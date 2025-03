La independencia fiscal de Cataluña

La intención del Gobierno, hecha pública hace unos días, consistente en condonar 17.252 millones de euros de la deuda que tiene la Generalitat ante el Estado viene a confirmar que, aunque se pretenda disfrazar o disimular generalizando la quita de aquella manera, Sánchez está y se siente obligado a cumplir los compromisos asumidos en el pacto suscrito en agosto de 2024 entre dos partidos nacionalistas, el de los socialistas catalanes y Esquerra Republicana de Cataluña, mediante el que Salvador Illa fue aupado a la presidencia del Gobierno catalán.

Con ser grave el proyecto de la reducción de las deudas autonómicas por los diversos motivos que expuse en hace ahora una semana, tiene aún mayor gravedad que, al hacerlo público,m se confirme que el Gobierno se considera obligado a cumplir con el contenido del infumable pacto firmado en el pasado verano. Y en el acuerdo nacionalsocialista, las huestes de Sánchez pactaron conceder a Cataluña la plena independencia fiscal. Tan plena que incluso contempla dotar a la Generalitat catalana mayores competencias de las que en desarrollo de lo previsto constitucionalmente -lo que no sucede en el caso catalán- tienen hoy las Diputaciones Forales de Navarra y de las provincias vascongadas.

El fin de nuestro Estado fiscal

De modo que aunque la ignara MJ Montero lo haya calificado reiteradamente como una “nueva mirada”, semejante cursilería no sirve para ocultar que el modelo de financiación singular que el Gobierno de Sánchez, obligado por el acuerdo suscrito, está dispuesto a promover supondrá la ruptura definitiva de la Hacienda Pública española, la destrucción de la caja común y el fin de nuestro Estado fiscal tal y como está concebido en la Constitución aprobada por el conjunto de los españoles con una abrumadora mayoría en el referéndum celebrado en 1978, cuestión que apunta a la posible anticonstitucionalidad que supondría poner en marcha lo acordado entre ERC y PSC.

Que Cataluña -y solo Cataluña, pues todo el acuerdo se basa de manera explícita en la bilateralidad- vea aumentar sustancialmente su capacidad normativa en los impuestos de naturaleza estatal que se paguen en su territorio supone abrir las puertas a la discriminación entre españoles -personas o empresas- según la región en la que vivan u operen, pues la Generalitat podrá realizar modificaciones en la regulación de los impuestos estatales que no podrán llevar a cabo otros gobiernos autonómicos.

Basta recordar el fenómeno de las vacaciones fiscales o episodio por el que las Administraciones tributarias forales ofrecían cuatro o cinco años de absentismo comprobador sobre el pago de impuestos como modo de atraer empresas a sus territorios en detrimento de las provincias limítrofes

Que la totalidad de los impuestos que se pagan en Cataluña pasen a ser gestionados, liquidados, recaudados e inspeccionados por la Administración tributaria de la Generalitat -no ocurre así en su totalidad ni en Navarra ni en el País Vasco- quiebra la homogeneidad hoy existente en la aplicación del sistema tributario en los territorios del régimen fiscal común, provocando que se reduzca la dimensión de éste -entendida en términos de PIB- en un 20,4% de su tamaño actual. Simultáneamente, el ámbito de los territorios con régimen fiscal especial aumentaría desde el hoy existente -7,5%- hasta el 26,4%-. Que la excepción hoy existente y con base en la Constitución se cuadriplique y lo haga sin amparo constitucional constituye una anormalidad en términos lógicos, económicos y por supuesto jurídicos.

No puede ignorarse que, mal utilizada, la gestión tributaria puede convertirse en un instrumento de competencia desleal entre comunidades y de clientelismo político. En el primer caso, basta recordar el fenómeno de las vacaciones fiscales o episodio por el que las Administraciones tributarias forales ofrecían cuatro o cinco años de absentismo comprobador sobre el pago de impuestos como modo de atraer empresas a sus territorios en detrimento de las provincias limítrofes. En el segundo, el clientelismo, es suficiente con imaginar que comercios, bares o cafeterías ubicadas en Cataluña se atreverán a rotular sus establecimientos en castellano ante el riesgo de recibir una visita de los inspectores de la Administración tributaria nacionalista de turno.

Adicionalmente, es indudable que la Agencia Tributaria estatal sufrirá una pérdida considerable en la información que obra en su base de datos y en la factibilidad de obtener la información que no conste en ella. Hoy, a la AEAT le es más fácil recibir datos de las Haciendas francesa, belga o italiana que de las Administraciones forales españolas. Siendo así, la eficacia de su gestión tributaria va a verse significativamente reducida, dada la importancia relativa que en términos cuantitativos supone la segregación de Cataluña en la aplicación de los tributos de naturaleza estatal.

Se define la ordinalidad como la obligación de que, en términos per cápita, cada comunidad autónoma ocupe en el ranking de percepción de fondos de solidaridad el mismo lugar que ocupa en el ranking de aportación. Expresado más coloquialmente, que como Cataluña es la segunda que más aporta, ha de ser también la segunda que más reciba

No acaban en lo expuesto los efectos nocivos de la independencia fiscal de Cataluña que pactaron los socialistas con los de ERC y que el Gobierno de Sánchez viene obligado a implementar, pues también afectará y en gran medida a la solidaridad interterritorial entre las regiones y ciudadanos de España. En el pacto se consagra el llamado principio de ordinalidad, pero consagrándolo de un modo más que especial. Así, en Alemania -país del que se pretende importar- con el citado principio se persigue reducir las desigualdades regionales en términos de riqueza pero estableciendo como límite que las medidas que se apliquen no modifiquen el orden previo. En el infausto pacto del verano que hizo presidente de la Generalitat a Illa se define la ordinalidad como la obligación de que, en términos per cápita, cada comunidad autónoma ocupe en el ranking de percepción de fondos de solidaridad el mismo lugar que ocupa en el ranking de aportación. Expresado más coloquialmente, que como Cataluña es la segunda que más aporta, ha de ser también la segunda que más reciba. ¿Es eso solidaridad?.

Que lo exlique MJ Montero

En definitiva y por lo expuesto, con el acuerdo nacionalsocialista suscrito, y que el Gobierno viene obligado a aplicar si no quiere poner en peligro el Gobierno regional que preside Illa, se diseña un modelo de financiación para Cataluña que es jurídicamente ilegal, económicamente peligroso, técnicamente deficiente, territorialmente discriminatorio, socialmente injusto y políticamente clientelar. Así viene señalándolo la Asociación de Inspectores de Hacienda, poca broma. Pero ese es el contenido de lo que afectadamente MJ Montero denomina “nueva mirada”. A ver cómo lo explica cuando se pasee por los pueblos y ciudades de Andalucía en la futura campaña electoral autonómica a la que le ha condenado, parece que en contra de su voluntad, su propio jefe.

En el propio acuerdo figura que será en el primer semestre de 2025 cuando en el seno de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat se concreten y se impulsen los pasos y las fechas del proceso -sí, porque se trata de un nuevo procés, en este caso sectorial- que dote a Cataluña de la plena independencia fiscal que se han comprometido a concederle Sánchez y los suyos. Habrá que estar atentos.