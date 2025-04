La Iglesia Católica no es un iPhone

El pasado miércoles, para sorpresa de muchos, el contenido más visto en Netflix en todo el planeta fue La pasión de Cristo, la cruda película de Mel Gibson sobre el martirio de Jesús. Esto ocurrió con motivo de la Semana Santa, antes de que falleciese el Papa y los principales informativos lo convirtiesen en su noticia estelar durante al menos 48 horas. La pregunta que flota en el ambiente, pero que muy pocos se hacen en público, es por qué siguen existiendo católicos en un mundo moderno dominado por el narcisismo, donde las conversaciones cotidianas están dominadas por el dinero, la tecnología y la pornografía. ¿Qué potencia interior tiene la iglesia católica para sobrevivir más allá de religiones de sustitución como el comunismo, que llegó a gobernar un tercio del planeta y hoy casi todos percibimos como anacrónica?

Quien quiera obtener una respuesta no la hallará en nuestros medios de comunicación de masas, que andan más perdidos que de costumbre. Como explicó en un tuit Alejandro Rodríguez de la Peña, catedrático de Historia Medieval, “la reducción de la iglesia católica al esquema izquierda/derecha nacido de la Revolución Francesa es reduccionista y falaz. Entre otras razones, porque la iglesia es 1800 años más antigua que ese esquema bipolar”, señala. La mayoría de tertulianos ignoran o menosprecian lel día a día de la iglesia católica y sólo atienden a los grandes acontecimientos cuando calculan que puede afectar a sus intereses militantes. Valga el ejemplo de Carlos E. Cué, monaguillo oficial del sanchismo, que explicó en el programa de Silvia Intxaurrondo que el Papa Francisco fue muy importante por su papel de contrapeso a la revolución conservadora de líderes como Trump, Orban y Abascal. Del Vaticano interesa todo menos la espiritualidad.

Doctrina eterna

Si alguien quieren calibrar la calidad de los análisis vertidos estos días, “vertidos” porque la mayoría merecen ir al vertedero, puede acercarse a Twitter y ver cómo circula el vídeo de Sandra Sabatés (El intermedio) explicando a su audiencia que Francisco convocó el Concilio Vaticano II, una información de impacto ya que en 1962 –año en que se celebró– Bergoglio tenía 26 años y no era ni sacerdorte. Medios como El País y La Sexta pueden presumir de un triunfo incuestionable: conseguir que la mayoría de los periodistas valoren al pontífice de turno en el eje apertura/cerrazón, que consiste en aplaudirle si transige con el aborto, la eutanasia y la ideología LGTBIQ+ y condenarle si defiende el derecho a la vida y la necesidad innegociable de poner a la familia tradicional en el centro del mensaje de la Iglesia. La tribu mediática está contenta dependiendo de si un Papa se parece más o menos al PSOE, que es su vara habitual de medir las cosas.

La Iglesia no necesita mejoras ni actualizaciones porque defiende un mensaje que considera eterno

Ante semejante delirio conceptual, cabe evocar una de las mejores escenas de El nuevo Papa, brillante serie de Paolo Sorrentino, en la que un John Malkovich sentado en el trono de Pedro contesta a una tentadora Sharon Stone durante una audiencia en el Vaticano. Ella pregunta y presiona sobre la necesidad de aceptar el matrimonio homosexual y él responde que “la Iglesia católica no es un iPhone”, ya que no tiene la necesidad de actualizarse cada año y medio porque su labor consiste en preservar el mensaje eterno que nos legó Jesús. “Todo lo que puede ser actualizado, como un iPhone, termina desechado en la basura y reemplazado por una versión más cara. La Biblia ha durando mucho tiempo y su valor ha cambiado muy poco, quizá nada”, destaca. Precisamente por eso, por el hecho de que la Iglesia ofrece algo que no necesita mejoras, cada vez más jóvenes están atendiendo a su discurso y cada vez más partidos de fuera del sistema están creciendo en apoyo abrazando sus principios, confirmando que la praxis que defiende –el perdón, la fraternidad, asumir nuestra condición de pecadores redimidos por Jesús…– no va a caducar nunca.