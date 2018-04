Nada, estos chicos siguen metidos en su propio berenjenal hecho a base de adhesiones inquebrantables, navajadas traperas y miedo a quedarse sin poltrona. Entre PDeCAT y Junts per Catalunya andan a hostia limpia como en una pelea callejera a ver quién designa candidato. Unos dicen que ha de ser Puigdemont, otros que ha de consensuarse. Puro patio de escuela.

Lo que diga Puigdemont

Como a los separatistas se les acaban las opciones, el tiempo y los candidatos no elegibles, alguna cosa han de hacer para tener entretenida a su parroquia, que tiene más aguante que un fan del Sálvame de Luxe. Ahora que han mareado la perdiz suficientemente con Sánchez, Turull y el propio Puigdemont como presidenciables, la cosa es ver a quién presentan para que se forme gobierno de una puñetera vez. Esa es la última chorrada que han tirado en medio de la alcantarilla en la que han convertido la política catalana, sabedores de que el espectáculo debe continuar.

Esta banda del empastre autodenominada bloque separatista ha sentado cátedra diciendo que sí, que ahora van a elegir a alguien que no tenga juicios pendientes, que “ara toca”, que se ponen a trabajar en una propuesta que reúna los requisitos para satisfacer el mandato popular que les obliga a un reto político del que nadie puede sustraerse mediante un acuerdo amplio en el que quepan todos los actores del proceso que… en fin, lo dejo, porque el rollo es interminable. Resumiendo: el niño de Bruselas dice que vale, que acepta pulpo como animal de compañía y como President de la Generalitat. Eso sí, como ya intuye que, una vez elegido President, va a pintar menos que un Anal Intruder en unos ejercicios de meditación trascendental, el mozo se reserva la potestad de elegir el nombre del individuo o individua.

Como en el PDeCAT andan mosqueadísimos con el de Bruselas, porque los ha tratado como a una bayeta, seamos sinceros, salió el otro día María Senserrich, a la sazón diputada y portavoz del PDeCAT, y dijo que el candidato debería ser consensuado por un acuerdo de los diputados de su partido y de los puigdemontianos, que suman los 34 que integran el grupo de Junts per Catalunya. ¡Para que habló la muchacha! Al instante se le tiraron a la yugular pesos pesados – pesadísimos si tienes que escucharlos hablar – para afearle la conducta. La primera fue, precisamente, una de las que más suenan como posible candidata, la sin par alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, la que, cual Sor Intrépida, cambió el nombre a la plaza de la Constitución de su municipio por el de plaza 1 de octubre.

'Se puede decir más fuerte pero no más claro. Ya tenemos un President y nadie se plantea buscarle un sucesor por el solo hecho de que no le guste a España'. ¡Ole tú!"

Madrenas dijo en un tuit que, si tenía que haber un candidato - ¿contempla la posibilidad de que no lo haya y estemos en bucle hasta que la profecía maya del fin de los tiempos se haga realidad? – debía ser en Carles (suspiro) quien tenía que decidir y luego, ya si eso, todo el grupo de JxC lo aprobaría en frenética y sonriente acción de gracias. “Exceptuando que no se pretenda ir a elecciones”, añadía al final, como el que te dice que se ha quedado con tu cara y sabe dónde vives. Ahí es nada, la alcaldesa cambia nombres.

Por su parte, el ex presidente de la Asociación Catalana de Municipios, soberbio pesebre al que la ciencia aún no ha sabido otorgar utilidad alguna más que para los que lo llevan, salió en tromba. MiquelBuch decía textualmente, refiriéndose al PDeCAT: “No me siento representado por la dirección de un partido que, en la misma semana que le exige formar gobierno al President Puigdemont, lo amenace también con quien ha de ser el candidato”. Como la alegría siempre es contagiosa, y la cúpula separatista es, motu proprio, propensa a ser jacarandosa y bullangera, a la fila de esta conga pro Cocomocho se apuntaba también el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, que, siempre en Tuiter, que somos como Bush, dejaba su frase lapidaria para la posteridad: “Se puede decir más fuerte pero no más claro. Ya tenemos un President y nadie se plantea buscarle un sucesor por el solo hecho de que no le guste a España”. ¡Ole tú! Vean como, por el simple hecho de pedir que las cosicas deben pactarse para no hacer el ridículo, los hooligans van dando caña hasta volver al punto de partida: o Puigdemont o nada.

