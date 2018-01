La investidura sin investido

El penúltimo episodio de la saga/fuga de Carles Puigdemont no estaba escrito pero era perfectamente previsible. Más pronto que tarde tenía que arremeter e intentar lo inalcanzable, es decir, ser investido presidente y, al tiempo, permanecer en libertad al abrigo de su exilio bruselense. Como en mayo del 68, seamos realistas, pidamos lo imposible.

El ex presidente de la Generalidad juega fuerte porque se lo juega todo. Sólo le quedaba una carta, la de la investidura telemática, algo que nunca se ha hecho entre otras razones porque, aparte de absurdo, es ilegal. Una vez conseguido el cetro recuperaría la legitimidad perdida con la aplicación del artículo 155 hace ya tres meses y podía ir llamando una a una a la puerta de todas las cancillerías europeas para recitar su letanía.

Eso, entendía él, obligaría al Gobierno a llegar a algún tipo de acuerdo bajo mesa que incluyese librarse de la cárcel. Su regreso a Barcelona sería glorioso, digno de pasar a las crónicas. Con esto, Puigdemont nos ha dicho dos cosas. La primera es que se empeña en desconocer que España es un Estado de Derecho perfectamente equiparable con cualquier otro de Europa occidental. No le busca el Gobierno, le busca el Tribunal Supremo. La segunda es que la cobardía es, con creces, la pulsión que le domina. Él, que tan arrojado se mostró para ponerlo todo patas arriba, le tiene pánico a la celda, tanto que está decidido a no pasar ni un minuto a la sombra. Para lograrlo parece dispuesto a cualquier cosa, incluida la destrucción de su propio partido.

Salvo los independentistas, nadie quiere ver la imagen de Puigdemont detenido en el Parlament reproducida en todos los periódicos del mundo"

Como es poco menos que imposible que esquive la prisión sólo le queda forzar la máquina hasta griparla. Ahí le tenemos desde hace meses, dedicado las 24 horas a ver como burla al Estado, unas veces por detrás y otras por delante. La semana pasada escondió la mano, esta la está mostrando. No deja de ser entrañable ver cómo, ante la tesitura de tener que solicitar autorización para presentarse en el juzgado que le tiene encausado, haga el quiebro de reclamar inmunidad al presidente del Parlament.

Traslada de este modo la patata caliente a Roger Torrent, que tendrá que decidir si obedece al Tribunal Constitucional o al partido de sus socios. El Constitucional fue claro al respecto: se podrá celebrar pleno de investidura pero no investir a Carles Puigdemont porque está en busca y captura. Tiene sentido. De ser investido saldría arrestado de la cámara tan pronto como terminase su discurso. No se puede y no se debe gobernar desde la cárcel y, además, nadie -a excepción, claro está, de los independentistas-, quiere ver esa imagen reproducida en todos los periódicos del mundo el miércoles por la mañana.

Le deja, eso sí, la posibilidad de que defienda su candidatura, pero sólo si el Supremo se lo consiente. Al burlador le han terminado torciendo la mano los magistrados. Con eso no contaba. Tampoco con el hecho de que el Constitucional declarase nulo y sin efecto cualquier acto celebrado en la cámara catalana que contravenga su resolución del sábado. Y todo porque sigue empeñado en que lo suyo puede sortearse con un cambalache político. Tampoco es de extrañar. A Pujol, en los años ochenta, aquello de Banca Catalana le salió gratis. ¿Por qué no habría de salirle a él ahora?

Sería el primer pleno de investidura en el que se inviste a un fantasma, en ambas acepciones del término"

Por una vez el Estado ha tomado la delantera y obliga a quienes lo desafían a ingeniárselas. Torrent se encuentra ante un dilema. Puede enrocarse con el prófugo, dar curso a su orden del día y postular a Puigdemont como presidente. Se saltaría entonces el dictamen del Constitucional. Escaños tienen para perpetrar de nuevo la alcaldada. Estaríamos ante una forcadellización récord, apenas quince días desde que fue elegido presidente de la cámara. Esta vez no hará falta recurso, ya está recurrido preventivamente. A partir de ahí, sabe lo que le espera.

Sería el primer pleno de investidura en el que se inviste a un fantasma (en ambas acepciones del término), un presidente meramente postal que forzaría un nuevo adelanto electoral en cuestión de días y prolongaría otros tres meses la intervención de la autonomía. Posible es aunque no inevitable.

Torrent no es del mismo partido que Puigdemont. Su jefe sí está en prisión y, lo que es peor, el independentismo corre el riesgo de licuarse lejos del presupuesto. Llevan desde octubre sin libar de la siempre próvida teta del Estado, la misma de la que se amamantan desde su nacimiento. Puigdemont es un lastre, todos lo saben. No lo dirán en alto, no avisarán. Como decía Ray Liotta interpretando al mafioso Henry Hill en "Goodfellas", si hubiese sido uno de los nuestros no habría llamado a la puerta.