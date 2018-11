Janucá y la recesión definitiva

Vivimos unos tiempos de políticos "iluminados" en que pareciera cundir una enfermiza obsesión por predecir la próxima recesión, por recrearse en un próximo apocalipsis, con toda una legión de nuevos profetas. Por ello, en estas fechas próximas a Janucá, he pensado que podría ser interesante y hasta lúdico que nos saliéramos del mundo de las estadísticas, las teorías económicas y las series matemáticas y que hiciéramos algo totalmente heterodoxo, que pasáramos de la Economía a la Oikonomia, que hiciéramos una pausa adentrándonos en una de las mayores aficiones de Isaac Newton y John Napier, a ver si por contraste mejoramos nuestra distinción de ambas disciplinasy de paso molestamos a tiriosytroyanos, que aquí no discriminamos a nadie. Empecemos pues consultando a los expertos.

La Escuela de los Profetas

Si hubo un pueblo cuyo devenir fue marcado por la actividad de estos hombres (y mujeres) ese fue el de los judíos, para quienes un profeta era un portavoz de Dios que probaba su condición de tal haciendo milagros y prediciendo acertadamente el futuro; luego apareció otro supuesto "profeta", que no predijo nada ni hizo milagros y que condiciona hoy la vida de todos, pero ese no era judío. De la existencia de los profetas judíos aparece, más o menos organizada, una escuela de estudiosos de sus enseñanzas y de las escrituras. Los judíos eran bastante desconfiados y estrictos con los "profetas" y, si una de sus predicciones no se cumplía o eran incapaces de demostrar por algún signo milagroso su especial relación con Dios, los mataban. ¿Y con los que acertaban? También, aunque no a todos; solían hacerlo con los que eran molestos al Poder o por las herejías populares. Se imaginan que aplicáramos ese sistema de selección de personal e incentivos a mis colegas del FMI, BM, OCDE, Comisión Europea, BCE, BdE, y un largo etcétera que tanto dinero nos cuestan.

Lo que el sentido común aconseja es ser más prudentes al hacer las previsiones y dejarse de apocalipsis económicos y de asustar a la gente

La Escuela de los Profetas llega hasta los esenios, grupo que se separa (santifican) de fariseos y saduceos por considerarlos corruptos, marchando al desierto siguiendo las palabras de Isaías (Is.40-3) Los esenios despertaron interés por subiblioteca, sobre todo entre los que esperaban demostrar que la Biblia había sido manipulada o de que había una doctrina secreta; pero no, ni lo uno ni lo otro, al contrario, así que ya no interesan al pensamiento anticristiano dominante; por supuesto, han aparecido multitud de falsos esenios y falsas escuelas de los profetas. Para los historiadores la desaparición de los esenios es un misterio, sin embargo, desde una lógica bíblica (Ap.19-10) no y su desaparición seguramente se debiera a que identificaron a Jesús con el MesíasSufriente.

Confusiones interesadas

Los judíos cuentan entre sus profetas a 7 mujeres y 48 hombres, dependiendo de la lista que se consulte (por ejemplo), lo que podría hacer pensar que falta uno para la plenitud (7x7). ¿Quién será? No digan que Jesús, porque eso no es lo que se desprende del texto bíblico, que lo identifica con La Palabra misma (Juan1:1-18), con El Logos, Memra, salvo que, temas de Fe aparte, se sea un ignorante del texto (y otrasfuentes) o se persiga una agenda política. No es que no predijera o diera enseñanzas morales, según le preguntaban, sino que su objetivo principal, según el texto, iba mucho más allá de ser un maestro o un profeta.

El profeta que se suele echar en falta para los 49 y al que la "Jewish Enciclopedia" niega la condición de tal, uno que quitó muchas horas a Isaac Newton, es Daniel, que da la fecha del ajusticiamiento del Mesías, en la Pascua del 32, fecha que Newton no pudo acertar por falta de datos históricos, algo que sí conseguiría Sir Robert Anderson, Inspector Jefe de Scotland Yard y uno de los encargados del caso de Jack el Destripador, cálculos que explica en su libro "The Coming Prince". Daniel también da, encriptada, la fecha del renacimiento del Estado de Israel, en 1948, y la conquista del Monte del Templo, en 1967. Las demostraciones de lo anterior las recoge Ken Johnson, Th.D., en su libro "Ancient Prophecies Reveled", una obra única y extremadamente interesante. Si te lo cuentan no lo crees, hasta que te revisas los números y ves que es cierto.

