a nivel global.

El régimen se sirve de mafias criminales a las que comisiona para eliminar a sus objetivos, incluidas a partir de 2018 figuras políticas europeas o norteamericanas que se hayan significado por sus críticas a la República Islámica

Los datos verificados son los siguientes: Durante mi etapa de quince años como vicepresidente del Parlamento Europeo (1999-2014) fui presidente de honor del intergrupo informal “Amigos del Irán libre”, compuesto por varias decenas de diputados conservadores, populares, centristas, socialistas e incluso ocasionalmente por algún comunista, es decir, cubriendo todo el arco ideológico.En 2008 fui cofundador del think tank “Comité internacional para la consecución de la justicia” con base en Bruselas apoyado por miles de parlamentarios y ex parlamentarios, así como destacadas personalidades de los sectores jurídico, militar, académico y cultural de Europa y Estados Unidos dedicado a la promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Oriente Medio, con especial atención a Irán. En esta labor en los campos de la acción en los tribunales, de la creación de opinión y de todo tipo de iniciativas parlamentarias a ambos lados del Atlántico nuestras organizaciones se han destacado por su abierto y decidido apoyo al Consejo Nacional de Resistencia de Irán, liderado por la heroica y carismática Maryam Rajavi, el grupo de oposición más potente, veterano, eficaz y numeroso a la tiranía de los clérigos fanáticos y corruptos que oprimen a sus conciudadanos desde hace cuarenta y seis años. El CNRI y su columna vertebral, el MEK, los mujaidines del pueblo de Irán, son de lejos la principal amenaza para la dictadura de los molás por los centenares de miles de simpatizantes con los que cuentan en el exilio en decenas de países, su fuerte influencia en círculos políticos e institucionales occidentales y su densa red de células de resistencia clandestina en el interior de Irán -clandestina porque su localización y detención implican la ejecución sumaria-.

A diferencia de épocas pasadas en las que los atentados fuera de Irán eran cometidos directamente por la Guardia Revolucionaria o por agentes del ministerio de Inteligencia, de unos años a esta parte el régimen se sirve de mafias criminales a las que comisiona para eliminar a sus objetivos, incluidas a partir de 2018 figuras políticas europeas o norteamericanas que se hayan significado por sus críticas a la República Islámica o por su respaldo al CNRI y a su plan de implantación de la democracia, la libertad de culto, la igualdad hombre mujer, las elecciones libres, el laicismo, la interacción constructiva con Occidente y la renuncia al programa nuclear con fines bélicos. Entre los complots desarticulados por los servicios de inteligencia norteamericanos recientemente están los destinados a acabar con la vida de John Bolton, consejero nacional de seguridad durante el primer mandato de Trump, Mike Pompeo, Secretario de Estado en este mismo período e Irwin Cotler, ex ministro de Justicia de Canadá. Hasta hace pocas semanas Bolton y Pompeo estaban bajo protección permanente y Cotler sigue en esta situación. Para evaluar el grado de demencia agresiva de Alí Jamenei y sus secuaces basta recordar el plan para introducir una bomba en la magna concentración anual del CNRI celebrada en junio de 2018 en el recinto ferial de Villepinte (Francia) en la que se reunieron más de ochenta mil iranís procedentes de cinco continentes y centenares de invitados extranjeros, ex ministros, ex primeros ministros, generales retirados de cuatro estrellas, diputados nacionales, eurodiputados, congresistas estadounidenses, alcaldes de grandes ciudades y así sucesivamente. El organizador del atentado, el diplomático iraní destinado en Viena, Assadolah Assadi, y sus tres colaboradores fueron juzgados en Amberes (Bélgica) y condenados a veinte, diecisiete y dieciséis años de prisión respectivamente.

Otro indicio inequívoco es que el asesino a sueldo que me disparó en Madrid fue detenido por la policía holandesa en Haarlem cuando se disponía, en compañía de otro compinche, a forzar la entrada de la casa del disidente iraní Siamak Tadayon

En octubre de 2022 el régimen iraní hizo pública una lista de sancionados, individuos y organizaciones. En la de individuos figuraba yo en primera posición y en la de organizaciones los dos primeros puestos eran para el intergrupo Friends of Free Irán al que ya me he referido y el ISJ International Committee, que también he mencionado. Verde y con asas. La presidenta del Parlamento Europeo condenó firmemente esta maniobra intimidatoria y suspendió cualquier relación institucional entre el PE y la República Islámica.

Otro indicio inequívoco es que el asesino a sueldo que me disparó en Madrid fue detenido por la policía holandesa en Haarlem cuando se disponía, en compañía de otro compinche, a forzar la entrada de la casa del disidente iraní Siamak Tadayon, periodista de profesión y también amenazado de muerte por los ayatolás de Teherán. Por si eso no bastara, fuentes de la cúpula del régimen citadas en la prensa iraní han advertido que aquellos políticos occidentales que apoyen a opositores sufrirán serias consecuencias.

No es casualidad que la República Islámica de Irán sea uno de los más firmes apoyos de la vesánica destrucción de Ucrania por Putin y la protectora y fuente nutricia de Hamas, Hezbolá y los Hutíes de Yemen

A partir del conjunto de evidencias descrito es obvia la procedencia de la tentativa de liquidarme. Por consiguiente, toda noticia o análisis torticero exculpatorio del sistema de tortura, terrorismo y opresión que impera en Irán desde la llegada al poder del Ayatolá Jomeini en 1979 es una clara indicación de actuaciones al servicio de una de las peores y más despreciables construcciones de poder totalitario conocidas desde la Alemania nazi del Holocausto o la Rusia soviética de las carnicerías estalinistas. No es casualidad que la República Islámica de Irán sea uno de los más firmes apoyos de la vesánica destrucción de Ucrania por Putin y la protectora y fuente nutricia de Hamas, Hezbolá y los Hutíes de Yemen.Si al final, tras el correspondiente juicio de todos los integrantes de la conspiración urdida para enviarme al más allá, queda establecida en la sentencia la responsabilidad última de los enturbantados verdugos del pueblo iraní, será interesante ver la reacción en términos diplomáticos, políticos, comerciales y sancionadores de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, de los gobiernos de los Estados Miembros de la UE y, muy especialmente, del español. Una reveladora manera de saber una vez más en manos de quiénes estamos.