Luto por el Papa en las izquierdas españolas

En el año 2003, en Negro sobre blanco, programa presentado por Fernando Sánchez Dragó, tuvo lugar un debate sobre la izquierda entre Santiago Carrillo, exsecretario general del PCE, y el filósofo materialista Gustavo Bueno. Por aquel entonces, el revoltijo llamado Izquierda Unida contaba ya con una trayectoria considerable, y habían pasado casi treinta años desde que el PSOE abandonó el marxismo conservando la liturgia socialista —ya saben, lo de cantar de vez en cuando La Internacional con el puño en alto y fingir que el partido sigue siendo el fundado por Pablo Iglesias, a quien ni siquiera conocen más allá de las fotografías—.

La caída de la Unión Soviética había acabado con todo obstáculo serio a la globalización liberal bajo hegemonía estadounidense, y en España las izquierdas eran meros restos de lo que antaño fueron. Consciente de ello, Carrillo reconoció la «crisis terrible» que atravesaban las izquierdas; pero lejos de achacar el problema a la degradación ideológica por la que éstas pasaban, el antiguo comunista halló la solución en construir «una nueva izquierda» que ahondara en ella —de lo cual tomaron nota algunos de sus sucesores y terminaron creando Podemos, Más País y Sumar—. Así lo expresó:

«Esa nueva izquierda no va a ser exactamente un partido, va a ser un movimiento bastante diverso, con influencias ideológicas también diversas, en el que pueden coincidir gentes de diversas escuelas. ¿En qué cuestiones? En cuestiones como la paz, en cuestiones como la defensa de la ecología, de los derechos humanos, en cuestiones como la lucha contra el intento de convertir el mundo en un Imperio norteamericano».

Desprovistas de un programa definido, encontraron en la institución papal la figura que necesitaban para reemplazar a las de ambas tradiciones revolucionarias, a quienes en el mejor de los casos mantienen como estatuillas de santos en una estantería, sin prestarles demasiada atención

Ante esa retahíla de recetas que poco tenían que ver con la hoz y el martillo, Gustavo Bueno respondió: «Ahí pones al Papa en primera fila, ¿eh? El abanderado de la izquierda es el Papa, entonces. [...] Esta descripción de la nueva izquierda parece que se ajusta muy bien a los postulados del Papa. [...] Es un caso de izquierda indefinida». Y resulta que el filósofo no se equivocó.

Nuestras antiguas izquierdas socialista y comunista —una explícitamente desmarxistizada y centrada en reunir mayorías electorales a cualquier precio; y otra sacando el foco de los trabajadores españoles para ponerlo en supuestas naciones étnicas oprimidas y en el sexo sentido—, desprovistas de un programa definido, encontraron en la institución papal la figura que necesitaban para reemplazar a las de ambas tradiciones revolucionarias, a quienes en el mejor de los casos mantienen como estatuillas de santos en una estantería, sin prestarles demasiada atención.

Quién mejor que un papa para ser utilizado a conveniencia por unos partidos que, por lo general, son más ajenos a la religiosidad católica que otros. A la vez que les sirve de referente ético y respaldo político en las cuestiones compartidas, sus rivales de derechas —un poco más católicos— no pueden disparar a matar contra él. Además, gracias a dicha ajenidad, no tienen que justificar su disconformidad con alguno de sus planteamientos ni rendir cuentas —ni siquiera electoralmente— ante él o su jerarquía. ¡Alabado sea!

Gaza y medio ambiente

Y por si fuera poco, Francisco no ha sido cualquier pontífice, sino el mejor que podían desear: aquel a quien los partidos rivales ignoraban políticamente, cuando no se referían a él despectivamente como «el papa comunista» o «ciudadano Bergoglio». No solo se ha caracterizado por tener una imagen pública de bonachón que abre los brazos a los considerados hoy como los oprimidos de nuestro tiempo —homosexuales, transexuales, inmigrantes, etc.—, sino también por llamar enérgicamente la atención sobre cuestiones como la masacre de civiles en Gaza o la Doctrina Social de la Iglesia, incidiendo en la crítica a la desigualdad económica y en la defensa del medio ambiente. Todo en uno. Sirvan como ejemplo final algunas citas de sus encíclicas y exhortaciones, y juzguen ustedes si ese hombre no fue un regalo del cielo. Al menos, nuestras izquierdas así lo creen:

«Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común».

«¡El dinero debe servir y no gobernar! [...] Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano».

«Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales».

«Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado».

«Sólo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra».

«El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad».

«El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico “derrame” o “goteo” —sin nombrarlo— como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social».