Una vez leído el titular, repasado dos veces, he escuchado de nuevo esas palabras de la vicepresidenta y ministra de Trabajo. No doy crédito a que haya lanzado una propuesta para que los que trabajan de noche puedan colocar a sus bebés en guarderías que estén operativas 24h/365 días. Y tras confirmar que en efecto, Yolanda Díaz dijo lo que dijo, he pensado en qué tipo de sociedad buscamos, queremos, tenemos. O, al menos, qué tipo de sociedad pretende la vicepresidenta y minisriala ministra. La deshumanización en aras de la productividad es cada vez más patente. Algunos pretenden convertirnos en personas que, para ser productivas, para pertenecer al sistema, para sentirnos realizadas, nos hacen creer que tenemos que aparcar a los que casi ya no pueden ir a votar y a los bebés, los niños y niñas que no pintan nada. Es decir, una sociedad que aparca a los niños y a los abuelos. La propuesta de la ministra del ramo, de una persona de izquierdas, que además es madre, que ha conseguido subir el salario mínimo interprofesional, que está logrando la reducción de la jornada laboral en aras de vivir mejor, de tener media hora más de tiempo libre, es tan inapropiada como desagradable, un disparate que no tiene en cuenta el bienestar de un bebé. No se trata de aparcar a los bebés como si fueran unos trastitos. Lo que deben hacer los ministerios responsables y con competencias para ello, como Economía o Trabajo, es esforzarse para conseguir que la conciliación laboral se haga una realidad en este país.

Es un drama insoportable dejar a bebés de cuatro meses en otras manos que no sean las de alguien cercano. Pero lo damos por bueno y normal, porque algunos nos venden que podemos llegar a criar, a producir y ganar dinero, y estar con un cuerpo estupendo: gran mentira

Mamá Yolanda debe contar con informes científicos de lo inadecuado que resulta para la salud trabajar de noche. Por eso existen los pluses de nocturnidad, por eso cobran más los que cumplen ese horario. Es evidente que es imprescindible cubrir esos turnos, tan en sanidad, en la información, en emergencias, en el Transporte, en seguridad, porque el mundo no para de noche. Un bebé no necesita subirse a ese mundo, un bebé no necesita que le cuiden unos desconocidos en una guardería, necesita de sus padres, de sus referentes cercanos, necesita lo básico, el amor de su mamá, su papá, su abuela o abuelo, sus familiares y amigos cercanos. Necesita que esa mamá que trabaja de noche pueda tener un horario adecuado para, si quiere y se lo permiten, cuidar de su bebé. Es un drama insoportable dejar a bebés de cuatro meses en otras manos que no sean las de alguien cercano. Pero lo damos por bueno y normal, porque nos venden que podemos llegar a criar, a producir y ganar dinero, y estar con un cuerpo estupendo: gran mentira.

Dice el pediatra Carlos González, que nunca los niños habían vivido tan separados de sus padres. No le falta razón. Recomiendo la lectura de sus libros a la ministra Díaz, como también a sus compañeros de Gobierno que deben velar por el estado de bienestar. Debemos luchar porque los permisos de paternidad y maternidad sean, al menos, de un año como ya existen en algunos países europeos. Que los bebés no tengan que pisar una guardería hasta cumplir un año; que puedan estar en casa, con los suyos, sabiéndose atendidos en cada llanto. No llegar a la consulta del pediatra y que te haga sentir culpable por llevar a tu hijo a la guardería antes del año porque no deja de coger una enfermedad tras otra, y tú con cara de tonta porque no tienes otra alternativa laboral.

Jornadas inacabables

Es preciso y urgente que los padres puedan atender a sus niños y no freírlos a extraescolares, a jornadas que en muchos casos superan las ocho horas de la jornada laboral de los padres. Algunos están empeñados en deshumanizar esta sociedad. Cada vez molestan más los niños, los abuelos, hemos dejado de tener tiempo para lo más importante. Luego, escuche mamá Yolanda, nos quejamos de las adicciones tempranas a las pantallas, del acceso al porno a los 8 años, de la violencia infantil, de problemas y problemas y más diagnósticos y tratamientos que seguro, remitirían en muchos casos si dedicáramos a nuestros hijos el tiempo que requieren. Para cuidar, para criar, hay que tener presencia en las vidas de nuestros hijos. Estar allí, con ellos. Cualquier otra fórmula que inventemos sólo nos va a conducir a seguir a la deshumanización. El tiempo vuela, ocupémonos de lo importante si queremos también ser productivos en el futuro porque las bajas por ansiedad o depresión lamentablemente no dejan de crecer, porque nuestra salud mental teje sus cimientos desde la cuna. La mentalidad de mamá Yolanda, y de tantos otros que nos gobiernan, debe hacer un giro copernicano para no hacer propuestas tan delirantes e inapropiadas como las guarderías nocturnas.

IMMA LUCAS