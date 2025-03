Los sinsabores económicos de Trump

Durante la campaña electoral, Donald Trump se fijó como prioridad máxima bajar los precios. En sus apariciones por televisión y publicaciones en las redes sociales, al presidente le gusta mucho hablar mucho de los trabajadores federales que sobran, de cuándo va a acabar con tal o cual programa de diversidad o de cómo se reinventará la política exterior. Pero no habla nunca de lo que cuesta la cesta de la compra. Al estadounidense medio seguramente le interesa qué está haciendo Elon Musk con el DOGE, o las negociaciones de paz en Ucrania, pero le interesa mucho más la factura que paga cuando va al supermercado o el recibo de la luz y el gas. Lo primero es un divertimento, lo segundo una necesidad cotidiana.

Los datos macro publicados hasta ahora no sirven para hacer un balance fiable porque ha pasado muy poco tiempo desde que llegó a la presidencia, pero la confianza de los consumidores estadounidenses registró en febrero su mayor caída mensual en cuatro años. La inflación fue del 3,3% en enero, más alta de lo que esperaban los economistas, y una encuesta de la Universidad de Michigan anticipa una inflación mayor de la prevista para el presente año. Entretanto, la gripe aviar sacude a la industria avícola, los precios récord de los huevos están generando gran malestar entre los consumidores.

No culpan aún a Trump por esto, pero si dentro de cinco o seis meses la cosa sigue igual podrán empezar a hacerlo. El problema es que esto de la inflación a Trump le aburre sobremanera. Le debe parecer un problemilla menor al lado de los grandes asuntos internacionales o de la guerra cultural que está librando contra la izquierda. En la campaña sus asesores le pidieron insistentemente que hablase mucho de inflación porque veían en los sondeos que era algo que hacía la vida imposible a los ciudadanos y que, al haber sido un brote tan rápido y todo concentrado en el mandato de Biden, eso podía ayudarle. Trump les hizo caso y en todos los mítines que daba por el país solía incluir algo relativo a la inflación, pero saltaba rápido del tema para concentrarse en otros asuntos que le interesaban más como el presunto robo de las elecciones de 2020, los excesos de la agenda woke o la incapacidad de Kamala Harris. Al parecer, en la recta final de la campaña llegó a decir a su equipo económico que eso de la inflación era aburrido. Y claro, es aburrido, es un tema del día, algo muy doméstico que carece de la épica de la guerra en Ucrania o de las deportaciones masivas de inmigrantes.

El hecho es que este del coste de la vida sigue siendo una de las preocupaciones principales de la mayor parte de votantes. Quizá Trump no este tan centrado en las encuestas como hace unos meses, pero los republicanos si porque todos tienen ya los ojos puestos en las elecciones de medio mandato del año próximo. Saben que dependen por completo de cómo le salgan las cosas a Trump. Si le va bien renovarán sus escaños en el Senado y la Cámara, si le va mal su escaño corre peligro, ya que muchos votantes utilizan las elecciones de medio mandato como instrumento de protesta en contra del presidente.

El problema es que esto de los precios, un presidente tiene una capacidad de actuar pequeña y, sobre todo, retardada. No puede reducir los precios por decreto. Los precios en una economía libre vienen determinados por una serie de factores que se escapan con mucho a las capacidades presidenciales. Estos factores van desde las cadenas de suministro mundiales hasta las decisiones que tomen los bancos centrales, los conflictos en el exterior o las cosechas. Sobre nada de eso tiene capacidad de influir el presidente, ni siquiera el de EE.UU.

Biden multiplicó la masa monetaria para lidiar con los efectos de la pandemia y ese dinero se derramó por toda la economía empujando los precios hacia arriba. Cuando quiso darse cuenta ya era tarde

Por ahora, las órdenes ejecutivas de Trump se han centrado en la inmigración, los aranceles y la reforma del Gobierno federal. Ninguna de ellas aborda directamente la cuestión de los precios. Algunas, como la voluntad de fomentar la extracción de petróleo y gas, si que tendrá influencia, pero no a corto plazo. Desde que se decide perforar hasta que un pozo entra en producción pasa un tiempo. Trump está convencido de que la inflación de la época Biden se debió a los precios de la energía, que subieron repentinamente encareciendo todo lo demás. En parte tiene razón, pero en otra parte no. La inflación del Gobierno Biden se incubó en la pandemia y fue, como todas las inflaciones que en el mundo han sido, un fenómeno netamente monetario. Biden multiplicó la masa monetaria para lidiar con los efectos de la pandemia y ese dinero se derramó por toda la economía empujando los precios hacia arriba. Cuando quiso darse cuenta ya era tarde. La Reserva Federal reaccionó subiendo los tipos de interés, pero, de nuevo, algo que se había gestado a fuego lento, fue remitiendo también a fuego lento. Salvo una guerra, una catástrofe natural o una invasión alienígena, en economía las cosas van poco a poco.

Trump entretanto, quiere que la Fed baje los tipos de interés que están en el 4,25%, pero Jerome Powell no lo ve necesario. La última bajada fue a mediados de diciembre, cuando se llevó los tipos del 4,5% al 4,25%. Se lo está tomando con calma porque la inflación se resiste a bajar del 3%. En la Casa Blanca confían en que podrán reducir los precios, pero no tienen un plan claro para hacerlo. En tanto que no pueden obligar a Powell a bajar los tipos, se van a centrar en ciertos cambios regulatorios relativos a la energía y en el plan de ajuste del gasto público que está a cargo de Elon Musk. Eso sumado a una serie de inversiones mil millonarias que quieren hacer algunas empresas grandes como Apple, Meta o SoftBank ayudaría a crear empleo, pero estos proyectos aún no han pasado del papel.

