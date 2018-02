Un infierno fiscal llamado España

Estaba tranquilamente el pasado domingo leyendo Vozpópuli cuando fijé mi atención en un artículo, desarrollado por Teresa Lázaro en el que exponía las conclusiones de un estudio realizado por el catedrático Ignacio Zubiri para FUNCAS sobre la fiscalidad en España y en Europa.

Quedé asombrado de que el profesor Zubiri afirmara que la presión fiscal en España cerró el año 2016 en el 33,7% del PIB, que los españoles pagamos impuestos muy por debajo de la media europea y que lo que habría que hacer es incrementar el IVA, el IRPF, y en general la carga fiscal ya que, según él, “España está entre los países con fiscalidad más baja de la UE-15 y sus impuestos son de los más bajos”.

Que esto lo diga la clase política o sus palmeros que actúan de coartadas del Sistema, que sólo buscan financiar su chiringuito, se comprende, pero que lo haga un catedrático de Hacienda me preocupa mucho.

Los datos y los hechos demuestran que lo publicado por el profesor, no es cierto, pero, lo que es peor, supone una nueva coartada para el saqueo que ya prepara el ministro Montoro a todos los ciudadanos haciéndonos creer que en España todavía hay margen para subir los impuestos.

Debemos recordar al profesor la brutal subida fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, que ha situado los tipos impositivos del IRPF en todos sus tramos y la mayoría de los impuestos entre los más elevados de toda Europa, en contraposición a los salarios, donde la brecha resulta escandalosa con dichos países, y que no he visto desarrollado en el estudio.

Sorprende que un catedrático de Hacienda diga que la presión fiscal en España, que en 2007 era del 37%, se haya desplomado al 33,7%, cuando todos los impuestos han subido notablemente

A continuación, expondré los datos que demuestran que el profesor Zubiri está equivocado, y no porque su análisis no pueda ser exhaustivo, sino porque probablemente basa su cálculo de la presión fiscal, erróneamente, en un dato de PIB cuyo denominador real es menor del oficial, y esa es la razón por la que al profesor le resulta que la presión fiscal en España es baja, cuando la realidad es todo lo contrario.

La trampa estriba en la falsedad manifiesta de la cifra de PIB oficial que (ya puesta de manifiesto en su día por Angel Laborda, antiguo director de coyuntura de FUNCAS), como hemos demostrado, más allá de toda duda razonable (nadie ha podido desmentirlo), un grupo de profesores y economistas independientes, pone de manifiesto que el PIB oficial es un 18% superior al PIB real, lo que cambia absolutamente todos los cálculos, y sitúa a España en los puestos de cabeza en presión fiscal de toda la OCDE.

Pero aún sin ello, es sorprendente que un catedrático de Hacienda pueda aceptar que la presión fiscal en España, que en 2007 era del 37%, se haya desplomado al 33,7%, cuando todos los impuestos, sin excepción, han subido notablemente desde entonces hasta su máximo histórico.

Si hacemos un repaso desde 2007, El IVA ha subido del 16 al 21%, muchos bienes y servicios que tributaban por el IVA reducido al 7% han pasado al general del 21% y el IVA reducido ha pasado del 7% al 10%. El IRPF ha subido entre 2 y 4 puntos según tramos, los impuestos por rendimientos del capital otro tanto, y el IBI ha subido un 70% de media con los sucesivos “catastrazos”. Además, el Gobierno también aumentó los impuestos especiales, eliminó deducciones del IRPF e incrementó las retenciones para profesionales y autónomos.

Por otro lado, y estando de enhorabuena, ya que el presidente del Gobierno afirmó ante un foro económico hace unas semanas que España había recuperado el nivel de PIB del 2017 (1,16 billones de euros), ¿no le parece chocante al profesor Zubiri que España, con la subida de impuestos tan importante que ha implantado en todas las áreas tenga una carga fiscal cuatro puntos menor a 2007, a pesar de haber recuperar el mismo PIB?

