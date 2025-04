La otra diplomacia

Nos enteramos por la prensa de que Junts per Catalunya acaba de vetar a Zapatero como negociador, en nombre del Gobierno, con el golpista prófugo que gobierna desde Waterloo. ¡Y que haya tenido que ser Junts, esa casualidad sobrevenida en medio del caos, la que denuncia esta bárbara arbitrariedad que suponen estos embajadores sin papeles con que Sánchez apuntala al ministrillo del ramo! Hay ministros y ministros, claro es, y ante eso no queda otra, cuando salen pésimos, que echarles una mano con espontáneos de confianza que son lo propio y lo que corresponde a una situación política basada en la incompetencia. ¿Qué hacía, por ejemplo, un conseguidor como Aldama por América representando entre bambalinas al Gobierno de España en busca de apaños nunca aclarados? ¿O qué hace Zapatero, sin parar desde que no es nadie, reconvertido en sombra imperativa de la diplomacia legítima, esto es, como una “missi dominici” de aquellos que Alcuino enviaba por el mundo carolingio para hacer y deshacer vestidos como dobles del propio Emperador?

Lo mismo que entre los jueces y fiscales, entre los diplomáticos se palpa hoy un creciente disgusto al ver invadido su terreno exclusivo y legítimo por cualquier trujimán que, en el más turbio secreto, viaja protegido y exhibiendo como única credencial la venia del Supremo. Aldama es el eslabón podrido de ese nuevo servicio exterior que ha negociado lo mismo en México que en Venezuela los chanchullos que convenía tramar al margen de los cauces legítimos. Pero Zapatero, ese expresidente que nunca se resignó con el discreto papel de jarrón chino, es quizás peor que el anterior porque, en fin de cuentas, no es ningún secreto que nunca faltó la silueta del trajinante al servicio del Poder, pero tampoco vimos nunca ultrajar a la función pública invistiendo como mandatario a quien no es absolutamente nadie en la legítima organización del Estado.

¡Como si no fuera ya bastante negociar con un presuntísimo delincuente prófugo de la Justicia y acatar sus caprichos, el sanchismo ha “normalizado”, como ahora suele decirse, la diplomacia fake que suponen esos mandaderos indocumentados que el Poder utiliza a cencerros tapados degradando a tope la democracia!

Y encima, los separatistas de Junts no lo rechazan por estimar esta patente ilegitimidad sino por considerarlo un “liante” (sic), o sea, un maquinador embrollista que ni siquiera cabe en las insaciables tragaderas de su oportunismo. No se trata, sin embargo, de bichear --como se ha hecho tantas veces-- sugiriendo aquí y allá la aventura de su ya crecido patrimonio personal, que eso, en esta democracia nuestra, hace tiempo que es apenas culpa venial comparado con las hazañas de la legión de saqueadores que rodean de cerca al Poder. Se trata de que ninguna política exterior puede asimilar sin escándalo estas intromisiones en la misión diplomática hoy vapuleada por la arbitrariedad hasta el punto de que el (ir)responsable ministro haya de recurrir, como obligada estrategia para distraer la atención y excusar las críticas, a publicar en mogollón los nombramientos diplomáticos. Zapatero no supondría un escándalo por el hecho de buscarse la vida a manos llenas sino por constituir el más descarado e ilegal perpetrador de la representación diplomática. ¡Como si no fuera ya bastante negociar con un presuntísimo delincuente prófugo de la Justicia y acatar sus caprichos, el sanchismo ha “normalizado”, como ahora suele decirse, la diplomacia fake que suponen esos mandaderos indocumentados que el Poder utiliza a cencerros tapados degradando a tope la democracia!

Desde el ridículo montaje de la detención de Roldán, con aquel imaginario capitán Khan, el conseguidor Paesa y la documentación falsa que resultó ser un papel del servicio municipal de basuras de Bangkok, no había sido ultrajada la dignidad diplomática como lo está siendo con esta indecente habilitación ilegítima de sujetos sin papeles. Depender del antojo de un golpista prófugo y tolerar a Zapatero de correveidile son dos ignominias que no desmerecen sino que culminan la trapacería generalizada que alberga y asfixia a este régimen tan autocrático como autárquico. Limitarse a vapulear a un Aldama por sus trapicheos o a Zapatero por su presunto enriquecimiento es olvidar la mayor. La suprema ilegitimidad que supone ver a estos trotaconventos campar por sus respetos representando a un Estado en el que no son nada ni deben ser nadie.