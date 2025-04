Los muñecos rotos de la televisión

La televisión es más fría, cruel y carente de alma de lo que se piensa. La comparo con una máquina de picar carne de la que sólo puedes salir de una forma: destrozado. Naturalmente, hay excepciones: en primer lugar, las personas suficientemente listas como para entender el negocio y hacerse millonarias con él. Usa, utiliza y arroja a la basura. Eso debería leerse en la entrada de cualquier televisión, igual que en la entrada del infierno de Dante se leía “Quién entre aquí abandone toda esperanza”. También hay mucha buena gente, faltaría más, pero por mi experiencia profesional diré que raras veces se sientan en los despachos donde se decide. Aunque muchos se empeñen en darle una pátina política, intelectual, de entretenimiento o lo que se les antoje, el medio televisivo es un matadero en el que, si no andas con ojo, acabarás colgado de un gancho y descuartizado.

Son demasiados los juguetes rotos que uno lleva vistos. El último caso es el de Simón Pérez y su pareja Sílvia Charro, que han causado honda preocupación por sus últimas apariciones en redes sociales. Yo conocí a Simón mucho antes del vídeo en el que tanto él como Sílvia aparecían hablando de las hipotecas “a tipo fijo”. Nuestro primer encuentro fue en un programa de debate en el que igual podías encontrar a periodistas como Ricard Fernández Deu o Melchor Miralles junto a gente de talento intelectual como mi hermano Juan Carlos Girauta o el profesor Paco Caja, que al tristemente célebre Carlos Navarro, alias el Yoyas, o a la ex Gran Hermano Aída Nizar.

Por aquel entonces Simón era un economista de traje y corbata que afirmaba no creer en la democracia y hacía análisis sesudos. Solía chocar con Gonzalo Bernardos, también habitual del programa, o con aquellos que le reprochaban su condición anti democrática. Pero nada en él ni en su actitud hacían prever su final tras un terrible Descensus Avernii a causa de las drogas. Ahora, postergado, relegado y apestado, nadie lo recuerda, y si lo hacen se guardan mucho en decirlo porque ante todo no hay que hacer olas, otra de las actitudes comunes en televisión, la cobardía.

Para trabajar en televisión se debería pasar un test de humildad. Y, de paso, otro sobre maldad y avaricia

Son estrellas fugaces destinadas a brillar un segundo para luego desvanecerse. Pienso en Crónicas Marcianas y la conmiseración que producía ver a personajes como Pozí, por señalar un caso. Pero no solo de freaks está lleno el cementerio televisivo. Gente que se creía muy importante ha terminado por anunciar artículos de tele tienda o vender supuestas liasons con famosos para gozar de un minuto de gloria, amén de un dinero. Trinchados, quedaron orillados para siempre en el olvido. Se tomaron demasiado en serio. Por eso, lo primero que debes hacer cuando entras en un plató es recordar lo que el esclavo que acompañaba al César cuando regresaba victorioso a Roma le susurraba: “Recuerda que eres mortal”. Tengo la inmensa suerte de haber tenido a mi lado a mi mujer, Elena, que me quiere y me lo recuerda, amén de que servidor siempre ha considerado esto como un oficio y no como el vehículo para satisfacer la vanidad. Porque la vanidad no paga las facturas.

Y los que hoy se matan por hacerse una foto contigo mañana se preguntarán de qué te conocen. No hay nada más efímero que la televisión y es preciso tiempo, talento y claridad de juicio para no acabar en la papelera. Siento mucho lo de esta pareja y Dios quiera que no hagan alguna barbaridad. Ojalá remonten su situación y vuelvan al dulce y cómodo anonimato, aunque de vez en cuando alguien te pare por la calle y diga que te ha visto, aunque no sepa muy bien dónde ni haciendo qué. Para trabajar en televisión se debería pasar un test de humildad. Y, de paso, otro sobre maldad y avaricia. Pero reconozcamos que, si se hiciera, la mayoría de productoras no podrían trabajar. Ni muchos presentadores, ya que estamos.