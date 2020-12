Iba a ser éste un artículo de balance de un trágico año de pandemia, de tres pandemias: pandemia de la covid, la de la violencia de género y la de la mediocridad política. Sin embargo, las últimas horas han revolucionado el escenario político en todos los frentes. Más de uno habrá derramado alguna que otra lágrima, bien sea Inés Arrimadas porque Lorena Roldán ha puesto los cuernos a Ciudadanos con el PP, bien sea porque el tan querido por los socialistas catalanes, Miquel Iceta, cede el paso al ministro que va a traer a Cataluña la vacuna contra el independentismo, a Salvador Illa, o bien porque se ha acelerado el proceso de los indultos como estrategia política para frenar a los que se quieren separar de España.

Sabemos a estas alturas que la mano dura de Rajoy sólo exacerbó a quienes aún dudaban de querer separarse de España. En este duro año de gestión de las administraciones, Pedro Sánchez ha demostrado que no da puntada sin hilo. Ha sido ésta una jugada maestra para intentar romper una balanza deteriorada que divide a partes iguales a los que quieren la independencia y a los que no. Más ahora que ya no se reparten solo carnets de buenos catalanes, ahora además se reparten carnets para buenos y malos independentistas. Divide y vencerás dicen, pues en ese punto estamos.

Eso ya es historia para un partido, el naranja, que ha perdido la gran oportunidad de ser determinante en el Congreso y de cambiar las cosas en la Generalitat

Con los independentistas divididos, los socialistas tienen algo de terreno ganado, y con eso y con los constitucionalistas fragmentados, tiene Vox una gran oportunidad. El terreno está que arde de cara al cercano día de los enamorados, el 14 de febrero, fecha de las elecciones en Cataluña que está marcando cada medido paso político. Además, esto no va solo de Cataluña, esto va de España. Salvador Illa se va a poder colgar la medalla de ser el ministro que ha traído la vacuna contra la covid y quizás también la vacuna con la que consiga frenar, o decantar la balanza, en favor de quienes 'se sienten catalanes y españoles', como proclamaba Albert Rivera antes de abandonar Cataluña rumbo al Congreso en Madrid. Eso ya es historia para un partido, el naranja, que ha perdido la gran oportunidad de ser vinculante en el Congreso y de cambiar las cosas en la Generalitat tras nacer para combatir el nacionalismo catalán.

La gran guerra de la política

Ahora vuelve el momento del PSC, aquel que consiguió, con Pasqual Maragall al frente, modificar el paso político, aunque fuera mediante el convulso tripartito con ERC e Iniciativa. Un corto gobierno catalanista y de izquierdas que no consiguió el propósito de romper la baza independentista pero que abrió la puerta al nacimiento y auge de una nueva ilusión como lo fue en su día Ciudadanos. La apuesta socialista es la apuesta de la gestión frente a la pasión, la gestión de Illa frente a la pasión de Iceta. Ambos son dos gotas de agua en su lealtad y fidelidad al partido pero son totalmente diferentes en su puesta en escena. No tendremos una campaña en la que veamos bailar al candidato como tan bien hacía Iceta.

Iceta ha demostrado algo que en política, marcada por los egos, no es fácil demostrar, y es generosidad. Veremos si el partido le agradece su dedicación y entrega de todos estos años en la primera línea en el Parlamento catalán. Quemamos esta noche un año de hechos vividos sin precedentes, de una pandemia que ha robado el sueño de todos y la vida de demasiadas personas. Un año del primer gobierno de coalición, de diez meses en los que ni la tragedia ha conseguido que la política dejara de ser una guerra constante entre unos y otros, una batalla campal de mediocridad. El huido presidente Carles Puigdemont, decía hace unos días que en Cataluña tiene que haber un “desbordamiento democrático” para superar el 50% de los votos. Veremos si la vacuna de Illa consigue romper esos porcentajes que no permiten avanzar en ninguno de los sentidos. Feliz entrada al 2021, cuídense, con mascarilla siempre.