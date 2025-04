La mujer nace, no se hace

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó el miércoles que las mujeres trans no entran en la definición legal de mujer según la legislación sobre igualdad del país. Con su sentencia ratifica que ser una mujer viene condicionado únicamente por el sexo biológico y que las mujeres trans no son legalmente mujeres.

Si me dicen hace veinte años que estaríamos hoy celebrando que un Tribunal de Justicia nos tenga que aclarar lo que es una mujer, les juro que no me lo creo. Pero llegados al punto en el que estamos, es de agradecer. Se agradece ver un atisbo de cordura, aunque no sea en España. Supongo que en nuestro país se sigue considerando delito de odio decir que no es una mujer un hombre que dice que sí que lo es y las multas, por negar que puedas levantarte una mañana diciendo que eres una mujer y eso ya te convierta en una, siguen siendo cuantiosas. Hablo del caso de las mujeres, porque es el más generalizado, pero lo mismo para los hombres.

Así que me temo que tendremos que seguir haciendo malabarismos con el lenguaje para decir lo que ahora nos confirma la Corte Suprema Británica: que una mujer nace, no se hace. Porque oiga, que quede claro que lo dice la Corte Suprema, que si lo digo yo, los trastornados que tenemos en asociaciones e incluso en nuestras Instituciones son capaces de denunciarme y exigirme 300.000€ por mi delito.

Lo que sí se reclama, exige, promueve y promulga es eliminar la figura de la mujer y todo lo que representa, además de suplantarnos en todos los espacios exclusivamente femeninos que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir

¿Y cómo se han tomado esto las personas trans más ruidosas de nuestro país? Pues como siempre, envolviéndose en el cómodo abrigo del victimismo. La persona que fue portavoz de Feminismo, Igualdad y Libertades LGTBIQ+ de la campaña de la coalición de izquierdas Sumar, Elizabeth Duval, publicó un tuit en el que decía: “Desearían directamente acabar con la existencia de las personas trans, pero no hay definición legal, regulación normativa o restricción sanitaria que vaya a conseguir eso. Ni matándonos lo conseguirían”.

Lo que esta persona no parece comprender ni tampoco lo intenta, es que nadie, absolutamente nadie, reclama, exige, promueve o promulga acabar con las personas trans ni mucho menos exterminarlas. Lo que sí se reclama, exige, promueve y promulga es eliminar la figura de la mujer y todo lo que representa, además de suplantarnos en todos los espacios exclusivamente femeninos que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.

Un insulto para todas

Lo que no parece querer entender es que, por mucho que sienta y desee ser una mujer, lo que marca la diferencia conmigo, que nací siendo una, es que yo no tengo ningún deseo ni necesidad de ver ni compartir mi espacio con genitales masculinos en vestuarios o aseos femeninos. Tampoco quiero tener que presenciar cómo las competiciones deportivas femeninas se van al traste, porque las mujeres tiran la toalla ante la imposibilidad de ganar frente a un hombre que dice sentirse mujer, pero cuya biología nada tiene que ver con la de una mujer. Y que le pongan la banda de miss lo que sea a una de estas personas en un certamen de belleza, antes que a cualquier mujer biológica de las que participan, es un insulto para todas nosotras. Decirnos que la belleza de las mujeres se ve superada por cualquier hombre que diga que es una mujer, no es otra cosa que menospreciar y humillar a las mujeres.

¿Para qué hemos luchado tanto las mujeres por conseguir reconocimiento? ¿Para que la revista Glamour le dé el premio mujer del año al líder de la banda U2, Bono? Ya ni siquiera hace falta sentirse mujer o decir que eres una para obtener los premios que corresponden a mujeres. “Es que es un gran activista por los derechos de las niñas y las mujeres”. Pues ya está, oiga, como es un señor muy activista, mejor darle a él un premio para mujeres antes que a cualquier mujer.

Me importa un pepino de mar cómo quieras vivir tu vida y lo que hagas con ella. Lo que no me deja indiferente es que quieras que yo modifique la mía por tus deseos y además me adjudiques un delito de odio si no quiero hacerlo

La cuestión es que mientras estas personas se dedican a suplantar a las mujeres, arrebatarnos nuestros espacios, nuestros premios e incluso nuestros derechos, se victimizan hablando de un exterminio del que solo hablan ellas. Me da exactamente igual si quieres vivir como si fueras una mujer, ya sea vistiendo faldas y tacones o luciendo barba de tres días y camisa arremangada. Me importa un pepino de mar cómo quieras vivir tu vida y lo que hagas con ella. Lo que no me deja indiferente es que quieras que yo modifique la mía por tus deseos y además me adjudiques un delito de odio si no quiero hacerlo.

El único odio que veo yo aquí es el vuestro. Odio a todo el que no os aplaude, no os sigue la corriente y no cede a todas vuestras imposiciones.

“Es que soy una mujer porque me siento mujer”. Esto marca la gran diferencia entre tú yo, Elizabeth, y el gran error en el que incidís todas las personas como tú. Yo no me siento mujer, simplemente lo soy. De hecho, no sé cómo se siente ser una mujer, al igual que tampoco sé cómo se siente ser homo sapiens, pero sé que lo soy. Y aunque a veces veo a algunas personas y me pregunto si no serán más neandertales que sapiens, de lo que estoy segura es de que no se han levantado esa mañana analizado si se sienten sapiens o neandertales. Y la razón es bien sencilla: la biología no la determinan los sentimientos ni los deseos.

Resulta muy curioso que queráis que los demás os aceptemos por cómo os sentís, solo porque no sois capaces de aceptar vuestra identidad biológica en cuanto al sexo que, por mucho empeño que le pongáis, no podéis cambiar

Así que dejaos de odio y de exterminios ficticios y fantásticos que solo existen en vuestra imaginación y empezad a aceptar lo que sois, los problemas que tenéis y cómo queréis superarlos, porque resulta muy curioso que queráis que los demás os aceptemos por cómo os sentís, solo porque no sois capaces de aceptar vuestra identidad biológica en cuanto al sexo que, por mucho empeño que le pongáis, no podéis cambiar. Al igual que no podéis cambiar ser homo sapiens, por mucho que algunos pretendan confundirnos.

Si quieres vivir como un neandertal, un unicornio o una princesa de Disney, hazlo y sé feliz. Pero si supeditas esa felicidad a que yo tenga que darte la razón cuando dices que cagas purpurina porque eres un unicornio o que tienes dolores menstruales porque eres una princesa, no vamos a ser felices ni tú ni yo. Y lo que acaba de confirmar el Tribunal Supremo británico es que no se caga purpurina ni se tiene la regla, por mucho que se desee.