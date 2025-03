La mecha corta

Cuando ustedes lean esta columna, es muy probable que ya esté yo subido a un Uber y de camino a Barajas, con Buenos Aires nuevamente en el horizonte. Será mi enésimo cruce del Atlántico, pero no uno más. En Argentina, 2025 es año electoral, y lo que ocurra en las legislativas marcará el rumbo político, económico e institucional del país. Pero no es solo eso lo que me inquieta. Hay una sensación —que es más que una sensación, es intuición entrenada en años de consultoría política— de que no será la única elección que viviré de cerca este año. Desde donde yo lo veo, España también debería prepararse para votar.

Sí, lo sé: no hay elecciones previstas. Pero a veces la urgencia política se impone a los calendarios. Porque si no se vota en España este año, lo que viene será peor: un Gobierno que, como todo gobierno socialista en retirada, buscará llevarse el Estado en la mochila. Ya lo estamos viendo: la audacia del Gobierno aumenta a medida que se acorta la mecha de una bomba que puede estallar en cualquier momento. Lo saben. Por eso actúan ahora. Porque después será nunca.

Para terminar, aceleran el intento deliberado de infiltrar el Estado con militancia, como quien esconde minas antipersonales bajo el parquet. La frase es dura, pero adecuada: el plan no es gobernar mejor, es asegurarse impunidad. Y en eso, quienes rodean a Sánchez tienen doctorado.

¿Exagero? Pensemos un momento. ¿Por qué un gobierno saliente avanza con tanto ahínco en controlar medios, organismos, espacios de poder que antes le eran indiferentes? ¿Por qué busca controlar el relato, la agenda, la burocracia? Porque sabe que infiltrar la mayor cantidad de agentes en la estructura del Estado es el último reaseguro cuando se pierde el poder.

El objetivo: dejar sembradas patrullas perdidas por todas las oficinas públicas, funcionarios leales a la causa, capaces de ocultar un papel, demorar un trámite o negar la existencia de un documento. Destruir pruebas, cubrir la retirada. Sánchez necesita reforzar la retaguardia mucho más que el frente de ataque

Un periodista español, muy sagaz, me dijo una vez algo que nunca olvidé: “En Argentina, el Estado es corrupto hasta los cimientos. En España, solo la cúpula política lo es; los cuadros intermedios, los funcionarios, los que atienden al ciudadano, no lo son.” Lo que está intentando el PSOE es extender esa corrupción desde la cúpula hacia abajo, empapar el Estado como quien tira vino tinto sobre una alfombra blanca. El objetivo: dejar sembradas patrullas perdidas por todas las oficinas públicas, funcionarios leales a la causa, capaces de ocultar un papel, demorar un trámite o negar la existencia de un documento. Destruir pruebas, cubrir la retirada. Sánchez necesita reforzar la retaguardia mucho más que el frente de ataque. Ya no tiene con qué atacar. El miedo no es tonto, Sánchez no sabe adónde terminará y eso es lo que le importa hoy en día. Debe tener mucho cuidado, porque un pequeño error de cálculo y en lugar de terminar en la República Dominicana, podría aterrizar en Haití. Y no es lo mismo, claro está. Aunque se trate de la misma isla.

Basta con ver el empeño en controlar la justicia, en manosear los órganos reguladores, en convertir a los medios públicos en agencias de propaganda. Basta con observar la designación milimétrica de cargos en instituciones clave, en todas las posibles y en las imposibles también, saltándose absolutamente todo lo que se lo impida legalmente. Y, sobre todo, basta con mirar el tono: el oficialismo ya no habla con la ciudadanía, habla con la historia que relata. Y eso, cuando ocurre, es porque ya no espera que lo voten. Solo quiere que le permitan escapar sin daños mayores.

Mientras tanto, en Argentina, me reencontraré con un Estado que ya fue colonizado, desmantelado y reconstruido como caja de resonancia de los gobiernos de turno. Allí, el poder se usa como un fósforo: se enciende, se consume y se tira. Por eso la comparación no es caprichosa. Lo que el kirchnerismo logró en dos décadas, el sanchismo intenta hacerlo en tiempo récord. Como diría un viejo humorista rioplatense: “Lo malo no es que se vayan, lo malo es que, antes de irse, intentan llevarse hasta el felpudo.”

España necesita elecciones generales de forma urgente. No porque el calendario lo indique, sino porque el cuerpo institucional lo pide a gritos

No se trata de una crítica ideológica. Se trata de una advertencia institucional. Cuando un gobierno se cree impune, actúa como tal. Y si encima huele el final, se transforma en fuerza de ocupación. Lo dijo Solzhenitsyn con precisión quirúrgica: “Nosotros sabemos que mienten. Ellos saben que mienten. Saben que nosotros sabemos que mienten. Y aun así, siguen mintiendo.”

España necesita elecciones generales de forma urgente. No porque el calendario lo indique, sino porque el cuerpo institucional lo pide a gritos. Porque si no se evita que se infiltre el Estado, después el Estado será el que infiltre la democracia.

Hay un momento en todo ciclo político donde la dignidad de las instituciones debe prevalecer sobre la astucia del poder. Ese momento es ahora. Y si no lo entendemos, nos arriesgamos a seguir viviendo en un país irreconocible, donde el que perdió gobierna, el que gobierna no manda, y el Estado no es de todos, sino de unos pocos que no piensan en irse, y menos con las manos vacías.