Civilización o tribu

Los que se saltan los límites del discurso mainstream son hoy considerados personas non gratas. Cada vez son más los que se unen a la fila de los intocables que van depurando la “intelligentsia progresista”, como dice Alain Finkielkraut. Hace falta mucha personalidad para ir a contracorriente y defender las ideas propias… y no sale muy rentable. Tras la reprobación moral llega la patada en el culo. Aun así, la censura y la contracultura impulsa a algunos guardianes de la civilización a reafirmarse en sus posturas y animar el ambiente de funeral. “¡Gloria a las subjetividades desinhibidas! Con ellas, al menos, esto se anima”, dice Finkielkraut, que ha sido expulsado la semana pasada de la cadena LCI, desprestigiado en los círculos intelectuales de izquierdas, nombrado persona non grata en las manifestaciones y ha tenido que dar una conferencia con escolta en la prestigiosa Sciences Po. El hombre, imagínese, ha cometido la audacia de escribir y vender ensayos exigentes, de refrescante autenticidad y de defender la cultura Occidental, la civilización francesa, la lengua y el patrimonio, y, para colmo, lo hace desde un discurso no científico, alejado del investigador calificado.

Ya no es el poder político sino la intelligentsia progresista la que ejerce la censura, con lo cual se han invertido los roles. Con cada cancelación bloquean en nuestro debate social toda la maraña psicodinámica que está presente en nuestra experiencia individual y colectiva. Las nuevas guerras culturales se imponen y crean un ”sistema vaciado de valores”. Leyendo a este curioso autor, miembro de la Academia Francesa, uno se pregunta: ¿es el humanista, el filósofo o el individualista que defiende sus ideas y los valores tradicionales un tipo en peligro de extinción dentro de la polis posmoderna? “La cultura humanista no escapa a la regla, dice Finkielkraut, y pierde el aura con la que la rodeaba la tradición. Su eminencia aparece como arrogancia, su irradiación como un subterfugio de los dominantes, su universalismo declarado como un particularísimo que se ignora”.

En el principio de algo

La reducción de la idea de Europa de Settembrini (el personaje ilustrado de Mann en La montaña mágica) a la pseudopolítica identitaria es la edad en que decidimos limitarnos a pensar y vivir como animales identitarios, renunciando al legado del humanismo. “Acabará usted caminando a cuatro patas”, como dijo Settembrini, si se deja arrastrar por los experimentos políticos de nuestro tiempo. Derechos y deberes, historia, obra, civilización, patria, costumbres, académicos no del supremacismo moral sino del supremacismo de los valores ilustrados. Desde ahí es desde donde liberalismo y conservadurismo pueden derribar a tribus posmodernas que han pasado del relativismo al dogmatismo antiilustrado. Finkielkraut cree que "estamos al principio de algo”. Ahora debemos someternos a las modas identitarias y las normas y sobrerregulacion de las conductas del mundo que viene o buscar una alternativa.

Todo esto recuerda al sueño de Jean Dubuffet en Asfixiante cultura, donde el autor nos describe un mundo occidental cuyas instituciones culturales “esclerotizan el pensamiento y banalizan la creatividad”. No reparan en el valor estético de una obra o en la originalidad de su autor, también intentan tirar abajo todas las jerarquías bajo el manta del igualitarismo. “La cultura ha desaparecido como por arte de magia sabia. ¡Todo es cultura!”, dice Alain. Los liberales estamos con la guardia baja, nos dejamos atrapar por el discurso del fin de las ideologías y no hemos reaccionado a tiempo. Ahora aparecen guardianes de las costumbres, conservadores que ven cómo su comunidad de valores se desmorona, se les tacha de reaccionarios, y ellos mismos podrían morder ese anzuelo y tornar en otra tribu identitaria, tan iliberal y antiilustrada como la que pretenden combatir. Ahí es cuando ya no habrá nada a lo que aferrarse, estaremos desnudos. La cultura no debe perder el aura humanista con la que la rodeaba la tradición, apelando al humanismo o a los valores ilustrados es como debería hacerse esa “guerra cultural”. Desde ahí es desde donde liberalismo y conservadurismo pueden entenderse.

La categoría de los gustos

Una sociedad que afirme rotundamente esta visión identitaria de la cultura y siga las modas identitarias, desprestigiando el exigente amor a la cultura, está pidiendo ser gobernada por charlatanes. El dogmatismo no ilustrado y basado en el sentimentalismo, el victimismo y la grandilocuencia moral ha sustituido a la razón, y por lo tanto el conservador racional se hunde en esa misma charca si no se apoya en los valores de la civilización occidental. Hay una vuelta al liderazgo mesiánico o al chamanismo propio de sociedades tribales, que anima a anular no solo las ideas propias, sino el edificio cultural. "Ahora la cultura debe hacerse pequeña del todo y, para sobrevivir, aceptar ser introducida en la categoría de los gustos y los colores. ¡Al paredón los aristócratas!” (Finkielkraut). Necesitamos vestirnos de civilización, no ir desnudos como en una tribu. En palabras de León Werth: “Me debo a una civilización (...) No tengo otro modo de vestirme. No puedo salir completamente desnudo”.