La cara y la Cruz

Nunca creí que el Valle de los Caídos fuera lugar de reconciliación. Históricamente, fue un monumento hecho a la medida de Franco que consagraba lo que el Caudillo entendía como pacificación. Algunos opinarán que no es cierto y otros que sí, servidor se limita a dar su modesto parecer. Dicho esto, el Valle de los Caídos no fue estorbo para la Transición ni ejerció presión alguna sobre sus protagonistas. Simplemente, quién quería ir iba y quién no, pues no iba. Eso, sin tener en cuenta que, además de Franco, ahí había enterrada gente de los dos bandos y el propio José Antonio, tan víctima como el que más de la violencia de aquellos años que haríamos bien en dejar atrás de una puñetera vez, porque cuando se invoca al Diablo continuamente, acaba por aparecerse.

Pero como la izquierda se quedaba sin argumentos recurrieron a esa mal llamada memoria histórica y sacaron los horrores de aquel periodo de España que dice muy poco de quienes lo protagonizaron, salvo las víctimas. Cuando sacaron al Generalísimo se podía intuir lo que iba a suceder. La familia Primo de Rivera, más inteligente, se encargó ella misma de trasladar, ¡una vez más!, los restos de José Antonio, que esperemos descansen para siempre en esta tierra de tuyos y míos, de todo o nada. Lo siguiente era desacralizar la basílica y, ese era el objetivo, demoler la cruz que preside el conjunto, la más grande del planeta. Iban a demoler la cruz que tanto les molesta en su irrefrenable odio hacia cualquier cosa que suene a cristianismo. Muchos lo advertimos. Sería un baldón eterno para la Iglesia española si tolerase tamaña afrenta sin alzar la voz. Bien sabemos que una cosa es Dios y otra los hombres, y que la política eclesiástica, por fuerza, ha de acabar siendo política. Pero recuerden la que se organizó cuando la intentona de retirar el horroroso monumento a Largo Caballero en Madrid. Aquello pareció la guerra de Corea. Ahí sigue, como enseñanza de la fealdad que encierra el siniestro personaje y quienes hacen de él un ídolo, verbigracia Pedro Sánchez.

Mucho nos tememos que si derriban la Cruz – lo han hecho con otras cruces en pueblos y ciudades – las voces de protesta sean protocolariamente débiles. Me gustaría equivocarme, lo digo de corazón, pero hay gente que va allanando ese camino. Hará unas semanas, la Sexta recogía en “El muro” un artículo de Antonio Maestre titulado “Razones por las que sería conveniente volar la cruz del Valle de los Caídos”.

O el reciente juicio de Quequé, que “en broma” propuso demoler la Cruz justo en domingo, cuando hay más visitas a la basílica. Como creyente me pregunto ¿ por qué la Iglesia Española no ha escrito otro artículo titulado “Razones por las que no sería conveniente volar la cruz del Valle de los Caídos”? ¿Por qué Sánchez no ha parado hasta que la Santa Sede cesó al antiguo Prior del Valle, Don Santiago Cantera? ¿Por qué Monseñor Francisco César admitió que los obispos están de acuerdo en “resignificar” la basílica, desacralizarla y con la salida de los monjes, reconociendo que uno de los temas planteados era la destrucción de la cruz que, gracias a Dios, no se concretó?¿De verdad creen que lo siguiente es derribarla?

Nos queda defenderla desde la base porque dicen quienes mandan que no poseemos toda la información. Segurísimo, pero Jesucristo, al que sí presumo poseedor de toda la información, bien que expulsó a latigazo limpio a los mercaderes del templo y no he leído que pactara nada con ellos. Todo esto me duele y me entristece. Porque la Fe no se defiende sola. De hecho, nada se defiende solo. Cara y Cruz.