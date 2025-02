Mazón y el gato de Schrödinger

En 1989, Gary David Goldberg dirigió una película excepcional que yo no he olvidado nunca. Se titulaba Dad (en español: Mi padre), y la protagonizaban Ted Danson, Olympia Dukakis, un jovencísimo Ethan Hawke y sobre todo el inmenso Jack Lemmon. Danson figuraba ser un alto y sofisticado ejecutivo de una empresa que, casi de un día para otro, tiene que hacerse cargo de su padre, viejo, calvo y mucho más humilde que él, pero con una intuición prodigiosa y un gran corazón. El ejecutivo no sabe con quién dejarle y decide que el viejo le acompañe a una de sus reuniones de empresa, donde tiene que negociar no recuerdo qué con otros tiburones como él.

En la reunión, el personaje de Lemmon aparece con su ropa avejentada, su bigote, una amplia sonrisa y un gran bloc de notas. Se sienta junto a su hijo sin decir nada, solo sonríe. Uno de los asistentes a la reunión comienza hablar e intenta convencer a los demás de algo. Entonces Jack Lemmon, sin dejar de sonreír, coge el boli y anota en su bloc, con enormes letras: “He’s lying”, está mintiendo. Se lo muestra a su hijo, que se pone nerviosísimo por dos motivos. Primero, porque varios de los que están en ese lado de la mesa pueden leerlo. Y segundo, porque el viejito tiene razón. El tipo estaba mintiendo, no había más que mirarle.

Recuerdo esa escena maravillosa (en la que Lemmon no dice una sola palabra) mientras veo en todas las teles, todas, todas, y a todas horas, a ese señor que parece haberse vuelto como el oxígeno: indispensable para la vida sobre nuestro planeta. Es el tal Carlos Mazón, inexplicablemente todavía presidente de la Generalitat valenciana a pesar de que nadie en absoluto, nadie más que él, quiere que siga ahí. Escucho una y otra vez sus explicaciones, su septingentésima versión sobre lo que hizo el día de la dana, y dónde estaba, y a qué hora, y me pasa lo mismo que a Jack Lemmon en aquella adorable película: que me doy cuenta de que está mintiendo, no hay más que verle la cara. La mirada huidiza. El temblor en la voz. Las bobadas que dice, que siempre son nuevas pero siempre son las mismas.

Un tipo capaz de decir ante las cámaras, para justificarse y muy nervioso, que las ocho y media de la tarde llegan después de las siete, y que eso es un “hecho fáctico”; así, con esa expresión ridícula y redundante, “hecho fáctico”, no tiene, políticamente hablando, media bofetá

Yo no termino de entender por qué es tan importante para todos averiguar qué estaba haciendo este caballerete aquel día, a las tres, a las cinco, a las siete menos diez, a las siete y diez, y a las ocho y veintiocho minutos, que parece ser el momento exacto (dice él ahora) en que se presentó en el lugar en que debía haber estado desde el principio. No sé lo que estaba haciendo, ni con quién. La verdad es que me importa poco: nadie va a devolver la vida a los muertos. Pero sí sé que una comida de trabajo que dura hasta las ocho y pico de la tarde no es una comida de trabajo. Puede ser una cumbre de la OTAN, una cogorza iracunda después de una moción de censura (remember Mariano hace unos años) o una tarde inolvidable con alguien quizá también un poco inolvidable, vaya usted a saber. O una siesta de las de pijama y orinal después de una comida de trabajo abundantemente regada, por ejemplo. Pero no una comida de trabajo propiamente dicha, porque una comida que dura seis horas no se la sirven a nadie desde los tiempos de Luis XIV, a quien le ponían delante cuarenta platos distintos.

Esto te pasa, Alberto, cariño, por seguir el “método Abascal”, que consiste en poner en puestos de responsabilidad a lo primero que encuentras. Mazón es un mindundi. Un “encargao”, que se decía antes. Vamos a ver: un tipo capaz de decir ante las cámaras, para justificarse y muy nervioso, que las ocho y media de la tarde llegan después de las siete, y que eso es un “hecho fáctico”; así, con esa expresión ridícula y redundante, “hecho fáctico”, no tiene, políticamente hablando, media bofetá. Como mucho serviría para chispero de zarzuela. O para el personaje de don Evaristo en la peli Los jueves, milagro, de Berlanga, que también tenía pretensiones de redicho. Don Evaristo, quiero decir, no Berlanga. Pero no serviría para mucho más. Quizá para dependiente de una tienda de ultramarinos. Pero ya no hay tiendas de ultramarinos, así que las posibilidades laborales de este hombre se reducen.

