Iglesias y el abuelo Luis

Fernando González, de La Sexta,es un buen entrevistador. Tiene instinto. Huele la presa y es muy hábil en el acecho. Si ven ustedes el vídeo de la entrevista con Pablo Iglesias, comprobarán que le pregunta dos veces sobre Juan Carlos de Borbón, “fugado” según Iglesias, y Carles Puigdemont,a quien el vicepresidente del Gobierno considera “exiliado”.

La primera respuesta es larga y deliberadamente confusa. Iglesias marea la perdiz con que si el dinero, las ideas políticas, los errores, y se desmarca varias veces, con mucho cuidado y el tono de voz de quien se ríe para sus adentros, del proceder de Puigdemont. Pero Fernando González, astuto, se da cuenta de que el tipo que está sentado ante él tiene, como se dice, “la boca caliente”; que tiene ganas de hablar, de liarla si puede. Y vuelve a preguntarle, ahora ya del todo a las claras, si equipara a Puigdemont con, “por ejemplo”, los republicanos españoles que tuvieron que huir de la saña de Franco.

Y ahí Iglesias entra al trapo (lo estaba deseando) y dice que sí. Que vienen a ser lo mismo. Que uno y los otros tuvieron que dejar España por sus ideas políticas. Exiliados todos.

No había disparado un tiro

Ahí me acordé de mi abuelo Luis Pérez Martín. Este no dejó España, no le dio tiempo. La guerra le pilló en Madrid y fue “sargento de enlaces” del ejército: llevaba papeles de un sitio a otro a lomos de una moto espectacular, una Indian. Eso le costó años de cárcel. No había disparado un tiro, no había matado una mosca en su vida; en realidad era un chuleta que gastaba capa y sombrero y un bigotito seductor, pero fue catalogado como rojo y los vencedores no lo fusilaron de milagro. Cuando, ya en León, logró salir de la tenebrosa prisión de Puerta Castillo, flaco como un espectro, abrió un taller de “mecánico dentista”, que era como se llamaba entonces a los protésicos dentales.

Si mi abuelo Luis saliese del nicho que ocupa en el cementerio de Burgos, junto al nicho de un dentista, y se topase con Pablo Iglesias, le cruzaría la cara. No tengo la menor duda.

Para el vicepresidente del Gobierno de España, la actual democracia española es equiparable a la tiranía de Franco

Es decir, que para el vicepresidente del Gobierno es lo mismo el señor Puigdemont que el casi medio millón de personas que cruzaron la frontera con Francia entre enero y marzo de 1939. Es lo mismo la mansión de Waterloo, que alquiló generosamente Josep Maria Matamala, que los campos de concentración franceses en que se amontonaron durante muchos meses los españoles que huían de la muerte que les aguardaba en la España franquista. Es lo mismo escapar al fusilamiento en una dictadura que burlar a la justicia en una democracia. Para el vicepresidente del Gobierno de España, pues, la actual democracia española es equiparable a la tiranía de Franco.

Hablaba Iglesias de que a este señor, Puigdemont, “se le ha jodido la vida para siempre” con su huida de la Justicia. Hombre, pues no lo sé. Eso depende del concepto que cada cual tenga del jodimiento vital, por usar la misma palabra que ha usado su Excelencia. No deja de quejarse Puigdemont, gemebundo y lastimero, de lo solo que está, de que echa de menos a su familia, de que vive “prácticamente confinado” sin necesidad de pandemia, en su mansión con jardín y seguridad privada. Pues no sé. Jodido, lo que se dice jodido, estaba mi abuelo Luis en la mazmorra medieval de Puerta Castillo. Jodidos estuvieron los republicanos españoles que, después de escapar para salvar la vida, cayeron en manos de la Gestapo, o del gobierno títere de Pétain, y fueron devueltos a España, o acabaron en los campos de exterminio nazis. Puestos a comparar, bastante más jodidos que Puigdemont están los políticos independentistas presos, que no tuvieron la precaución de (o ni quisieron, sin más) salir corriendo para ponerse a salvo, a pan y manteles.

Si usted transgrede deliberadamente la ley, si usted quiebra el Estado de derecho, si usted comete delitos que figuran en el Código Penal, es bastante razonable esperar que le detengan

Dice el señor vicepresidente del Gobierno de España que Puigdemont está “exiliado” por sus ideas políticas independentistas. Es difícil, aunque no imposible, comprender cómo este hombre puede decir semejante trumpada. En una democracia no se persigue ni se detiene a nadie por sus ideas. A nadie. Se detiene, se juzga y, en su caso, se encarcela a quienes incumplen la ley, así de claro. Si ser independentista catalán fuese delito y motivo de encarcelamiento, como pasaba durante la dictadura franquista, no había prisiones suficientes en España para alojar a tanto “delincuente”. Pero si usted transgrede deliberadamente la ley, si usted quiebra el Estado de derecho, si usted comete delitos que figuran en el Código Penal, es bastante razonable esperar que le detengan. Eso pasa en todas las democracias del mundo. En todas. Otra cosa es que a usted no le guste la ley vigente. Bueno. También eso sucede en todas las democracias.

Falsear la Historia

Mi abuelo Luis crio un miedo inextinguible a hablar de política. Yo, que tanto le quería, no le oí jamás mencionar el asunto. Catalogado como “rojo” en una ciudad meapilas y caciquil como era León, fue perseguido durante toda su vida, con mayor o menor saña según las épocas. Eso es una dictadura. Hoy tenemos sentados en el Congreso de los Diputados a representantes del independentismo catalán o del vasco, a republicanos y a neofranquistas. Y eso está bien, porque cada cual tiene derecho a expresar y a defender pacíficamente, conforme a la ley, las ideas que tenga. Eso es una democracia. Y en una democracia cabe, incluso, que un vicepresidente del Gobierno mienta, falsee la historia, insulte a los auténticos exiliados republicanos, retuerza a su antojo el significado de las palabras y diga atrocidades que harían sudar de ira a mi abuelo Luis. Eso se llama populismo. Hay que ser más tonto que Alon para no distinguir entre las tres cosas.

¿Y por qué lo hace? Bien, eso está bastante claro. El señor Iglesias está en campaña electoral. O en precampaña, da lo mismo. Las perspectivas de su partido para las elecciones catalanas, se celebren cuando se celebren, no son precisamente buenas. Y el excelentísimo señor, desde la celda oscura y lóbrega que habita en Galapagar, pretende arañar unos votos, fruncido el entrecejo, diciendo indecencias. Indecencias que ofenden a los verdaderos exiliados, a los que todavía yacen en las cunetas –estos sí, asesinados por sus ideas– y a los verdaderos republicanos. Y a la memoria de mi abuelo.

Como dice mi hermano Vladi, una de las características definitorias del populista es que no tiene ningún problema en tratar de destruir, o al menos de erosionar gravemente, la estructura que pretende gobernar. Pero acabamos de ver cómo, en Estados Unidos, la frágil democracia ha mandado a hacer gárgaras a un populista mussoliniano que ha dañado cuanto ha podido la democracia en su país. Y el mundo ha respirado, no sin alivio. Yo tengo la esperanza de que Iglesias reflexione sobre el asunto: hay cosas con las que es mucho mejor no jugar, sobre las que es mucho mejor no mentir.

Ni siquiera en campaña, Excelencia.