¿Vuelve el pasado?

El texto de Daniel está incluido en la Septuaginta, traducción al griego de la Tanaj, muy popular en la antigüedad, utilizada por los apóstoles y terminada en el II A.C., así que descarten los fraudes. También profetizó sobre un rey, AntíocoIV Epífanes, uno de esos políticos que, como algunos que padecemos hoy, quieren glorias militares, soberano de uno de los reinosalejandrinos en lo que hoy sería Líbano, Siria, Iraq, parte de Turquía e Irán, un megalómano al que, en Egipto, durante su desembarco, un cónsul romano, con su bastón, le trazó un círculo en derredor e inquirió si quería guerra con Roma. ¡Qué tiempos!

Convendría cuidar la expansión actual para que dure, aprovechándola al máximo para fortalecer el balance ante la llegada de épocas peores

Antíoco IV, que se creía la encarnación de Zeus, es un buen ejemplo de lo que puede aguantar un pueblo la opresión de un "iluminado". Emperrado con los judíos (cuando su problema eran los partos, hoy Irán), prohibió, so pena de muerte, el Sabbat, la lectura de las escrituras y todas las prácticas judías, llegando incluso a cometer la abominación de sacrificar un cerdo en el Templo, de ahí que, tras la victoria de los Macabeos, sin la cual igual no existiríamos como Cultura, hubieran de re-dedicarlo, hecho que conmemoran en Janucá. Este rey arruinósureino, obligando a Roma, posteriormente, a ocuparlo para cubrir ese vacío de poder y frenar a Partia; todo lo cual tiene enseñanzas sobre lo que pasa hoy allí. También es un prototipo del anticristo y de lo que se conoce como "la abominación que trae desolación", lo cual nos lleva al siguiente punto.

La recesión definitiva

Puestos a hacer previsiones apocalípticas, veamos esa, ¿no? ¿Cuándo será? No hay fecha pero sí claves, que las dio el propio Jesús en el discurso del Monte de los Olivos ( ver Mateo 24 o un enlace a conferencia). Allí explica que el fin del Mundo ocurrirá cuando se cumpla la abominación profetizada por Daniel, que se piensa es a lo que se refiere San Pablo en una de sus cartas (2Tes2:3-4), y que sería que el anticristo se proclamara Dios en el Templo de Jerusalén. Esa es la clave.

¿Cuándo construirán los judíos su Templo, que llevan dos mil años sin poder hacer sus sacrificios y lo tienen casi todo preparado? ¿Qué tiene que ocurrir en Oriente Próximo para que puedan hacer eso, para el nuevo Janucá? ¿Y quién haría la abominación, Erdogan que quiere asaltar el Monte del Templo, Macron que dice gobernará como un dios romano (no es broma, enlace) y al que The Economist ilustra caminando sobre las aguas (enlace)?¿O será Pedro Sánchez que pasaba por allí? ¿Iglesias conquistando el Cielo por asalto? ¿Nos dirá la Colau que ella ya hizo la abominación en sus "nacimientos" solsticiales?

No sabemos, pero no creo que sea en 2019. Que parece una locura, sí, igual que ciertas previsiones apocalípticas. Lo que sí sabemos, "iluminados", bromas y profecías aparte, es que, aunque la expansión actual, mediocre como es, está muy avanzada, se debe ser más prudente al hacer las previsiones, nocomoestegobierno, dejarse de apocalipsis económicos, de asustar a la gente, y cuidarla para que dure, aprovechándola al máximo para fortalecer el balance preparándose para tiempos peores, intentando tener una buena forma de gobierno, y así será por siempre o hasta que venga el Mesías Reinante, según se crea en cada cosa. Dicho eso, disfrutemos de la temporada, de las fiestas luminosas en esta estación oscura, tengan Ustedes un feliz Janucá y, aunque algo adelantado, una Feliz Navidad.