Cuando se ha destruido el 12% de la clase media no es aceptable afirmar que lo que debe hacerse es incrementar la fiscalidad sobre las clases media y trabajadora

Por cierto, que nadie en ese foro de prestigiosos economistas fue capaz de decirle al Sr. Rajoy que la afirmación “España ha recuperado el PIB de 2007” no es cierta, ya que los euros de 2007 no son los mismos que los del año 2017, porque hay que aplicar la inflación acumulada en los 10 años (un 13%) para poder comparar los datos de PIB oficial. Es decir que, para afirmar tal cosa, España debería tener un PIB oficial de 1,31 billones de euros y no los 1,16 billones de los que alardeaba Rajoy.

Aviso a los lectores que cuando uso la palabra “oficial” es que el dato de 1,16 billones para 2017 que afirmó Rajoy tampoco es cierto, y de esto les adelanto que publicaremos los nuevos estudios del PIB en las próximas semanas.

En el siguiente grafico obtenido de Eurostat, podemos ver la presión fiscal asociada los ingresos de un ciudadano en los países más grandes de la UE. La gráfica no deja lugar a duda dónde la presión fiscal es mayor, España.

En lo referente a la tributación sobre el ahorro, con el golpe fiscal perpetrado por el Gobierno, España dejó de tener unos tipos impositivos competitivos para pasar a equipararse a los de Reino Unido y Alemania, y ligeramente inferiores a los de los países nórdicos, economías que de por sí ya son más ricas y atractivas que la nuestra para atraer el ahorro y la inversión, hecho notablemente perjudicial por cuanto es ahora cuando más necesitamos atraer el ahorro interior y exterior para poder iniciar la recuperación.

Asimismo, los ingresos familiares en España, según el reciente estudio publicado por la Comisión Europea, experimentaron descensos, hasta el punto de que las dificultades económicas de las familias españolas llegan a un 35% de la población. Cuando se ha destruido el 12% de la clase media y empobrecido al resto no es aceptable afirmar que lo que debe hacerse es incrementar la fiscalidad sobre la clase media y sobre la clase trabajadora.

El profesor Zubiri debería preguntarse por qué si el tipo medio de los principales impuestos ha pasado del 12,4% de la base imponible en 2007 al 15,2% en 2017, según los datos de la Agencia Tributaria, ¿cómo es posible que la relación impuestos/PIB haya caído 4 puntos?

Profesor Zubiri, España es un país donde la deuda pública crece el doble de rápido que el PIB, y eso supone que no está saliendo de la crisis, sino que está yendo hacia la suspensión de pagos

¿Cómo es posible, profesor, que después de haber subido más de 30 figuras impositivas estatales y más de 50 subidas fiscales aprobadas por las autonomías durante este periodo pueda nadie sostener la caída de la presión fiscal?

Señor Zubiri. Señores de FUNCAS. El año 2017 ha sido el año en el que las familias españolas han pagado más impuestos de toda la historia en relación a sus ingresos y sin embargo ustedes parecen dejar entrever que lo que hay que hacer es subir más aún los impuestos. Honestamente, no puedo estar en mayor desacuerdo con sus conclusiones.

El esfuerzo fiscal de los españoles está por encima de la media de la Eurozona, pero el esfuerzo para sostener el gasto público está notablemente por encima. Somos el segundo país después de Suecia, por lo que se hace imperativo bajar impuestos y reducir el gasto público, que es justo lo contrario de lo que pretende la clase política cuando pide un nuevo modelo de financiación (más dinero) para las autonomías, que son el verdadero problema de España.

Pero, además, profesor Zubiri, España es un país donde la deuda pública crece el doble de rápido que el PIB, y eso supone que no está saliendo de la crisis, sino que está yendo hacia la suspensión de pagos, cosa que usted como catedrático, sabe muy bien.

España hoy constituye un auténtico infierno fiscal, no sólo porque nuestra presión es de las más altas de Europa y estamos pagando más que nunca, sino que la clase media y trabajadora están haciéndolo de una forma más injusta que nunca, mientras las grandes fortunas y corporaciones siguen usando las herramientas que le otorga el Sistema para pagar menos que nunca.

Emplazo al profesor Zubiri, si así lo desea, a un debate público sobre el tema, ya que su estudio no refleja la realidad del día a día de la fiscalidad en España, y sirve de combustible para la clase política en su afán de exprimir cada vez más a los ciudadanos con el único objetivo de conservar su estatus privilegiado.

PD: Hoy les dedico el tema “Dancing In the Dark” de Bruce Springsteen