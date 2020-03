Un médico en la sala, por favor. Se necesitan manos, son clave. Médicos que aún no tengan la titulación, pero que puedan estar sobradamente preparados para atender por ejemplo los colapsados teléfonos de Sanidad que se han puesto en marcha para dar información a los ciudadanos y que no acudamos en masa a las urgencias para tratarnos de un simple constipado. Médicos jubilados que puedan hacer de voluntarios y resolver la saturación actual de sistema a causa del coronavirus. Sería una gran ayuda a una sanidad ya sobradamente colapsada.

Directamente he tenido que comprobarlo y tras llamar al 061 -en Cataluña es la instrucción que se ha dado ante cualquier duda, llamar a este teléfono- y exponer mi caso y decirme que me devolvían la llamada para descartar cualquier sintomatología relacionada con el coronavirus -de mi pequeño de cuatro años con fiebre y yo con síntomas de una gripe- tuve que volver a llamar e insistir pasadas cinco horas, pasé una hora y 15 minutos en espera a ser atendida por un médico tras los cuales y después de un par de preguntas ya descartaron cualquier tipo de relación. Hoy sé que ese día, el lunes, el 061 estaba totalmente colapsado, de cerca de siete mil llamadas diarias ese día se plantaron en más de 17.000, y señores si decimos a los ciudadanos que no acudan a urgencias si no es estrictamente necesario lo mínimo es poder dar respuesta telefónica cuando llaman. Esto puede pasar del caos al drama en horas, a juzgar por esos mapas matemáticos que apuntan a que lo peor en nuestro país está por llegar.

Sánchez reconoce que hay una “emergencia sanitaria” en España y peor va a pintar si se colapsa el sistema porque no se han tomado todas las medidas necesarias para frenar los contagios

Sin dramas, pero con grandes dosis de civismo, responsabilidad y solidaridad con las personas que si se contagian por culpa del coronavirus podrían morir, por respeto a la salud de los demás por el buen funcionamiento de la sociedad: ¡Actúen ya!, más de lo que han hecho hasta ahora. Tomemos ya las medidas drásticas que haga falta para contener el coronavirus, sin miedo, sin dramas, pero con contundencia. O no nos sirve de nada lo que se está viviendo en el país vecino. Sólo en 24 horas, en Italia han muerto 128 personas. En las últimas horas, el presidente Pedro Sánchez reconoce que hay una “emergencia sanitaria” en España y peor va a pintar si se colapsa el sistema porque no se han tomado todas las medidas al alcance para frenar los contagios.

Está claro que a más contagiados, mayor va a ser el colapso; esto no va por comunidades, esto no va de Madrid, Euskadi, la Rioja o Cataluña que son las que tienen más casos, esto es problema de todos y de cada uno de nosotros. Vamos tarde, a juzgar por los mensajes de médicos y expertos que diariamente y a cada minuto tienen a bien ofrecer su científica opinión.

Ya no sirve el lávense bien las manos constantemente que también, el guarden metro y medio de distancia con otras personas que también, eviten estar en centros cerrados con aglomeración de gente que también. Ya no sirve con cancelar las fallas, los eventos deportivos, los actos políticos, el cierre del Congreso, el teletrabajo. Paremos máquinas, cerremos escuelas en todo el país, evitemos movimientos innecesarios, evitemos ir a centros de salud u hospitales a no ser que sea realmente urgente porque la vida continúa y, junto al coronavirus, también hay ictus, hay infartos, hay accidentes y si todo debe depender de la sanidad y del personal sanitario, vamos mal.

Los ciudadanos debemos actuar y el Gobierno ayudarnos a saber superar esta crisis de salud pública con acierto. Cierto es que la prudencia y los mensajes que no alarmen a la población y una buena comunicación es la clave para resolver una crisis. No lo han hecho mal, están compareciendo e informando desde el primer minuto, pero en este caso hemos tenido tiempo para ver cómo ha afectado a otros países y cuáles han sido las medidas de contención, hay miedo al coronavirus pero parece que más miedo hay a tomar medidas drásticas y lo peor en todo este caldo de cultivo es que el sistema sanitario ya suficientemente saturado se asfixie. Todo debe ir enfocado a prevenir y si para prevenir se debe paralizar el país dos semanas, hagámoslo. Si no, tendremos el país paralizado meses. Tomemos ejemplo, tomemos nota y hagamos todo lo que esté en nuestras manos por poner el coronavirus bajo control.