Si creemos lo que sucesivamente va diciendo Mazón sobre lo que hizo aquella tarde, lo cual tiene no poco mérito, podríamos llegar a la conclusión de que Mazón es como el gato de Erwin Schrödinger, tan querido por los filósofos y aun por los físicos: aquel gato podía estar simultanéamente vivo y muerto dentro de la famosa caja, del mismo modo que Mazón, aquella famosa y trágica tarde, podía estar a la vez comiendo y llamando veinte veces por teléfono, preocupado y sin embargo disfrutando de los placeres de la vida, metido en un atasco de camino al trabajo y al mismo tiempo ingiriendo bogavantes y chupitos (o lo que sea que ingiriese) en el célebre Ventorro, ordenando que se diese la alerta y a la par no ordenándolo. Una pura paradoja este hombre, ¿verdad?

Llevamos ya tiempo diciendo que el fiscal general del Gobierno, Álvaro García Ortiz, debería dimitir, porque la tenebrosa red de chismes y contradicciones en que está envuelto no hacen más que desprestigiar a la institución, la Fiscalía General

Carlos Mazón ha tenido su momento de gloria, como mucha gente. Pero sin duda no fue cuando lo eligieron presidente de la Generalitat, hace año y medio, con lo a gusto que estaba este hombre en la Cámara de Comercio de Alicante, tan lejos del principio de Peter. Su gran momento fue mucho antes, cuando cantaba (desafinaba bastante, seamos sinceros) y tocaba las sonajas en el grupo Los Marengo; decentísimamente vestido de traje y corbata, entonaba canciones de José Luis Perales, como puede comprobarse aquí. A punto estuvieron Los Marengo de ir a Eurovisión. Aquello sí era la felicidad. No esto. ¿Ven? Eso es otro “hecho fáctico”.

Llevamos ya tiempo diciendo que el fiscal general del Gobierno, Álvaro García Ortiz, debería dimitir, porque la tenebrosa red de chismes y contradicciones en que está envuelto no hacen más que desprestigiar a la institución, la Fiscalía General. Eso es dar generosísimamente por supuesto que a la Fiscalía General aún le quedaba prestigio, lo cual es mucho suponer. Pero es que a Mazón le pasa lo mismo. La gente le llama mentiroso por la calle. La izquierda se la tiene jurada, lo cual entra dentro de lo lógico y esperable. Pero es que en su partido están de él hasta los hechos fácticos, no digan que no. Feijóo se quita del medio presurosamente en cuanto se entera de que Mazón va a venir a Madrid para ver si encuentra alguien que le crea o por lo menos le sonría. Nadie de cierto peso asiste a su acto. Hay que buscar a un señor desconocido, diputado del PP, para que haga un esfuerzo y haga como que saca la cara por él en los pasillos del Congreso. ¿Eso es vida? ¿Por qué no se va de una vez? Está haciendo daño a la dignidad del cargo que ocupa, la presidencia de la Generalitat. Ya no le respetan –juraría– ni los camareros de El Ventorro, que esos sí que no tienen la culpa de nada.

Lo mejor para todos, empezando por él, es que se largue a su casa cuanto antes. No es prudente empeñarse en permanecer en un sitio en el que nadie te quiere ni te va a echar de menos. Hasta los periodistas de los informativos de radio y televisión se lo van a agradecer, porque son los primeros que saben que la gente está harta, pero harta, de escuchar las mismas sandeces, las mismas milongas y los mismos hechos fácticos día tras día, en sesión de mañana, tarde y noche. Eso no hay quien lo aguante.

Así que a ver si dimite de una vez y nos deja ver el tenis tranquilamente, caramba. Ah, por cierto, señor Mazón: el gato de Schrödinger le envía muy cariñosos recuerdos. Imagino que Jack Lemmon también.