Recuerdan a los alpinistas separatas que se han subido hasta el Carall (carajo) Bernat – que no Cavall, eso se lo pusieron los mojigatos para disimular la cosa fálica del lugar -, colgando un lazo amarillo enorme, hilos de los que penden fotos del susodicho de Bruselas y bailando una sardana en plena cima de ese mágico lugar sito en la montaña de Montserrat. Hacen bien. Para Carall, nenas y nenes de la bancada estelada, el de Puigdemont.

El del patinete, el de Berlín, la de los abrigos y otras chicas del montón

Resulta de lo más intrigante escuchar a los dirigentes de la ex convergencia. Divididos entre los del fugadísimo y los que querrían volver a la normalidad de sus despachitos, sueldazos, trapicheos y pactos por debajo del mantel, los primeros están en esa estrategia tan estúpida que a veces adopta el catalanismo, el de Tot ores, Caixa o faixa, que suele acabar en la más pura nada porque ni ellos tienen valor para llegar hasta las últimas consecuencias ni sus votantes tienen la menor intención de pagar el precio que supondría separarse de España. Hago un inciso y digo: independentistas que estáis con escaño, a ver si os enteráis que a la gente no le interesa más que una república catalana tipo pizza, que la pides cuando quieres, cuesta poco y encima te la traen a casa. Sigamos.

Pues bien, Eduard Pujol, ya saben, el hombre al que sigue todo el CNI en pleno montado en un patinete, como en aquellos concursos de cien encima de una Vespa, se retrató el otro día cuando anunció que no piensan presionar a la mesa del parlament – oiga, oiga, ¿presionar no queda un poco facha, un poco totalitario, un poco, no sé, de perseguir con patinete? – y que vale, que propondrían a un candidato normal, con lo que decía sin acaso saberlo que Puigdemont, de normal, nada. Se lo agradecemos porque muchos ya lo sabíamos. Pero es que Elsa Artadi, la mano derecha y el ojito izquierdo del cesadísimo, también ha chicoleado últimamente en diferentes cenáculos diciendo que, si hay que sacrificarse, ella da un paso al frente. Caramba carambita con el pirulí. Ya dije en uno de estos billetes que escribo que la chica va a salirle respondona al de Bruselas, porque como acabe sentada en la silla no la va a sacar de ahí ni Dios, y mucho menos su antiguo amigo y mentor. A esa juerga en Las Vegas se suman otros nombres que son más bien Bulgaria con uve, como Ferrán Mascarell, ex todo y futuro nada. A su lado hay alcaldes, alcaldillos y alcaldetes, pero nada que merezca la pena mencionar, exceptuando a Quim Torra, editor metido a padre de la patria, un Andrea Chenier a la catalana, sin Maddalena de Coigny a su lado y sin guillotina, cosa que es de agradecer porque ambas producen, ciertamente, un terrible dolor de cabeza.

Puigdemont no ha colocado su índice potestativo y mayestático encima de ningún nombre, lo que inquieta los sueños de no pocos de sus conmilitones"

Visto lo que hay, que es más bien poco y de escaso o nulo valor, las peleas de ventana a ventana en el patio de luces separatista no llegan ni a pincelada de sainete de Arniches. Son fruto de la ociosidad en la que vive esta gente, cuyo único trabajo consiste en levantarse cada día y seguir la consigna. Que les paguemos un buen sueldo por tan exigua responsabilidad no deja de ser pasmo y asombro en toda la Europa civilizada, pero bien es cierto que también le soltamos ochenta mil pavinis anuales a Empar Moliner, la quema constituciones que luego se rila y dice que era un papelote cualquiera, colaboradora de TV3 y Catalunya Ràdio, que ahora está corriendo una marcha hasta Estremera vestida de amarillo. O sea, cosas más tontas sufragamos.

De momento, Puigdemont no ha colocado su índice potestativo y mayestático encima de ningún nombre, lo que inquieta los sueños de no pocos de sus conmilitones. Yo se lo pondría fácil: que nombre a Jordi Pujol, padre, y así tendríamos para medio año más de broma. Ah, no, esperen, si no hay gobierno antes de final de mes, vamos a elecciones. Que es, lo tengo dicho, lo que interesa al flequillo Man. Si es que los tenemos calados.