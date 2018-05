La insostenibilidad fiscal estadounidense

La prensa anglosajona suele regodearse con nuestros problemas económicos y tan es así que llegó un momento en que dejé de colaborar con uno de sus medios de mayor difusión en internet, dada su insistencia en que resaltara supuestos aspectos negativos de nuestra economía y del euro que, simplemente, eran falsos y solo respondían a sus fobias y oscuros intereses; no es el tema de hoy, pero es sorprendente la cantidad de personas, dentro y fuera de España, muchas veces coaligados, que simplemente no soportan nuestra existencia y asusta la forma empecinada en que trabajan en pos de sus prejuicios, algo que, por cierto, también empieza a ocurrirle a los estadounidenses.

Nosotros, obviamente, no cometeremos esa fechoría, sino que simplemente analizaremos las finanzas públicas americanas dada su importancia en el sostenimiento de un orden global, esa Pax Americana que tantas oportunidades nos ofrece y que tan poco aprovechamos.

La deuda federal

Entendida por tal la de su gobierno central o federal, el Tío Sam, cabeza de una organización estatal inmensa y bastante compleja. Por aquí el PSOE nos quiere federalizar, lo que ocurre es que antes las partes deberían ser independientes (o dependientes de un tercero), aparte que la estructura y organización federal de una Monarquía es el Imperio. Ideicas de la casta aparte, la deuda de ambos gobiernos centrales respecto del PIB la tienen en la siguiente gráfica y, como pueden apreciar, en ambos casos se terminó de desmadrar a partir de 2008, momento en que dio sus frutos la gestión de la generación sociópata.

Por supuesto que el gasto y la recaudación dependen mucho de la descentralización de los Estados, tema que tratamos en “Descentralización del estado y crisis”, donde analizamos Alemania, Suiza, EE.UU. y España y no vamos a repetirlo hoy. Lo cierto es que la deuda pública total no es la de la gráfica, que solo es la central o federal. Hay más, y en España se sigue debatiendo el tema, pero se hace fuera de la política, que con tanto difamador igual entran en pánico los mercados de deuda. En teoría, los estados federados, municipios y entes públicos podrían quebrar, pero a ver quién es el guapo que deja caer California, por ejemplo; con esa excusa (cómo si les faltaran) los políticos siguen dándole hilo a la cometa, destacando el caso de Italia, que vimos recientemente, y hoy, en los previos a las subidas de tipos en Europa, su partitocracia lanza un órdago a la grande y chantajea a la UE.

Déficit y ciclo económico

En el caso americano el camino de “insostenibilidad” es parecido al nuestro (igual les copiamos), pero solo tuvieron superávit con la burbuja punto-com (siguiente gráfica) y no con la inmobiliaria, que les explotó en 2008 fruto de la mala reforma financiera Clinton, luego han tenido guerras, las corrupciones del Establishment y su globalismo de amiguetes que ha diezmado la industria, bajadas de impuestos, “El legado de Obama” (que vimos), etc. Resaltar también que debieron estar cerca del superávit fiscal hacia 2012 cuando ya estaban metidos en la fase de expansión económica pero, como nosotros, no lo han conseguido; su mayor factor de “insostenibilidad” es la Sanidad, como vimos en la entrada “Complejo militar industrial”, y ahora están en modo Trumpcare.

Trump dice que resolverá estos problemas cambiando el comercio internacional -parece que los chinos van a cooperar-, aumentando la producción interna y la renta real disponible, con el Trumpcare, con más gasto en defensa de sus “aliados”, etc. Pero, aparte de que la puñalada por la espalda de los franco-alemanes está asegurada, el suyo es un cambio de orden menor que, además, coincidirá con subidas de tipos que igual podrían llegar a suponer a las arcas públicas americanas hasta el dos por ciento anual del PIB, y todo con un sector privado también muy endeudado. Lo que está claro es que hará lo necesario para ganar las sucesivas elecciones que le faltan para estar sus ocho años, así que ya veremos

PIB nominal y “sostenibilidad”