Pero de todos los planes de Trump relativos a la economía, al que más tiempo le ha dedicado es a los aranceles, que, más que bajar los precios, podrían subirlos. La cantinela de los aranceles a México, Canadá y la Unión Europea ha creado mucha inquietud. En el caso de México y Canadá los aprobó para el martes y el jueves los suspendió hasta principios de abril. Si decide ir por ahí eso tendrá un impacto en los consumidores, más aún si cabe porque los aranceles que plantea son muy elevados.

Estos aranceles tienen además tres inconvenientes añadidos. El primero es que son muy altos, el segundo es que van dirigidos contra lo que se tenía como países amigos, el tercero es que afectan a todos los productos

Si termina imponiéndolos, el impacto no tardará en dejarse sentir porque EEUU importa bienes de México por valor de 440.000 millones de dólares y de Canadá por valor de 430.000 millones de dólares. Entre ambos suponen casi el 30% de todas las importaciones estadounidenses. Las empresas estadounidenses también exportan mucho a estos dos países aunque sensiblemente menos de lo que les importa. A Canadá 270.000 millones y a México 250.000 millones. Son muchísimos los productos de todo tipo que cada día cruzan las fronteras, tanto bienes finales como intermedios.

Como el lógico, esto ha creado una gran incertidumbre. El dinero es miedoso, la incertidumbre es muy perjudicial para los negocios. Las empresas necesitan un marco normativo previsible para hacer sus propias planificaciones de producción y ventas. Estos aranceles tienen además tres inconvenientes añadidos. El primero es que son muy altos, el segundo es que van dirigidos contra lo que se tenía como países amigos, el tercero es que afectan a todos los productos con la excepción del petróleo y el gas canadiense.

Nunca antes se había hecho algo similar de golpe. La última vez en la que EE.UU. decidió cerrarse al mercado internacional fue en los años 30 del siglo pasado. En 1930, cuando el país se encontraba en plena gran depresión, el Gobierno de Herbert Hoover pensó que para combatir el desempleo había que cerrar las fronteras para evitar la competencia exterior y favorecer a los productores nacionales. En el verano de 1930 el presidente firmó la ley Smoot-Hawley que elevaba los aranceles sobre 20.000 productos. Hubo represalias y la economía siguió hundiéndose hasta que en 1934 la ley de acuerdos comerciales entró en vigor empujando los aranceles hacia abajo.

Habría que irse un siglo atrás para encontrarse con algo similar. En 1828 el Congreso aprobó el llamado arancel de las abominaciones, que fijaba un arancel del 38% sobre una serie de productos y del 45% sobre ciertas materias primas. El arancel fue muy discutido por los estados del sur, que vivían de exportar algodón a Europa. En ambos casos, en 1930 y en 1828, los aranceles fueron muy destructivos para la economía estadounidense, tanto que los primeros duraron sólo cuatro años y los segundos cinco.

Competir con los británicos

En el caso de los aranceles de Smoot y Hawley la razón que esgrimieron era el desempleo. Los estadounidenses estaban perdiendo su trabajo y eso creían que se debía a la competencia que le hacían los trabajadores europeos. Una vez aprobados, el desempleo fue a más. En el caso de los de 1828, los de las abominaciones, el pretexto fue que los industriales de Nueva Inglaterra no podían competir con los británicos, pero cuando se aprobaron siguieron sin poder competir y además los estados del sur perdieron parte del mercado británico.

Esta vez no hay un problema de desempleo, ronda el 4% y muchas empresas tienen problemas serios para encontrar personal. Tampoco está el de la competitividad de la industria. La industria que se ha quedado en EE.UU. es competitiva y no sólo eso, sus intereses están muy entrelazados con productores del extranjero. Casi cualquier fábrica importa componentes del extranjero. En otros casos, lo que se fabrica en EE.UU. son componentes que luego se exportan. En el caso de la industria automovilística, algunas partes de los vehículos cruzan la frontera siete veces antes de llegar a la planta de ensamblaje final

El México que conocemos hoy, una economía industrial que figura entre las mayores del mundo, empezó como un país de bajos salarios para fábricas de ropa, las llamadas maquilas. Poco a poco su economía se fue sofisticando

Así que no tiene mucho sentido, tampoco desde el punto de vista político, porque no es un castigo para países rivales, sino para los amigos. Y cuando digo amigos, digo bien, pocos países han apostado tanto por el libre comercio como México y Canadá. No sólo con EEUU, ambos países han firmado por separado decenas de tratados de libre comercio que les dan acceso en muy buenas condiciones a más de 50 países. El más importante de ellos es el T-MEC de 2020, una versión actualizada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 que eliminó la mayor parte de las barreras al comercio entre los tres países. El resultado es que más del 80% de las exportaciones de ambos países se destinan a Estados Unidos.

Para México es una calamidad, ya que compromete su modelo económico. El México que conocemos hoy, una economía industrial que figura entre las mayores del mundo, empezó como un país de bajos salarios para fábricas de ropa, las llamadas maquilas. Poco a poco su economía se fue sofisticando y hoy es un gran exportador de automóviles, productos electrónicos y equipos médicos. Era todo un caso de éxito porque otras economías hispanoamericanas como Colombia o Argentina básicamente exportan materias primas, mientras que México exporta producto acabado.

En EE.UU. estaban contentos porque accedían a un mercado cercano y en crecimiento y podían producir algo más barato. El tratado de libre comercio era una forma además de garantizar que México se mantendría dentro del mercado mundial y crease una clase media. Temían hace 40 años que en algún momento un líder populista anti libre comercio tipo Hugo Chávez fuera elegido presidente de México, lo que cerraría la economía del país y crearía problemas en la frontera sur. A nadie le pasó por la cabeza que quienes elegirían a un populista serían los propios estadounidenses.