Recuperada la movilidad tras decaer el estado de alarma, la ministra María Jesús y la vicepresidenta Nadia aprovechan para hacer una visita al instituto de enseñanza secundaria Joaquín Salvador Lavado Tejón “Quino” para escuchar a los alumnos sus inquietudes económicas.

—Buenos días, María Jesús. Vaya follón que se está montando con el informe de Bruselas y la subida de impuestos —saluda Nadia.

—¡Calla! no me hables. Si por mi fuera, se podían meter los fondos esos por dónde les quepa a esos burócratas. Para colmo, hemos empezado muy mal el año. Los ingresos tributarios hasta marzo han caído un 3,1% respecto a 2020. No vamos a cumplir el presupuesto “ni de coña” y el déficit se irá al infinito, —responde desairada María Jesús.

—Tranquila, tranquila, que ya llegan los brotes verdes… —anima Nadia.

En ese momento, la directora del instituto recibe a las miembros del Gobierno.

—Bienvenidas sus excelentísimas ministras. Es un honor para nuestro instituto recibirlas hoy. Nuestros alumnos y alumnas han preparado varios trabajos para mostrar a su docto conocimiento. No obstante, dado que su agenda es muy apretada, el grupo ha decidido exponerles únicamente el estudio relacionado con la evolución y el impacto de los impuestos en España, que seguro va a ser de gran interés para ustedes.

—Será un placer, —responden Nadia y María Jesús al unísono.

—¡Chispas! Ya no podéis hablar hasta que digan vuestro nombre —exclama Miguelito.

—Doña Nadia y María Jesús. No hagan caso, que son cosas de niños. A ver, Mafalda, proceded a la exposición, por favor —insta la directora.

—Muchas gracias directora. Nuestro trabajo expone la evolución de los impuestos en España en los últimos veinte años en comparación con otros indicadores económicos fundamentales, como son el empleo, los salarios y la riqueza. Manolito, por favor, comienza la exposición, —introduce Mafalda.

El precio de las cosas

—Nuestro estudio compara los datos del año 2000 con los del año 2020. Para ello, vamos a aplicar a los datos de 2000 la inflación acumulada en los últimos veinte años, que ha sido del 43,9%. De esta forma, podemos comparar el valor de los euros de 2000 con los de 2020 y hacer homogéneo el estudio, y además ya obtenemos el primer dato importante. El precio de “las cosas” se ha encarecido un 43,9% en veinte años. A continuación, Felipe nos va a exponer la evolución de los salarios, —concluye Manolito.

—Gracias Manolito. A continuación, me voy a referir a la evolución de los salarios. El salario medio en España en 2000 fue de 17.319€ anuales. Si aplicamos la inflación, el salario de 2000 equivale a 24.922€ anuales de 2020. Si el salario medio oficial en España en 2020 fue de 26.935€, la conclusión es que el salario medio en España ha subido un 8% en veinte años. A continuación, Susanita nos va a exponer la evolución de la riqueza (PIB), —concluye Felipe.

—Gracias Felipe. A continuación, me voy a referir a la evolución de la riqueza. El PIB en España en 2000 fue de 647.851 millones de euros. Si aplicamos la inflación, el PIB de 2000 hoy equivale a 932.257 millones de euros. Si el PIB oficial en España en 2020 fue de 1,12 billones de euros, la conclusión es que la riqueza en España ha crecido un 20% en veinte años. A continuación, Isabelita nos va a exponer la evolución de los principales impuestos, IRPF, IVA y Sociedades en los últimos veinte años, —concluye Susanita.

—Muchas gracias, Susanita. Y, por favor, te he dicho mil veces que mi nombre no es Isabelita, ¡es Libertad! —exclama enojada Isabelita.

­—Por favor, disculpen a Isabelita. Acumula mucha energía, —media la directora.

—Se ve que apunta maneras. ¿no te gustaría entrar en las juventudes socialistas?, —añade la ministra María Jesús.

—No, gracias ministra. La verdad es que yo soy más de nuevas generaciones, —responde Isabelita.

—Por favor, Libertad, prosigue con la exposición, —apunta la directora.

El aumento de precios ha superado con creces la evolución de los salarios, que tampoco han recibido el aumento homogéneo de la riqueza en los últimos veinte años

—Gracias directora. A continuación, me voy a referir a la evolución de los impuestos. La recaudación por IRPF, IVA y Sociedades en España en 2000 fue de 36.766M€, 33.389M€ y 17.207M€ respectivamente. Si aplicamos la inflación, la recaudación del año 2000 equivale hoy a 52.906M€, 48.048M€ y 24.761M€ respectivamente. Según la Agencia Tributaria, la recaudación por IRPF, IVA y Sociedades en 2020 fue de 87.972M€, 63.337M€ y 15.858M€ respectivamente. Por lo tanto, la recaudación por impuestos ha subido un 66% en IRPF y un 32% en IVA. Por el contrario, ha bajado un 36% en Sociedades. A continuación, Mafalda expondrá a sus doctas excelencias las conclusiones, —subraya Isabelita.

—Gracias Libertad. Los impuestos que gravan el trabajo y el consumo de los trabajadores han crecido cinco veces más que el poder adquisitivo. El aumento de precios ha superado con creces la evolución de los salarios, que tampoco han recibido el aumento homogéneo de la riqueza en los últimos veinte años. Por último, los tributos relacionados con los beneficios empresariales no parecen reflejar la imagen fiel del crecimiento de la economía. —concluye Mafalda.

­—Muchas gracias por esta interesante exposición. Por favor, Mafalda, ¿podrías resumirnos en una frase la conclusión de vuestro estudio?, —añade la vicepresidenta Nadia.

—Con sumo placer, directora. Dejen ya de expoliar a la clase trabajadora, persigan el fraude fiscal y ocúpense de que paguen quiénes nunca pagan, —sentencia Mafalda ante las caras espasmódicas de las miembros del Gobierno y la sonrisa maliciosa de la directora.