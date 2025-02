¿Laura Borrás irá al trullo o no?

Es inútil recordar el asunto que afecta a Laura Borrás, ex presidenta del parlamentín catalán de la señorita Pepis, separata hasta la médula y condenada por un caso de corrupción. Cuatro años y medio de cárcel por un temilla de cuando la señora estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. Total, por un quítame allá esas pajas, con perdón: le dio a dedo unos contratillos a un colegui suyo, hubo algunas facturillas falsas, en fin, comparado con todo lo que estamos viendo y nos queda por ver, ná siquiera. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo que, hombre, tampoco hacía falta que entrase en el Hotel Rejas porque no se llevó un duro ni era cargo público entonces.



¡Y lo que costó que dejase de serlo! Aquí no dimite ni el Pernales. Ahora de lo que se trata es dilucidar si la señora que llevaba por escudero a un pavo que amedrentaba a periodistas en TV3, amenazándolas por no haberle hecho a su amiga las preguntas pertinentes, seguirá luciendo palmito o tendrá que dormir con las piernas encogidas en una cárcel porque allí las literas son muy cortas.



Como todo en éste país, el asunto ha acabado siendo político y tendría que ser el munificente Sánchez I de España y Nada de Marruecos quién decidiera o decidiese si la indulta. Tengamos en cuenta que estamos ante un delito que no tiene nada de político. Aquí no cabe decir que lo de las facturas se hizo por Cataluña, la independencia, la compra de urnas o pagarle el peluquero a Puigdemont. Este último, por cierto, se mostró hace tiempo contrario a quién tanto le había defendido por tierra, mar, aire y barretina, porque le quiso pisar el poncho en Junts y eso no lo perdona. De todos modos, los del partido del Rey del Mejillón han pedido medidas de gracia. La Geganta del Pi, como la apodan los más inocentes de su partido -son impublicables otros epítetos que dicen de ella sus conmilitones- está afectada porque no es lo mismo vivir confortable y cómodamente en tu casita que hacerlo en una celda y comer rancho.



Ahora la pelota está en el tejado del Monclovita Supremo, como les decía, a pesar de que a Borrás le quede todavía algún cartucho en su recámara, como apelar al Constitucional que se ha convertido por obra y gracia de Conde Pumpido en un tribunal de casación.

Si no la indulta, el separatismo juntaire pondrá los pies en alto y le puede amargar la legislatura o incluso hacerla saltar por los aires, aunque ya hemos visto que los de la estelada son de mucho lirili y poco lerele

Difícil lo tiene Sanchezcu. Si no la indulta, el separatismo juntaire pondrá los pies en alto y le puede amargar la legislatura o incluso hacerla saltar por los aires, aunque ya hemos visto que los de la estelada son de mucho lirili y poco lerele. Viven incrustados en el occipucio sanchista y a ver quién es el guapo que se carga el cuerpo del que parasitean. Pero como estos personajes son impredecibles porque el que no tiene un ajo tiene una cebolla, refrán catalán que viene a decir que quién más, quién menos, está tocao del ala por un lado u otro, podrían hacer caballo de batalla de Laurita. Ah, pero ahí está el PP, que, aunque parezca que no, está. Y como Sánchez ya tiene un excelente dossier en amnistiar y perdonar a golpistas y delincuentes condenados, sería de suponer que Núñez Feijoó lanzase la caballería ligera contra el rey del mambo sociata.



Todo esto nos produce una inmensa melancolía. La mujer vestida de amarillo -estremecedor traje pantalón que no podré olvidar mientras vida- ¿irá finalmente al trullo? ¿Resolverá la justicia rápidamente las alegaciones, trámites, peripecias y cortafuegos de nuestras leyes, que a veces parecen más pensadas para favorecer a quien delinque que al que no lo hace? ¿Qué creen ustedes? Servidor, sin dárselas de adivino, les dice que Laura Borrás no pisará la cárcel. ¿Por un delito de falsedad documental tan ramplón? Amos anda, si fuera por eso Sánchez debería estar en la cárcel desde lo del Máster. Tranquila, Laurita. Aquí es más difícil entrar en presidio que llegar a fin de mes. Dependiendo de quién seas, obviamente. Que no es tu caso.