Que me pague el IVA Sánchez

No es ninguna broma. Ese pedazo de geo estratega mundial llamado Pedro Sánchez ha incluido en su famosa lista a los Reyes Magos, rebautizada como Agenda para el Reencuentro, en el punto veintiuno, negociar el IVA de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. En román paladino, se trata de perdonar los 102.652.383 millones, más 13.156.597 por intereses de demora, que deben los medios de la Generalitat en IVA. No nos olvidemos, además, de los 8.955.875 kilos de las devoluciones pendientes. Eso, solo entre enero del 2015 y octubre del 2017. A más a más, que decimos en mi tierra, Sánchez, munificente en diálogo, promete un multiplex a TV3 para que vuelva a verse en el extranjero y disponga de más canales, que ahora solo tienen la propia TV3, el Canal 33, el canal de noticias 324, el Súper3 y el Esport3.

No me extraña que el vigía de la social democracia se apiade de los medios nacional separatistas. La presienta de la mencionada Corpo, Núria Llorach, anda como la Zarzamora, llora que llora por los rincones, pidiéndole a Torra que ponga más pasta. Doscientos cincuenta y un milloncejos solicita, la buena mujer. Torra ha dicho que va justo de calderilla y solo podrá darle doscientos cuarenta. Comprenderán ustedes que con dos mil trescientos trabajadores – es un decir – y la pléyade de estómagos agradecidos que hay que contentar no se pueda subsistir con esas miserias. Lo decía Isona Passola, conspicua separatista líder de la no menos separata academia de cine catalán: o se pone más dinero en TV3 o la industria audiovisual se hunde. O sea, no es que lo que se haga aquí sea una porquería, no es que su tendenciosidad provoque náuseas en cualquier cerebro leído, no, lo que sucede es que Espanya ens roba y hay que aflojar la mosca.

Pero ahí está Sánchez, timonel de la nave del estado plurinacional y mega chupiguay, para sacarnos las entretelas a los contribuyentes y pagar la fiesta a estos amables individuos e individuas que por el simple hecho de agitar una estelada y llamarnos de hijo de puta p’arriba a los que no somos de los suyos se creen merecedores de todo. El diálogo es eso, yo te pago lo que sea porque la casa es grande y no repara en gastos. Me parece muy interesante porque servidor, como catalán, piensa pedirle a Pedrete que me pague el IVA, que me dé subvenciones jugosas, que me cubra de dinero y que me deje hacer lo que me dé la gana, eximiéndome del cumplimiento de la ley. Oigan, que no es broma, ahí tienen a la productora del millonario Toni Soler, que por llamar perros a la policía en su programa de TV3 o insultar a C’s y Arrimadas ha obtenido que le pague una película TVE. Sale a cuenta ser separatista, ya lo creo, y ahora más que nunca, porque si hasta hoy la pasta te la daban los de aquí, ahora te la darán también los de allí.

Por eso me dirijo a usted, si, a usted, pringao autónomo, pequeño o mediano empresario, profesional liberal, pequeño comerciante. Déjese de querer a España o defender la Constitución. Venda su negocio, monte una productora de tele y manifiéstese con el primer CDR que pase por la calle, escupiéndole a un vecino que del PP o Ciudadanos mientras se caga en la madre que parió a Ecspanya, tildándoles de nyordos. Luego va y lo cuelga en Twitter y no se preocupe, que ya tiene usted el riñón cubierto de por vida. ¿Para qué esforzarse y trabajar honradamente? Digo más, ¿para que arriesgase e ir con una media en la cabeza y una recortada a atracar un banco? Con ser separata y tener una productora, el negocio es mucho más rentable y limpio. ¡Si Pablo Escobar lo hubiese sabido, anda y que se hubiera metido en el narcotráfico!

No es baladí que Iceta asegure que no puede ser que Junqueras se tire trece años preso. El delito no tan solo no se castiga, sino que, además, tiene premio. Debe ser la cosa esta de la reinserción, imagino. Sea com como fuere, le voy a pasar mi IVA a Sánchez, así como el seguro autónomo, los impuestos municipales, la renta y hasta los recibos de los taxis. Que coño, o nos calentamos todos o lanzamos la estufa al río, ¿no? Cuidadito, que, si no, exijo un relator y una mesa de diálogo.