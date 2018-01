El lúgubre nexo que une pensiones, jóvenes y ciencia en España

¿Qué nexo de unión existe entre el futuro de las pensiones, el consumo de alcohol entre los jóvenes y la situación de la ciencia en nuestro país? Uno claro y contundente. España no es un país para jóvenes porque bajo la actual súper-estructura es un país sin futuro.

En el origen de todo, la disposición productiva, política y de poder, en las que la ciencia, la investigación y la industria brillan por su ausencia.

Todo ello viene a colación de un programa de radio en el que participé como contertulio para hablar de las pensiones, concretamente 'España vuelta y vuelta', de Radio Nacional de España, dirigido y presentado por el periodista Manolo HH. En él, además, se abordaron otros dos temas de enorme relevancia, el consumo de alcohol entre los jóvenes, cuyo análisis y disertación corrió a cargo de un psicólogo y dos profesores de bachillerato; y la situación de la ciencia en España, a cargo del científico Juanjo Sanz Ezquerro. Al final, después de que cada uno de los contertulios fuera desgranando su diagnóstico, ideas y propuestas es cuando a mí, personalmente, me quedó más claro el nexo de unión entre los tres temas abordados. ¿Qué narices hemos hecho con nuestra querida España? Pero vayamos por partes.

El modelo productivo

Es indudable que tal como está organizado el modelo productivo patrio el actual sistema de pensiones no funciona. Solo un dato. Desde el inicio de la Gran Recesión en 2008 el número de ocupados ha descendido en más de un millón, disminuyendo además los salarios medios, por obra y gracia de la devaluación competitiva. Pero, por otro lado, el número de pensionistas se ha incrementado desde algo más de 8,3 millones a los casi 9,6 millones actuales, aumentando la pensión media de 679 euros a los actuales 927. Como consecuencia la Seguridad Social ha pasado de tener un superávit del 2,2% del PIB en 2007 al actual déficit crónico del 1,5% del PIB. Por eso, cuando escucho declaraciones de la “ingeniosa” Fátima Bañez me hierve la sangre.

El sistema de reparto ha funcionado bien hasta que ha derivado en un serio problema de financiación como consecuencia del envejecimiento de la población

Soy un firme defensor del esquema de pensiones públicas basado en el sistema de reparto, a pesar de que hoy se encuentra sometido a un ataque constante por parte de la ortodoxia neoclásica, cuyas políticas nos han llevado hasta aquí. Estos sistemas han funcionado bien en el pasado, sin embargo en la actualidad presentan una serie de problemas de financiación como consecuencia del envejecimiento de la población, la ralentización del crecimiento salarial, y los cambios en la distribución de la renta. Y cada uno de estos problemas, son consecuencia de la implementación de políticas económicas de las que la mayoría de los medios de comunicación patrios han sido fieles aduladores. Los problemas actuales del sistema de pensiones español son muy claros: un problema demográfico, el estancamiento del crecimiento de los salarios, la desigual distribución de la renta, y la caída de la productividad.

La solución de largo plazo pasa ineludiblemente por cambiar nuestro modelo productivo. Si no implementamos una política industrial activa, no es que las pensiones no estén garantizadas, sino que su cuantía se irá hundiendo paulatinamente a lo largo del tiempo hasta alcanzar un nivel similar al salario de nuestros jóvenes, mísero. Recuerden las tres leyes del gran Kaldor. La primera Ley de Kaldor establece que la tasa de crecimiento de una economía se relaciona de manera positiva con la correspondiente a su sector manufacturero, lo cual implica que éste se considera el motor de crecimiento. La segunda Ley, postula que un incremento en la tasa de crecimiento de la producción manufacturera conduce a un aumento de la productividad del trabajo dentro del mismo sector. La tercera Ley afirma que la productividad en los sectores no manufactureros aumenta cuando la tasa de crecimiento del producto manufacturero se incrementa. ¿Queda claro, verdad?

La ausencia de I+D+i

Pero los problemas que hay detrás de nuestro sistema de pensiones, son también los responsables de la alienación de nuestros jóvenes y del negro futuro de nuestros científicos. El panorama no puede ser más desolador. Últimamente nos inundan de páginas donde se nos cuenta que España ha salido de la crisis, para más adelante desde esas mismas líneas mostrarnos su enorme preocupación por la pirámide poblacional, el futuro de las pensiones, el estancamiento de los salarios, el crecimiento de la deuda, la temporalidad y precariedad del empleo generado, el precio de la energía, la creciente desigualdad, el aumento de la pobreza... Y todo se reduce a algo básico, la ausencia de una política industrial activa.

España sigue siendo un país de rentistas y especuladores, volcado en un sector productivo, el de servicios, cuyos salarios y empleos dejan mucho que desear

El día que algunos de quienes nos han desgobernado en las últimas décadas, junto a sus adláteres y aduladores, se den cuenta del daño que han infligido a sus conciudadanos, especialmente los más jóvenes, por hacer dejación de sus responsabilidades y no constatar lo obvio, la ausencia de una hoja de ruta industrial, habremos dado un gran paso. Mientras tanto, España seguirá siendo lo que es, un país de rentistas (recalificaciones de suelo), especuladores (precio de la vivienda), volcado en un sector productivo, el de servicios, cuyos salarios y empleos dejan mucho que desear. Y de esos barros estos lodos: emancipación tardía de nuestros jóvenes; la tasa de natalidad más baja del mundo; familias cada día más desestructuradas; alienación de gran parte de nuestros adolescentes que no otean un futuro esperanzador; y, desde otro punto de vista, una inversión en I+D+i ridícula. Eso sí, para distraernos y alienarnos a todos nada mejor que jugar a las banderitas y ver quién es más patriota, aunque sean de hojalata.