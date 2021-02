Jamás como ahora ha sido tan abundante la nómina de personas adictas al fascismo si nos atenemos a podemitas, separatas y sanchistas. También es verdad que la mayoría de esta selecta tropa de genios no han oído hablar nunca de Marinetti, el movimiento futurista, D’Annunzio o Ezra Pound. Excuso decirles que todavía conocen menos a Giménez-Caballero o a Onésimo Redondo. José Antonio debe de sonarles, así como Mussolini, pero tampoco es que pudiesen dar una charla acerca del pensamiento inspirador del fascio, cantar Giovinezza ni explicar en qué consistió la Marcha sobre Roma o quien la financió.

A Franco lo tienen más en la cabeza porque para eso los medios del régimen se ocupan de resucitar día sí, día también al dictador que fue fascista cuando le convino, pro norteamericano después, tecnócrata en los sesenta, monárquico según depende y siempre, siempre, franquista. Ustedes perdonarán la excursión histórica que he intentado abreviar para no ser farragoso, pero como el apelativo facha está tan de moda me ha parecido oportuno precisar qué es y qué no es eso del fascismo, un régimen en el que el Estado lo es todo y el ciudadano como individualidad no es nada, con una economía autárquica, un fuerte componente religioso – ojo, no confundamos fascismo con nacional socialismo – y una militarización de las estructuras sociales.

Corren tiempos de ilustres ágrafos, de personitas que con cacarear como loros cuatro consignas acaban por colocarse en lugares en los que se trabaja poco y se cobra mucho

Pero corren tiempos de ilustres ágrafos, de personitas que con cacarear como loros cuatro consignas acaban por colocarse en lugares en los que se trabaja poco y se cobra mucho. Lugares que, es obvio, dependen siempre de un presupuesto público, ese que se sostiene gracias a los autónomos que tendremos que pagar ahora de cuota más de cuatrocientos euros mensuales, de los pequeños y medianos empresarios, de la fuerza de trabajo y negocio, en fin, del mundo laboral de verdad y no de ese edén de mariscadas y aumentos pornográficos en las subvenciones que otorga el Gobierno a los sindicatos.

Les pongo dos ejemplos recientes de lo que digo. Una adolescente llamada Juliana Calvet interviene en TV3. Es colaboradora habitual. Justifica la violencia callejera, dice que su generación no lo tiene fácil, que siendo pacíficos no se consigue nada, que la juventud no tiene futuro y eso genera frustración que deriva en quemar contenedores. Discurso cupaire cien por cien. Calvet copresenta un programa en Cataluña Radio, medio de titularidad pública, que nos cuesta 150.000 euros. Es colaboradora, además del programa de tarde de TV3, Tot és Mou, así como de El Matí de Catalunya Ràdio. Y, lógicamente, cobra y cobra bien porque servidor conoce cómo anda la cosita del sobre en esos medios en los que a quienes trabajan para productoras privadas, como es el caso, se les remunera sin atender al convenio colectivo ya de por sí jugoso de los medios de la Generalidad. Para esta joven, quienes defendemos la democracia, la Constitución, el derecho a la propiedad, la Corona y, en suma, a España somos simple y llanamente unos fachas y la violencia está muy bien empleada, qué caramba.

Otro ejemplo. Un individuo de sesenta y tres años al que acaba de detener la policía tras colgar un vídeo en las redes sociales en el que llamaba a asesinar Mossos, quemar las casas de los policías con sus familias dentro, quemar las sedes del PP o de Cs, a que nos dieran leña a esos “periodistas hijos de puta”, en fin, que los fachas no tenemos derecho a la vida. Todo un Robespierre separata residente en Argensola, comarca del Anoia. Cuando lo fueron a detener, cuál no sería el pasmo de los agentes al descubrir que el señor, de nombre Joan Galobart, tenía una plantación ilegal de marihuana. Más de cien plantas.

Lo de la chica se hace más difícil de explicar, tan mona, tan rubia, tan con pinta de pija de Pedralbes. Aunque puedo asegurarles que el odio es una droga mucho más poderosa que cualquier otra

Y ustedes se dirán que a lo mejor, eso habrá influido en este hombre de aspecto ciertamente asimilable al de un miembro activo del Terror revolucionario. En cambio, lo de la chica se hace más difícil de explicar, tan mona, tan rubia, tan con pinta de pija de Pedralbes. Aunque puedo asegurarles que el odio es una droga mucho más poderosa que cualquier otra. Hitler lo sabía. Por eso, además de Pervitin, les daba a sus soldados su dosis diaria de ese opio envenenado llamado supremacismo y violencia. De ahí que con estas gentes no quepa posibilidad de discutir acerca de qué es y qué no es fascismo. Ni siquiera de si la tierra es plana. Solo saben que somos unos fachas y punto. Comprenderán que cuando semejantes ignorantes te califican del modo que sea, singularmente de fascista, sea un placer constatar lo anémicos que son sus cerebros. Pero, cuidado, porque esa vacuidad la llenan con ganas de hacernos la piel a la mayoría. Y ahí si que no cabe más que lo que dijo en su día Vidal-Quadras: ley, orden y Guardia Civil. O eso, o nos llevarán a la guillotina.