Como decíamos al analizar el caso español, el mayor obstáculo para reparar el balance macro es hacer que crezca la producción total de bienes y servicios a precios de mercado (el PIB nominal) de forma correcta (alerta que hemos hecho sin ningún resultado; otra) y, una vez más, visto el aumento de la deuda pública, ambos, aun teniendo trayectorias distintas (El PIB nominal de España tardo casi diez años en recuperarse), lo han hecho mal, demostrándose, una vez más, que el toqueteo fiscal keynesiano habitual no funciona y hace la deuda pública menos sostenible. Por supuesto que hay solución a niveles tan altos de deuda pública - lo tratamos en “Dos gurús y nuestra insuficiencia fiscal crónica” -, pero es muy dura dada la flojera, corrupción y egoísmo político imperante fruto de un orden disfuncional.

Orden, Establishment y crisis

El orden interno estadounidense actual comenzó a fijarse durante los gobiernos de Roosevelt y, con su emersión como primera potencia tras la Segunda Guerra Mundial, configuró el de todo Occidente, fomentando partitocracias controlables, tal como vimos en “Occidente y el colapso socialdemócrata”. Aunque no podemos entrar en todos sus detalles, sí resaltaré la creación de multitud de instituciones internacionales y la aparición de Medios de Comunicación de Masas que fijan iconos culturales para una agenda de experimentación y manipulación globales.

Ese nuevo orden mundial, que ya estaba en pleno funcionamiento cuando Eisenhower dejó la presidencia, ha degenerado hasta crear un “deep state” y una casta global de pretenciosos y petulantes, a cual más prepotente y vanidoso, unos verdaderos patanes (conozco demasiados), vividores de “lo público”, a quienes siguen todo un ejército de lacayos esperando pillar migajas del festín y que están, casi al completo, contra Trump quien, paradójicamente, pareciera que quiere salvarles.

Su credo es el globalismo y toman el poder plenamente a partir del gobierno de Bill Clinton con la “Generación de políticos sociópatas”. Curiosamente, cuando uno repasa los 45 objetivos del Comunismo para Estados Unidos, presentados por el representante S. Herlong Jr en el Congreso americano en 1963, si filtran algunos puntos ya obsoletos y cambian Rusia por China, casi tienen el programa global de esta casta que experimenta con las vidas y haciendas de miles de millones de personas; una elite llena de economistas prostitutas, políticos, funcionarios, periodistas prima donnas y artistas, muy aficionada, por cierto, a los casoplones, al “star system”, las “black tie parties”, a las obras de arte de “artistas” promocionados por ellos mismos, al amiguismo universitario y al dinero islámico. Unas joyitas cuyo cúmulo de escándalos es tan abrumador que hasta consiguen, por vergüenza ajena, aburrimiento y cansancio, la impunidad.

En España tenemos lo que pareciera un calco paradigmático de lo anterior, que aquí todo se copia, siendo el penúltimo y destacado caso el de Pablo Iglesias, ese hijo pródigo, vástago de una estirpe probada, como gusta a la “izquierda”, cuyo patrimonio familiar nunca estará al alcance del contribuyente neto promedio español. No digo que sea ilegal, eso no lo sé, y la presunción de inocencia es cosa de la Justicia, nunca de la Democracia, pues ésta se basa precisamente en la desconfianza hacia los políticos; yo solo lo pongo de ejemplo de cómo los linajes, de izquierdas o derechas, entienden un orden y un pensamiento dominante y los aprovechan.

Tema distinto e intolerable es que la acción de esta casta destruya al sujeto constituyente, algo que pienso (¿se puede?) les da igual e incluso, vistos los resultados y la hispanofobia de algunos, casi que trabajan en ello con ahínco pertinaz; hasta que los cobayas (ustedes y yo) se rebelan, como en Nicaragua o en las últimas “elecciones” de Venezuela, donde la abstención superó el 70%, ejemplo hermoso de búsqueda de la libertad política colectiva, pero molesto a la casta y a nuestra servidumbre voluntaria y adelanto de lo que podría venir en estos cambios de ciclo generacional que ocurren casi cada cien años. ¿Cómo será el nuestro? ¿Y el de Estados Unidos? ¿Cómo influirá esta gestión ruinosa y su insostenibilidad fiscal en “La crisis del siglo”? ¿Ustedes qué piensan?