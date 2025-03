Debido a la obstinación en el uso de argumentos infantiles, absurdos y belicistas en la opinión oficial me veo en la necesidad de comenzar aclarando algo básico, pero fundamental: la Unión Europea es el primer enemigo de Europa. No es el único, pero es una organización globalista que fue creada para absorber la soberanía de los Estados y centralizar el gran expolio de la industria, el bienestar y la libertad política de los ciudadanos de las distintas naciones de Europa. La segunda y última aclaración es que Europa no es una nación, sino un espacio histórico de civilización en el que sus naciones presentan intereses a veces contrapuestos y en otras ocasiones sinergias naturales.

Este fin de semana los enemigos de Europa se reunieron en una especie de circo que llamaron “Cumbre de Londres por Ucrania” para anunciar que “Europa” quiere ir a la guerra contra Rusia, es una necesidad en defensa de la democracia y libertad. Yo estoy bastante segura de que los españoles somos europeos, como cristianos viejos de una nación histórica de Europa, y estoy bastante segura de que no hemos votado ir a la guerra. En el resto de Europa pasa lo mismo. Tampoco se ha planteado dicha posibilidad en el Congreso de los Diputados donde dicen que reside la soberanía nacional, aunque esté secuestrada por los partidos gracias a la Constitución del ´78. También estoy bastante segura de que la Comisión Europea, el órgano de Gobierno de la burocracia bruselense no tiene ninguna competencia, ni derecho de mandar a morir a las generaciones de europeos a una guerra absurda que nadie quiere salvo los señores de la guerra, los amos de los que estaban en Londres. Ni Pedro Sánchez, ni Úrsula von der Leyen son nadie para tomar esa decisión.

Esta última, una de las representantes insignes de la peor élite globalista atesora un historial de escándalos de corrupción desde que fue ministra de defensa en Alemania hasta ser presidenta de la Comisión con los contratos mil millonarios con la empresa de vacunas en la que trabajaba su marido. Von der Leyen ha presentado el plan “Rearmar Europa” por el que pretende que los empobrecidos europeos gracias a ella y los planes climáticos y el fin del gas barato destinen 800.000 millones de euros a gasto militar para tener una “Europa segura y resiliente”. Un lenguaje covidiano vuelve a surgir como antesala de un escenario de control, miedo, muerte y saqueo.

El problema es que con la guerra y el ambiente bélico festivo de quienes trabajan para los malos es que le pedirán la vida de sus hijos en el frente

Ya sea por causas del clima, sanitarias y ahora de la guerra no hay que perder de vista que el principal negocio de la élite globalista de insaciable poder es usted, todo lo que tiene y todo lo que ya no podrán tener sus hijos. El gran expolio coordinado desde organizaciones supranacionales como la Unión Europea donde en nombre de la democracia y la libertad le arrebatarán su derecho a votar a un candidato que no les guste, como la AfD y le exigirán los sacrificios que ellos jamás harán. Necesitan un enemigo al que combatir de forma perpetua como el clima, el covid o Putin para que la sumisión sea de forma voluntaria. El estado ideal para perpetrar un robo descomunal es que el paria entregue su dinero con una sonrisa. El problema es que con la guerra y el ambiente bélico festivo de quienes trabajan para los malos es que le pedirán la vida de sus hijos en el frente. Mientras sus hijas se quedarán aquí con los marroquíes.

Algunos encuentran necesario que los hijos de otros vayan a luchar hasta que no quede ni un ruso en Rusia, la guerra infinita, mientras Europa se asfixia en una desindustrialización galopante y Reino Unido es una provincia de Pakistán. Al fin tendremos una Europa sin bots rusos, pero con afganos atentando a diario. Es hora de no tener nunca más gas barato, ¿a qué clase de racista le importa que esto llene de hiyabs? Si no fuese trágico resultaría hasta cómico.

En ese “Plan de Rearme” hay más mentiras que en el anuncio de una estafa. La industria que se beneficiará serán empresas norteamericanas, no europeas, sin que el producto sea beneficioso para los usuarios finales, pues son armas. También afirma von der Leyen sin rubor que que no costará dinero a los europeos, que esto se paga con los intereses de las reservas que han robado a Rusia y con deuda. Europa ya se hunde en una deudocracia, este plan de Rearme vaciará hasta la última hucha de pensiones, sanidad, educación, transporte, vivienda, energía…, todo destinado a la industria de la guerra, a los bolsillos de unos pocos.

Europa lo que necesita es un rearme espiritual para poder salvarse. La guerra ya ha comenzado y son las élites contra el pueblo.