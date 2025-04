Iglesias pidiendo perras, Irene votos... otra vez

Ya está otra vez Pablo Iglesias pidiendo perras por Internet. El que en 2014, antes de entrar en política, contaba con un patrimonio de algo más de 60.000€ y que tras dejar el Gobierno en 2021 lo había multiplicado casi por seis, llegando a tener un patrimonio de 352.000€, no tiene dinero para comprar una taberna más grande, así que nada como pedir donaciones a los ilusos de Podemos.

Alega en su cuenta de la red de Elon Musk que es para luchar contra la censura, ya que Almeida no le ha dejado presentar su libro en un centro cultural del Ayuntamiento y su taberna es pequeñita. Según Iglesias, si yo escribo un libro y lo quiero presentar aprovechando los recursos públicos del Estado, que no me cedan gratuitamente espacios municipales es censura. Aunque pueda presentar su libro donde le dé la gana, pagado con su dinero, si a él no le sale gratis es censura. Es muy curioso el concepto que tiene el señor Iglesias de lo que es la censura, que no considera que quitarle el micrófono a una persona que ejerce de periodista y lanzarlo por los aires sea censura, además de una falta de respeto y un ataque a la libertad de prensa. Para él libertad es que le paguemos un local por la cara y así nos lo demuestra en el vídeo que ha sacado para su campaña de conseguir dinero, llamado “Apoya la libertad”.

Traslado de negocio

Y nada mejor que luchar contra la censura que crear un crowdfunding para pedir dinerito, con el objetivo de que los más idiotas entre todos los idiotas de este país le paguen un local más grande, para trasladar allí su negocio, su taberna Garibaldi. Porque, según explica en su lacrimógeno y pedigüeño texto, con el negocio de la mencionada taberna “no queríamos ganar dinero pero sí ganar una espacio antifascista de libertad”. Y ahora quiere un espacio antifascista más grande.

No entiendo muy bien cuál es el problema que tiene para pagar él mismo ese local que quiere para su negocio, con su patrimonio de más de 300.000 euros o con el fabuloso patrimonio de su pareja y madre de sus hijos, Irene Montero, que consiguió multiplicarlo casi por diez pasando de 6.823 en 2016 a casi 630.000€ en 2021. Eso sin contar los casi 125.000€ que ingresa anualmente por su salario como eurodiputada y sin tener en cuenta dietas y otras zarandajas.

Me temo que ya no van a poder disfrutar de Monedero rapeando contra el fascismo. Pero todo es poco cuando se trata de la libertad… La libertad del señor Iglesias de enriquecerse a costa de los demás

Pero todo sea por luchar contra el fascismo, así que imagino que todos esos trabajadores y obreros de la clase más oprimida de nuestro país, que se desloman para conseguir pagar la factura de la luz y del gas cada mes, estarán encantados de soltar 25 pavetes para recibir un email de agradecimiento, 50 para una foto dedicada o 250 para que le manden un vídeo de Pablo y sus amigos cantando. Una pena, pero me temo que ya no van a poder disfrutar de Monedero rapeando contra el fascismo. Pero todo es poco cuando se trata de la libertad… La libertad del señor Iglesias de enriquecerse a costa de los demás.

Para terminar de rematar la faena, nos dicen en su solicitud de dinerito: “abrimos la Taberna Garibaldi hace poco más de un año. Desde entonces, además de desarrollar nuestras tareas de restauración, hemos organizado conciertos, presentaciones de libros, charlas y multitud de iniciativas. Ahora toca crecer”.

Es decir: ahora quiero crecer y que lo pagues tú. Eso sí, los autónomos de este país cuando quieran hacer crecer su negocio o cuando los emprendedores necesiten alquilar un local para su nueva empresa, que pidan un crédito al banco y se endeuden de por vida, poniendo en riesgo su casa y todo su patrimonio, por fascistas. Que se hubieran dedicado a luchar contra el fascismo, como el amigo Pablo.

Qué habríamos hecho en este país sin Pablo Iglesias y sin Irene Montero, que vinieron para luchar contra la casta política que se enriquecía a costa de los ciudadanos y, muy a su pesar, lo que han conseguido es enriquecerse ellos, mientras los más listos de España nos intentan convencer al resto de que un comunista puede ser rico y vivir en un chalé de lujo, aunque predique que hay que acabar con los ricos. Qué habríamos hecho sin esta admirable pareja, que vino a luchar contra el fascismo cuando no había fascistas, pero ha conseguido que salgan de sus agujeros y ahora, mires donde mires, hay fascistas por todas partes: los medios y periodistas, fascistas; los YouTubers, fascistas; los jueces, fascistas; los partidos políticos que no son de izquierdas, fascistas todos.

Irene, que se ha debido cansar de ser ignorada en Bruselas, ha decidido presentarse como presidenta del partido a las próximas elecciones generales, con lo que terminaría el mandato con 15 años en el Consejo Ciudadano y 14 años en la Ejecutiva

Qué haríamos sin la lección de moral y de integridad que nos han dado a todos los españoles, cuando establecieron en los estatutos de Podemos “la limitación de mandatos a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a 12 años. Más allá de dicho plazo, la prórroga estará supeditada a consulta a las personas inscritas”. Y ahora, no solo os encontramos que todos los dirigentes y sus grandes escuderos sobrepasan ya esos 12 años, haciendo de la excepción una norma habitual, sino que Irene, que se ha debido cansar de ser ignorada en Bruselas, ha decidido presentarse como presidenta del partido a las próximas elecciones generales, con lo que terminaría el mandato con 15 años en el Consejo Ciudadano y 14 años en la Ejecutiva.

El club de los colegas

Los que venían a cambiar la vida de los españoles le han cogido el gustito al sueldo público, al maletín y al sillón. Tanto, que ni atendiendo a sus propias normas son capaces de soltarlos. La pareja más comunista de España, que tiene todo el derecho del mundo a formar una familia en un chalé de 268m2 con piscina y parcela de 2000m2, te pide que le dones parte de tu sueldo para montar un bar más grande, desde el que luchar contra el fascismo y por la libertad.

Si quieres que Podemos cambie tu vida para bien, no te equivoques votándoles, la única forma de conseguirlo es perteneciendo al partido y al club de colegas de la parejita que empezó muy verde y se ha puesto morada.