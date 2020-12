Harry S. Truman accedió a la presidencia de los Estados Unidos, en 1945,tras la muerte de Roosevelt y en pleno conflicto del Pacífico durante la II Guerra Mundial. Aunque su vida política fue larga, pasó a la Historia como el presidente que lanzó la bomba atómica sobre dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Hay una leyenda sobre el epitafio del Presidente Truman: “Hice lo que tenía que hacer”. La realidad de su lápida en el Harry S. Truman Presidential Library & Museum, en Misuri, es mucho más aséptica. Sólo recoge los múltiples cargos de responsabilidad que ocupó en vida. Sobre Truman y los epitafios es más cierta su fascinación por el de Jack Williams en el célebre cementerio para los amantes del western, en Tombstone, Arizona: “He done his damnedest”. Que vendría a decir: “Hizo todo lo posible”. Truman confesó su admiración: “Quien hace lo mejor que puede su trabajo, es todo lo que le puedes pedir”. La reflexión del presidente de los EE.UU hacía referencia a ese noble principio ético de dar lo mejor de uno mismo en el cumplimiento del deber. Un principio básico para un verdadero servidor público. Un principio ya desconocido por una mayoría de cargos públicos.

Se diría que las palabras del ministro buscan una suerte de exculpación ante los ciudadanos. Cuando alguien implora una condena popular por ineptitud, quizá tema ser juzgado por algo peor

Salvador Illa, ministro de Sanidad durante la pandemia que hasta la fecha ha causado cerca de 70.000 muertos en España, acaba de declarar: “Lo he hecho lo mejor que he podido”. Estas palabras, que suenan al epitafio en el que ya piensa y con el que quizá sueñe el ministro respecto a su defunción política, no parecen evocar los nobles valores de sacrificio y cumplimiento del deber a los que hacía referencia Truman. Más bien, se diría que buscan una suerte de exculpación ante los ciudadanos. Cuando alguien implora una condena popular por ineptitud, quizá tema ser juzgado por algo peor. Ser licenciado en Filosofía con una vida laboral exclusivamente en cargos políticos del PSC, con talante afable y educado, puede ser, cree el ministro de Sanidad, un buen perfil para una exención de responsabilidad.

Un arquitecto ante el desplome de un edificio será juzgado por su actuación, no por sus limitaciones llenas de buenos deseos. El mundo real juzga a los profesionales por los resultados y no por las intenciones. ¿Por qué para los políticos es tan distinto? Es prueba de engaño, o infantilismo, que viene a ser lo mismo, pero peor, que parte de la prensa y la politología científica, sólo hablen de las supuestas intenciones bondadosas de los gobernantes mientras los españoles sufren los dramáticos resultados de sus actuaciones.

La tosca propaganda

En el momento íntimo de la hora final se escriben los epitafios, ya sea el de un trabajo, una relación o el fin de la vida misma. Ante la pérdida de todo lo demás, se requiere la concurrencia de dos requisitos, estilo y honradez. Quizá el fin de la pandemia esté cerca ahora que hay una vacuna, pero la ordinariez vuelve a ser la forma de actuar del Gobierno con su tosco acoso propagandístico.

La honradez nunca fue una invitada a la gestión gubernamental de la pandemia. ¿Es cierto que Illa, Simón y el Gobierno hicieron lo mejor posible? Alguien hace todo lo que puede y cumple con su deber, cuando utiliza los recursos existentes con la información disponible. Cuando, en pleno descontrol de contagios de marzo, afirmaron que el uso de mascarillas no era recomendable, y que incluso resultaba contraproducente, ¿era esa la información en poder del Gobierno o mintieron para ocultar el desabastecimiento de un material básico que salvaba vidas?. ¿Fue eso hacer lo mejor para los ciudadanos o para un Gobierno que no había gestionado compras cuando tuvo conocimiento del virus?.

Ahora se bloquea durante más de un mes un plan de tests de antígenos en la red de farmacias de la Comunidad madrileña, donde se dispone de información y solvencia profesional para su utilización

El Gobierno se negó a hacer un reconocimiento público de los informes que obraban en su poder desde enero para poder celebrar la manifestación feminista del 8 de marzo, pero eso no hubiese sido incompatible con prepararse, aunque fuese con discreción, comprando un material que ya adquirían otros países en febrero. La obsesión propagandística por ocultar una mala gestión paralizó todo un Estado, toda una Administración y torpedeó el funcionamiento de otras, como la prohibición a algunas comunidades autónomas para que detuvieran su actividad, como hicieron con Madrid. Ahora se bloquea durante más de un mes un plan de tests de antígenos en la red de farmacias de la Comunidad de Madrid, donde se dispone de información y resultados óptimos sobre su utilización. ¿La injustificada demora, de nuevo, es hacer todo lo que se puede, señor ministro, a costa de seguir exponiendo la vida de los madrileños en su tablero político de confrontación?

La postura de la oposición

Durante los meses de confinamiento se nos prohibió pedir explicaciones sobre el desabastecimiento, sobre los test inexistentes, los contratos opacos multimillonarios, los informes que advertían de la pandemia que se cernía sobre nuestro país o la identidad de los expertos que tomaban las decisiones tras los que se ocultaba el presidente del Gobierno. Según sus propias declaraciones: “Yo no lo decido, es la ciencia”. Nada podía ser preguntado. ”No es el momento, cuando todo pase. Antipatriotas. Irresponsables”. Ahora que la vacuna ha llegado, ¿considera la oposición que es un buen momento para luchar sin descanso por el esclarecimiento de la gestión que aceptó aplazar? Llevamos 71.000 muertos, ninguna dimisión y un Estado de alarma de seis meses más, en el que el Ejecutivo delega el problema a las comunidades autónomas.

Urge exigir transparencia y rendición de cuentas, es necesario que la democracia deje de estar suspendida bajo una excepcionalidad prorrogada. Durante meses se han adoptado numerosas decisiones que pueden haber supuesto una vulneración de los derechos y libertades fundamentales, un menoscabo del sistema democrático. Junto a la vacuna, ha llegado el momento de una necesaria y profunda investigación parlamentaria, y periodística, sobre todas estas cuestiones, incluyendo el actual proceso de vacunación, repleto de opacidades y de incógnitas.

Necesitamos poner luz sobre los momentos en los que la democracia pudo haber sido suspendida, pues es la única forma de evitar la consolidación de un sistema débil y vulnerable a todo tipo de ataques en un momento en el que desde el Gobierno y sus propios socios, no cesan de perpetrarlos. Hay que evitar que se consolide, que se convierta en 'pura normalidad' la pérdida de derechos fundamentales, como el derecho a una información veraz, que es sustituido por una versión oficial.

El 2021 puede ser el año en el que se escriba el epitafio de una pandemia, en nuestra mano está que el Gobierno no escriba el epitafio de nuestra democracia.