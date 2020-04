Isa Serra y Podemos se cargan la sororidad, el feminismo y el "hermana, yo sí te creo"

El feminismo de Unidas Podemos y compañía me hace mucha gracia. La sororidad de las feministas, el respeto hacia las mujeres, el "hermana, yo sí te creo"... y toda esa mandanga sólo es aplicable a las féminas que sigan las directrices de la izquierda. A las demás se las puedeinsultar y menospreciar en público.

Esto mismo, que ya me ocurrió a mí con excompañeras 'feministas', ahora le ha pasado a una agente de Policía. Isa Serra, diputada de la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos, le dijo a esta mujer "cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros..." en un desahucio, en 2014, en Lavapiés (Madrid), según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid publicada este martes.

La agente de policía, que estaba trabajando junto con sus compañeros para garantizar que el desalojo se llevara a cabo sin incidentes, recibió dichos improperios por parte Isa Serra, quien se encontraba en la movilización que trataba de impedir el desahucio.

Isa Serra, diputada de la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos, le dijo a una agente de policía "cocainómana, mala madre e hija de puta"

Pues bien, la agente testificó y el Tribunal le ha dado la razón a ella y a sus compañeros del cuerpo, quienes también fueron insultados y empujados. Serra ha sido condenada a 19 meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y a pagar una multa de 2.400 euros. Adicionalmente, deberá indeminizar a dos policías por las lesiones causadas: a una agente deberá abonarle 4.850 euros, y a otro, 400.

La sentencia aún se puede recurrir, pero lo más curioso del asunto no es sólo que haya quedado probado que la sororidad es selectiva (a la mujer policía hay que decirla que es mala mujer, hija de puta y que está equivocada), sino que los compañeros de Serra, de Unidas Podemos, han salido en masa a defenderla, haciendo caso omiso a la agente agredida verbalmente e incluso acusándola, entre líneas, de estar mintiendo.

¿Qué fue del "hermana, yo sí te creo"?

En España, el feminismo y el movimiento 'Me too' han ido derivando en algo que nada tiene que ver con las mujeres desde el caso de La Manada (2016). Desde entonces, se empezó a señalar al hombre como el culpable de todo y a otorgar de veracidad absoluta a las palabras de una fémina. "Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí", decía Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno de España, en 2018.

Si el agente insultado y agredido en desahucio hubiese sido hombre no habría motivo de discusión: pues si Isa dice que es mentira y que no insultó al policía pues se la cree y punto, ya que ella es mujer y siempre dice la verdad, y el hombre no. Pero, claro, en este caso entre los agentes agredidos hay una mujer que se llevó la mayoría de insultos. Y es en estos 'vacíos legales del feminismo' cuando las bases del movimiento se vienen abajo.

Los de Podemos lo han demostrado saliendo en tropel a defender a su amiga Isa, dejando de lado a la agente agredida e incluso dudando de la veracidad de sus palabras.

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, directamente omite a la agente y señala que se ha condenado a Isa Sierra "sin pruebas". Irene Montero, ministra de Igualdad, considera la sentencia una "injusticia" y Pablo Iglesias, vicepresidente tercero de España, también obvia a una de las víctimas y confiesa que le "invade una enorme sensación de injusticia".

El TSJ de Madrid ha condenado sin pruebas a @isaserras por manifestarse pacíficamente para intentar parar un desahucio de una persona con discapacidad. Obviamente recuriremos, pero yo pensaba que los jueces estaban para impartir justicia. Qué vergüenza. https://t.co/vcPn3j8XIx — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) April 22, 2020

Isa Serra ayudó a parar un desahucio de una persona con discapacidad. Actuó en defensa de los Derechos Humanos y del Art.47 de la Constitución, que protege el derecho a la vivienda. Ni Isa ni ninguna persona que en España luche contra las injusticias estaréis solas. Somos más. — Irene Montero (@IreneMontero) April 22, 2020

¡Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso pic.twitter.com/7HQywOxiKk — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2020

Por si fuera poco, desde el despacho de abogados Red Jurídica, encargado de la defensa de Isa Serra, consideran que la sentencia no es justa porque "se sustenta exclusivamente en la declaración de algunos agentes de policía y otros testigos".

Por esta regla de tres, cualquier declaración que haga una mujer en contra de un presunto agresor no debe ser validada, pues "no son pruebas", ¿no? ¿Qué hacemos entonces con el "hermana, yo sí te creo"? ¿Lo aplicamos sólo a las mujeres que nos convienen? ¿O lo aplicamos siempre cuando la agresión vaya de hombre a mujer?

Felicito a Podemos por estar matando con estos actos el feminismo y por demostrar además que no están capacitados para estar en el Ejecutivo, pues no se puede poner en duda el sistema judicial del país cuando uno forma parte del Gobierno

En fin, yo en el fondo me alegro de todo este circo. A ver si de una vez acabamos con este feminismo de pandereta que nos deja a muchas mujeres fuera y que lo único que hace es presentarnos como víctimas e incapacitadas a los ojos de la sociedad.

Así que sólo me queda felicitar a Podemos por estar matando con estos actos el feminismo que tanto defienden, y por demostrar además que no están capacitados para estar en el Ejecutivo, pues no se puede poner en duda el sistema judicial del país cuando uno forma parte del Gobierno.